Ещё один российский биатлонист пошёл в политику. Зачем Черезову место во власти?

Буквально месяц назад «Чемпионат» опубликовал статью про спортсменов в политике, которых с каждым годом становится всё больше и больше. С 1993 по 2020 год их число в Государственной думе увеличилось в 10 раз! И совершенно очевидно, что тренд будет продолжаться.



Но есть один вид спорта, откуда в политику, кажется, идут активнее всего.



Трёхкратный чемпион мира и двукратный олимпийский призёр по биатлону Иван Черезов официально заявил о намерении баллотироваться в Думу города Ижевск. 39-летний бывший спортсмен уверен, что знает, как изменить жизнь города к лучшему.

Всё больше спортсменов становятся депутатами. Чем же чемпионы занимаются в Госдуме? Разобрались, кто не пошёл в «Единую Россию» и кто не голосовал за пенсионную реформу.

«Зачем я иду из спорта в политику?»

Черезов решил повторить путь бывшего президента СБР Владимира Драчёва, а также Сергея Чепикова и Антона Шипулина. Последний, кстати, уже успел поддержать Черезова и его стремление уйти в политику. Антон пожелал удачи Ивану, который только начинает свою карьеру в этом нелёгком деле. Сам Черезов выложил развёрнутый пост в «Инстаграме», где постарался объяснить, зачем ему нужно место в городской власти.



«Самый частый вопрос, который я слышу теперь: зачем я иду из спорта в политику? На фото за моей спиной – скейт-парк возле УдГУ. Ежедневно здесь собираются сотни молодых ребят со всего города. А два года назад здесь был полузаброшенный пустырь, усеянный окурками и пустыми пивными бутылками. Место, к которому неприятно было подходить, пожалуй, каждому ижевчанину.

Этот проект мы реализовали в рекордные сроки – всего за три месяца. И я иду в политику, чтобы таких проектов по всему Ижевску было как можно больше. Моя главная цель – благоустроенный Ижевск, где созданы все условия для ежедневного занятия спортом, раскрытия молодых талантов и здорового образа жизни. И вопреки словам критиков, я знаю, как достичь этой цели».

«Думаю, что жители поддержат Ивана»

Черезов, как и все его коллеги по биатлону, будет баллотироваться в органы власти от партии «Единая Россия». Председатель республиканского парламента и член Генсовета партии Владимир Невоструев очень высоко оценил качества бывшего спортсмена, которому предстоит решать проблемы обычных людей.

«Я думаю, что человек активный, с активной жизненной позицией, будет вести серьезную работу с молодежью, будет заниматься продвижением спорта в нашей республике. У него очень большой багаж и опыт. Думаю, что жители поддержат его».

«Это как телефон обновить». Поддерживают ли спортсмены поправки в конституцию? Нашлись и те, кто открыто высказался против внесения изменений.

Почему Черезову будет тяжело

Есть подозрение, что Иван выбрал не лучшее время, чтобы уйти в политику. Политические настроения в городе некоторые эксперты оценивают как оппозиционные. А недавно ижевский телеграм-канал «Это Щукин» провёл опрос, за какую партию люди будут голосовать на предстоящих выборах в сентябре. И результаты получились неожиданными.



«Единая Россия» набрала менее 10 процентов и уступила ЛДПР и «Патриотам России». Правда больше всего процентов набрал вариант «Не пойду вообще голосовать», а на втором месте был вариант «Пока не решил». И в этом, конечно же, главный потенциал для Черезова и «Единой России».



Если Иван всё же пройдёт в думу, дальше ему будет ещё тяжелее. Прежде всего психологически, потому что придётся выдерживать массу критики, что бы он ни делал. Антон Шипулин не даст соврать. Черезова любили болельщики биатлона, да и в скандалах он практически не был замечен.



Но в политике всё обычно бывает по-другому.