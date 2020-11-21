За два последних сезона у Антона в составе сборной России на Кубке мира было всего четыре гонки и два серьёзных конфликта.

Два года назад его отстранили от сборной со скандалом. Теперь Бабиков может стать лидером

Антона Бабикова буквально несколько лет назад считали восходящей звездой российского, а то и мирового биатлона. Однако после одного хорошего сезона и завоевания золота чемпионата мира Антон перестал забираться в медали. Дальше – хуже. В декабре 2018 года его отстранили от сборной со скандалом. Ещё один конфликт случился ровно через год – в декабре 2019-го.

В общей сложности за два сезона Бабиков провёл на Кубке мира всего четыре гонки. И многие болельщики сборной России поторопились списать Антона со счетов.



Но он вернулся. И теперь претендует на статус одного из лидеров первой сборной.

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Победа на чемпионате мира

В сборной России Антон дебютировал в январе 2015 года. На протяжении двух сезонов он появлялся в составе эпизодически, на отдельных этапах, а Кубок мира-2016/17 начал в основе. И сразу удивил! На первом же этапе Бабиков выиграл гонку преследования, стартовав седьмым.

Фото: РИА Новости

25-летний атлет с вечным румянцем на щеках полюбился болельщикам: выиграл ещё одну медаль Кубка мира в Нове-Место, после Нового года забирался в топ-10, а главное – регулярно помогал эстафетной четвёрке добираться до медалей. Самым ярким достижением, безусловно, стало золото чемпионата мира в Хохфильцене: Бабиков тогда свой третий этап провёл отлично, и вывел команду на первое место, которое Антон Шипулин в итоге и удержал.



На общем фоне сборной достижения Бабикова, впрочем, выглядели довольно скромно. Шипулин тогда стал вторым в Кубке мира, уступив лишь почти непобедимому Фуркаду, а Бабиков – 24-м – это был четвёртый результат в сборной России: выше кроме Шипулина были Гараничев и Цветков. Впрочем, тогда казалось, что Бабиков будет способен прибавить в следующем сезоне.

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Отстранение от сборной

Однако сезон-2017/18 получился куда более скромным: в личных гонках медалей не было, и даже заездов в топ-10 – только два. Бабиков был допущен к участию в Олимпиаде-2018 как нейтральный атлет, но удивить там не смог: лучший результат – 16-е место в индивидуальной гонке.

Но дальше стало совсем плохо. Отбор в сборную России на следующий сезон Антон просто завалил. Его неудача стала для всех неприятным сюрпризом, но не всё было потеряно: Бабиков отправился разгоняться на Кубок IBU. Антон в целом неплохо начал декабрь, и можно было предположить, что его вызовут в главную команду после Нового года. Однако всё пошло не по плану.

Фото: РИА Новости

На этапе Кубка мира в Хохфильцене главной сборной потребовалось усиление в эстафете, и тренеры приняли решение вызвать Бабикова с этапа Кубка IBU. А дальше явно произошло какое-то недопонимание, вылившееся в большой скандал. Президент СБР Драчёв обвинил Бабикова в том, что он якобы отказался переезжать и помогать первой сборной. Антон ответил, что не отказывался. На это из СБР последовало временное отстранение спортсмена от сборной до конца декабря.

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В итоге конфликт был улажен в течение нескольких дней – кто и что кому говорил разобрались, вины Бабикова не нашли, отстранение сняли и даже позвали на этап Кубка мира в Нове-Место. Но осадочек, как говорится, остался. А 80-е место в спринте только усугубило ситуацию. В первую сборную Бабиков вернулся только в самом конце сезона, но опять неудачно: 89-е место в спринте.

Фото: РИА Новости

Спортсмен в одну сторону, винтовка – в другую

Ещё одна скандальная история возникла с Бабиковым уже в начале сезона-2019/20. На первый этап Кубка мира Антон отправился как обладатель личной квоты победителя Кубка IBU. Выступил неплохо: в спринте стал 41-м, в индивидуальной гонке – 14-м. А дальше снова началась неразбериха. Бабикову вроде бы заранее купили билет домой после первого же этапа, но при этом транспортировку его винтовки должным образом не оформили. Антон должен был ехать то ли на Кубок IBU, то ли на «Ижевскую винтовку», то ли на Кубок России – разные тренеры и сам спортсмен высказывали разные версии и пожелания. Но в итоге Антон до Нового года не поехал никуда.

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После очередной конфликтной ситуации возвращать Антона в сборную никто не торопился. Тем более, что и его результаты на Кубке России какими-то поразительными не были. Да и путь отбора в первую команду из низов российского биатлона был, честно говоря, не очень понятен.

Фото: РИА Новости

Что будет в новом декабре?

Впрочем, Антон не бросил попыток вернуться на прежний уровень, и в 2020 году наконец-то провёл предсезонную подготовку на высоком уровне. Бабиков выиграл одну из контрольных гонок, показал высокую по сравнению с конкурентами скорость и наряду с Евгением Гараничевым стал лучшим по итогам отборочных стартов. Его включение в состав сборной России было ожидаемым.

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Стоит отметить, что Бабиков изменился и внешне – отрастил внушительных размеров бороду. Пожалуй, по ней его легко можно будет обнаружить в группе соперников в трансляции.



Теперь остаётся надеяться, что Антон подводил себя в отличной форме не только к отборам – на гонки Кубка мира силы тоже должны оставаться. Ну и хочется верить, что этот декабрь Антон проживёт без скандалов. Да, он уже не юн – ему 29, но от него по-прежнему ждут медалей.