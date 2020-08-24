«Я перестала доверять тренерам». Зачем в сборную России вернулась 30-летняя Акимова

В женской сборной России по биатлону случилось пополнение. Назвать усилением возвращение бронзового призёра чемпионата мира 2017 года и участницы Олимпиады в Пхёнчхане Татьяны Акимовой пока сложно: на первой же контрольной тренировке она стала одной из последних.



А ведь недавно она уходила из команды со скандалом, обвинив тренеров в своих неудачах.

Три сезона и декрет

Татьяна Акимова в сезоне-2016/17 на этапе Кубка мира в Нове-Место выиграла свою первую в карьере гонку на самом высоком уровне, там же в Чехии взяла бронзу и стала третьей в смешанной эстафете на чемпионате мира. Не выдающиеся, но приемлемые результаты.



Но в следующем сезоне – олимпийском – всё резко изменилось. Акимова проигрывала в первую очередь самой себе, причём проигрывала очень много. Она стала одной из двух российских биатлонисток (вторая – Ульяна Кайшева), допущенных до Олимпиады в Пхёнчхане, но с учётом готовности шансов на высокие результаты не было.

Бронзовый призёр чемпионата мира Татьяна Акимова возобновляет карьеру

После Игр-2018 Акимова дала резкое интервью телеканалу «Матч ТВ», в котором во всех неудачах обвинила тренеров сборной России. В частности, Сергея Коновалова, возглавлявшего женскую команду. Для Акимовой Олимпиада стала пока последним стартом в составе сборной России – она собралась в декретный отпуск, а Коновалов лишился своего поста.

«Ставишь задачи, пытаешься решать, а у тебя внезапно всё обрывается»

Самый успешный из трёх сезонов в Кубке мира Акимова провела под руководством Виталия Норицына, а методику Коновалова не восприняла сразу.



«Мне было с чем сравнить – новая методика мне не подошла. Я не чувствовала прогресса, не было мотивации, понимания тренировок. До этого мы слышали каждый день: девочки, мы делаем это, это и это. Мы получим это, это и это. Через три дня получим это, это и это. А сейчас задавали вопросы и не слышали ответов.

Акимова: я не собираюсь бросать биатлон после того, как родится ребёнок

После болезни перед летним чемпионатом России меня вписали в общий план подготовки, с этого начались разногласия. Я уже перестала доверять тренерам, потому что не было диалога. Я просила корректировки, общалась – потому что понимала, что чуть-чуть не справляюсь с нагрузкой.



С каждым стартом понимала, что не могу себя реализовать, саму себя не узнавала. Мне было трудно. При Норицыне всё было на позитиве. Ты выходишь на старт абсолютно раскрепощенный, и всем девочкам нравилось это отношение, такая атмосфера. Была большая семья. А теперь ставишь задачи, пытаешься их решать – и у тебя внезапно всё обрывается», – сказала тогда биатлонистка.

Россия вместо Беларуси

После Олимпиады Акимова пропустила оставшиеся этапы Кубка мира и надолго исчезла с медиа-горизонта. Она решила стать мамой, но получилось это не сразу. В августе прошлого года Татьяна Акимова родила дочь Аделину. И спустя год решила попробовать вернуться на высокий уровень.

Биатлонистка Татьяна Акимова родила дочку

Весной ходили разговоры о том, что Акимова может перейти в сборную Беларуси, но слова так словами и остались.



Ещё при Владимире Драчёве Татьяна Акимова была включена в расширенный состав сборной России, а новый президент СБР Виктор Майгуров после избрания заявил, что хотел бы видеть биатлонистку в составе команды.



И вот Акимова, которой в октябре исполнится 30 лет, присоединилась к сборной в Сочи. Правда, работает она по индивидуальному плану, который составил патриарх биатлона и лыжных гонок Николай Лопухов. Он ещё 40 лет назад воспитывал будущих олимпийских чемпионок и работает по сей день.



Татьяна, безусловно, вернулась в большой биатлон ради попадания в основу сборной. Но получится ли туда пробиться теперь – большой вопрос. На контрольной тренировке в формате «индивидуалки» она проиграла всем. Но пока ещё лето, а Лопухов – мастер подготовки. Если Акимова сумеет набрать форму образца сезона-2016/17, тогда она усилит команду. В ином случае лучше делать ставку на молодых. За ними будущее.