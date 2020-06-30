«Это как телефон обновить». Поддерживают ли спортсмены поправки в конституцию?

1 июля в России завершится голосование по поправкам в конституцию. Так или иначе и процесс голосования, и сами поправки напрямую затрагивают большую часть граждан страны. Не остались в стороне и именитые спортсмены: многие открыто высказали свою точку зрения.



Ряд мнений был особенно любопытным, а некоторые даже породили скандалы.

«В 90-е я был нищим и собирал бутылки»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгению Плющенко, наверное, один из самых ярых сторонников президента Владимира Путина и поправок в конституцию. Фигурист даже вспоминал, как плохо было жить до его прихода к власти.



«Я всегда за Владимира Владимировича! Поддерживал и буду поддерживать его. Говорю это открыто, не стесняясь. Путин поднял страну. У нас есть стабильность и нет войн, стало меньше преступности и терроризма. Я прекрасно помню 90-е годы, когда я был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться и купить хлеб».



Ну а видеоролик с участием Плющенко, его жены Рудковской и сына Гном Гномыча и вовсе породил громкий скандал и едва не вылился в кулачный поединок с оппозиционером Навальным.

«Стыдно жить с тобой в одной стране». Плющенко поругался с Навальным из-за конституции Спортсмен готов разобраться с оппозиционером по-мужски. Дело дойдёт до драки?

Другой олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался значительно осторожнее.



«Я прочитал несколько поправок, и есть там, конечно, спорные, но есть и здравый смысл. Есть ощущение, что каждый должен высказаться по этим поправкам и проголосовать».

«Вижу, что происходит в чёртовой Европе»

Известный тренер по фигурному катанию, двукратный призёр Олимпиады Александр Жулин максимально откровенно выразил мнение относительно поправок и заявил, что не хочет видеть в России то, что сейчас происходит в Европе.



«Я просто не вижу, на кого менять Путина! Это мощнейший политик! У нас нет войны! Поэтому я буду двумя руками голосовать за поправки и чтобы Путин был у власти побольше! Мне при наличии трёх дочерей очень важен момент внешней политики. Я вижу, что мы как за каменной стеной! То, что сейчас происходит в этой Америке, чёртовой Европе, извините за выражение… Анархия! Чистой воды анархия».



Трёхкратный олимпийский чемпион и легендарный борец Александр Карелин высказался спокойнее, но привёл интересное сравнение, посчитав, что обновление конституции похоже на обновление программного обеспечения на смартфоне или компьютере.



«Мы учимся выбирать, пользоваться своим правом участия в судьбе государства. Сейчас обновляем конституцию, для меня это созвучно с тем, как каждый из нас обновляет телефон и компьютер, таким образом, мы делаем основной закон более современным, более применимым, детализированным и, как следствие, более понятным».

«Нельзя запретить трёхкратному чемпиону ОИ ехать на четвёртую Олимпиаду»

Трёхкратный серебряный призёр Олимпиады лыжник Максим Вылегжанин продолжил тему сравнений и выразил недоумение, почему спортсмены могут ездить на неограниченное количество Олимпиад, а политики не могут долго править страной.



«Не каждый может руководить нашей страной, но у каждого, кто чувствует в себе силы, должен быть этот шанс. Нельзя запрещать, к примеру, трёхкратному олимпийскому чемпиону ехать на свою четвёртую Олимпиаду только потому, что он уже трижды в них участвовал. Если он выполнил все критерии отбора, доказал, что лучше него никого нет, то у него должен быть этот шанс».

Почему Загитова закрыла комментарии к посту о голосовании?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова аккуратно призвала своих подписчиков к голосованию. Она напрямую не сказала, что выберет вариант «за», но весь пост говорит именно об этом. А потом Алина закрыла комментарии к этой публикации. Испугалась негативной реакции или просто решила избежать агрессивных споров среди болельщиков?



«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России – мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Моя страна, моя любимая Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу!»

«Стыдно, Алина». Зачем Загитова снова впутывается в большую политику? Громкий скандал ничему фигуристку не научил. Разве что закрывать комментарии.

«Любая узурпация власти ведёт к застою»

В потоке высказывающихся за поправки спортсменов было немного тех, кто открыто высказывался против. Но они всё-таки были.

Например, боец ММА Эдуард Вартанян объяснил, что ему не нравится в этом голосовании.



«Нужен ли лидер, который больше говорит, чем делает, и у которого слова расходятся с действиями? За 20 лет можно сделать огромные изменения, этому пример большое количество стран. Вывод очевиден, любая узурпация власти ведёт к застою. И все поправки нацелены только на одно — это сосредоточить власть у президента. Я против изменений, лучше и правильнее, чтобы начала работать нынешняя конституция».



Жена баскетболиста «Зенита» Андрея Зубкова Мария опубликовала в «сториз» «Инстаграма» картинку, на которой было написано следующее: «Поддержи президента, скажи поправкам «нет». Довольно смелое заявление для супруги российского спортсмена.

«Прошу не путать родину и государство»

Хоккеист Артемий Панарин после переезда в Америку стал едва ли не главным оппозиционером российской власти среди спортсменов. Кто-то его ругает за это, а кто-то хвалит. Сам Артемий недавно решил прояснить, в чём суть его высказываний и отношения к поправкам.

«Проясню свою гражданскую позицию. Несмотря на то что некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, выставив в свете, будто я не люблю родину, хотел бы пару сказать: на самом деле, с подавляющим большинством жителей страны наши желания схожи – это счастье родных и близких и, если когда-либо это будет возможно, всех жителей России. Просто некоторые считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я – нет. Прошу не путать родину и государство. Всем добра».