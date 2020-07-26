Всё больше спортсменов становятся депутатами. Чем же чемпионы занимаются в Госдуме?

Разобрались, кто не пошёл в «Единую Россию» и кто не голосовал за пенсионную реформу.

Бывшие спортсмены всё чаще попадают в Государственную думу и принимают судьбоносные для страны решения. В самом первом созыве Думы в 1993 году было всего два бывших спортсмена и один человек с физкультурным образованием. В 2020-м число звёзд российского спорта в Госдуме приближается к 20, а если прибавить к ним людей, образование которых связано с физической культурой и спортом, то получится почти семь процентов от общего числа депутатов.

За годы новой истории России бывших спортсменов в Государственной думе становится всё больше: с первого созыва их число увеличилось в 10 раз! Зато, к примеру, за те же почти 30 лет в Думе резко уменьшилось число агрономов и юристов.



«Чемпионат» решил разобраться, что же так привлекает именитых чемпионов в большую политику. Чем занимаются наши кумиры в Думе и за какие законы голосуют?

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Имена, пароли, явки

Самым свежим пополнением в рядах депутатов от спорта стал наш прославленный биатлонист Антон Шипулин. В Думе он присоединился к коллегам по биатлону Сергею Чепикову и Владимиру Драчёву, а также пополнил обширный список в котором уже есть: самбист Мурат Хасанов, хоккеисты Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк, паралимпийцы Михаил Терентьев и Рима Баталова, борцы Артур Таймазов, Бувайсар Сайтиев и Александр Карелин, пятиборец Дмитрий Сватковский, фигуристка Ирина Роднина, боксёры Николай Валуев и Дмитрий Пирог, бобслеист Алексей Воевода, футбольный тренер Валерий Газзаев, конькобежка Светлана Журова, ватерполист Ирек Зиннуров и шахматист Анатолий Карпов.



Похоже, правда, что из списка вскоре придётся вычеркнуть трёхкратного олимпийского чемпиона Карелина, который намерен покинуть Государственную думу РФ после единого дня голосования в сентябре этого года. Тем не менее, на службе останутся 19 человек, чьё прошлое напрямую связано со спортом высоких достижений. А там глядишь – кто-то ещё присоединится.

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Какую партию они представляют?

Вы, возможно, удивитесь, но все бывшие спортсмены кроме одного человека представляют «Единую Россию» – самую многочисленную партию в правительстве России. Исключением из правила стал футболист и тренер Валерий Газзаев, который с московским ЦСКА выиграл первый еврокубковый турнир в истории России – Кубок УЕФА. Газзаев представляет партию «Справедливая Россия». Но это, впрочем, не мешает ему с большим уважением относиться к представителям партии большинства и президенту России Владимиру Путину.

Кто из спортсменов голосовал за пенсионную реформу?

Пенсионная реформа – это, пожалуй, самый резонансный закон последних лет наряду с недавними поправками в Конституцию. В 2018 году правительство решило поднять пенсионный вопрос с 55 до 60 лет у женщин и с 60 до 65 у мужчин. За реформу проголосовало чуть больше 70 процентов депутатов, а вот если смотреть на то, как проголосовали бывшие спортсмены, то процент близок к 100. Против нового пенсионного закона высказался лишь Валерий Газзаев.

«Законопроект предлагал поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия. Наша фракция голосовала против – это фракционная позиция. Такая не только у нашей фракции, но и у ЛДПР и коммунистов. Мы голосовали, чтобы его сняли и позже рассмотрели», – объяснил Валерий Георгиевич.



Интересно, что Вячеслав Фетисов каждый раз ссылался на командировки и пропустил все слушания законопроекта по повышению пенсионного возраста. В итоге он вообще не принимал участия в голосовании. Хотя, возможно, это просто совпадение.

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Любимые законопроекты

Наибольшее число экс-спортсменов принимало участие в разработке законопроекта «О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Да, спортивные звёзды прошлого активно сражаются за суверенность России и стараются защитить страну от внешнего воздействия!



Вторым по количеству задействованных депутатов из спорта законопроектом является «О патриотическом воспитании в Российской Федерации». Особенно активно его продвигали Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Бувайсар Сайтиев и Артур Таймазов.

Закон Димы Яковлева

Великая советская фигуристка Ирина Роднина после завершения карьеры ушла в политику и заработала в думском кресле неоднозначную репутацию. В частности, потому что высказывалась за повышение пенсионного возраста и говорила о важности российского образования, несмотря на то, что её дети живут и учатся в США.



В январе 2013 года сильную реакцию в обществе вызвал её комментарий по поводу протестов оппозиции в связи с законом, запрещающим гражданам США усыновлять российских детей-сирот. Это закон получил в народе имя «закон Димы Яковлева» в честь мальчика, погибшего через три месяца после усыновления семьёй из Америки.



Участники акции маршировали с портретами людей, голосовавшими за данный законопроект, а потом выбросили их в мусорные баки. Роднина в «Твиттере» отреагировала на женщину, которая несла портрет с её фотографией.



«Конечно, я очень расстроена… расстроена, что мою фотографию несла не яркая личность оппозиции, а как говорят в Москве, «тётка из очереди».



Позже сама Роднина объяснила, что не собиралась оскорблять женщину, а лишь отметила её принадлежность к простому народу и желание прославиться за счёт известного человека. К слову, в разработке закона Димы Яковлева принимала активное участие ещё одна прославленная спортсменка – гимнастка Алина Кабаева.

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Дело Слуцкого

В 2018 году политика Леонида Слуцкого сразу несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах. Председатель комитета Госдумы Федерального собрания по международным делам был главным медийным лицом той весны. Многие СМИ объявили бойкот Слуцкому и грозились прекратить все отношения с Думой.



Роднина, будучи членом комиссии по вопросам депутатской этики, не нашла в действиях Слуцкого нарушения поведенческих форм и заявила, что не видит его вины. Это высказывание повлекло волну комментариев о неуважительном отношении чемпионки к жертвам насилия.

Спортсмены-депутаты – новый тренд

Совершенно очевидно, что уход в политику среди бывших спортсменов становится всё более популярным. Той же олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой после её политических высказываний уже прочат карьеру в Думе, хотя она официально даже не объявила о завершении спортивной карьеры и только-только достигла совершеннолетия.

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Объяснить всё это довольно просто. Люди в большинстве своём в работу народных избранников не вникают, но при этом рады видеть в числе депутатов человека, за которого они совсем недавно искренне переживали и радовались на Олимпиаде. Симпатия и доверие к именитому чемпиону по умолчанию намного выше, чем к высококвалифицированному, но неизвестному специалисту.



Говоря откровенно, есть большие вопросы к тому, насколько продуктивными оказываются усилия бывших спортсменов работе во власти. Не очень понятно, к примеру, насколько компетентен биатлонист Владимир Драчёв, который занимается вопросами экологии и защиты окружающей среды. Не ясно, хорошо ли разбирается бобслеист Алексей Воевода в вопросах собственности и земельных отношений, являясь членом профильного комитета. Отлично, если они действительно полностью изучили свою сферу. А если нет? А если это просто узнаваемые лица?



Ясно, что этот тренд в ближайшие годы будет только продолжаться. И, возможно, через 10 лет, в Думе будет уже не семь процентов известных спортсменов, а гораздо больше.



Поток претендентов на такие престижные и прибыльные места никогда не иссякнет. А народ не устанет голосовать за чемпионов, которых он не так давно поддерживал на аренах.