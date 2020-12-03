Российские биатлонисты подарили болельщикам надежду. А потом с треском провалились

Ни одного россиянина в топ-30. А ведь впереди гонка преследования.

Возвращение Бабикова

Главная хорошая новость из стана сборной России перед продолжением соревнований Кубка мира в Контиолахти была в том, что из карантина отпустили Антона Бабикова. Спортсмен на отборочных гонках показывал очень хорошие результаты, мог претендовать на многое, но его подкосил положительный тест на коронавирус при полном отсутствии каких-либо симптомов.

Через несколько дней Бабикова стали выпускать из номера по ночам, чтобы он мог потренироваться, прочувствовать трассу, но локальный пик формы, конечно, был упущен.

Два года назад его отстранили от сборной со скандалом. Теперь Бабиков может стать лидером За два последних сезона у Антона в составе сборной России на Кубке мира было всего четыре гонки и два серьёзных конфликта.

Все остальные представители сборной России были в строю и готовились исправлять ошибки первого этапа. Помимо Бабикова (№40), в стартовом протоколе оказались: Матвей Елисеев (№4), Александр Логинов (№8), Эдуард Латыпов (№25), Семён Сучилов (№77) и Пётр Пащенко (№93).

Новая надежда

Российские биатлонисты, стартовавшие в первой группе, подарили болельщикам надежду. Матвей Елисеев на сей раз не тонул в рыхлом финском снегу, а потому прошёл первый круг довольно быстро. К скорости добавилась чистая стрельба, и Матвей обосновался на первом месте.

Через две минуты стартовал Александр Логинов. Он первый круг прошёл в одни ноги с Елисеевым и тоже закрыл все пять мишеней: второе место и лишь 1,2 секунды отставания от Матвея.

Следом за парой россиян на дистанцию ушли более скоростные соперники: француз Жаклен, швед Понсилуома и, конечно, норвежец Йоханнес Бё. Запас у них был приличный: от 7 до 14 секунд, так что чистая стрельба позволяла им отобрать лидерство у Матвея. Но все трое по одному разу промахнулись. Это не лишало их шансов на медаль, но значительно осложняло борьбу.

Порадовались – и хватит!

Запала сборной России хватило на 20 минут гонки, а дальше всё вернулось на круги своя.

Логинов, уверенно мчавший по трассе, на «стойке» попал в порыв и промахнулся три раза.

Елисеев, на втором рубеже отстрелявший чисто, захлебнулся на трассе – сил не хватило.

Латыпов, который на первом круге был быстрее Александра и Матвея, начал с двух промахов.

Новый сезон может стать худшим в истории нашего биатлона. Когда же будет первая медаль? За последние 10 лет сборная России так плохо начинала сезон лишь однажды. В 2017 году всё вообще кончилось отстранением от Олимпиады.

Соперники тоже не обходились без ошибок: обстановка на стрельбище была непростой, и те же Понсилуома и Жаклен в сумме собрали по три ошибки. Самуэльссон, Легрейд, Фийон Майе – все они показывали отличную скорость на первом круге, но подпортили гонку промахом на «лёжке».

А что же Йоханнес Бё? На «стойке» он не промахнулся и с одной ошибкой на двух рубежах вышел на первое место и включился в борьбу не просто за медаль, а за победу. И главным его конкурентом в этом сражении стал его старший брат: Тарьей закрыл все мишени и на выходе со «стойки» опережал младшего на 20 секунд. Но достаточно ли этого в борьбе за золотую награду?

Провал сборной России

Однако на третьем круге Йоханнес то ли устал, то ли решил не рвать жилы: отрыв от Тарьея только рос. Старший Бё же включился по полной: финишировал первым и привёз брату почти 30 секунд. Это была гарантированная победа – никто из оставшихся на трассе не мог догнать Тарьея.

А вот сдвинуть Йоханнеса на третью позицию было можно. И это удалось немцу Арнду Пайфферу. Секрет его успеха был предельно прост: чистая стрельба и скорость, пусть и не лучшая, но высокая.

Больше никто в тройку призёров вклиниться не сумел, хотя, например, белорус Бочарников, отстрелявший чисто, очень старался. Медали получили Тарьей Бё, Арнд Пайффер и Йоханнес Бё.

Что касается других результатов гонки, то нельзя не отметить сборную Швеции. Понсилуома и Самуэльссон допустили по три промаха, но при этом показали высочайшую скорость. Даже с одним штрафным кругом шведские спортсмены могли бы бороться за первое место.

А россияне… Из приятного – неплохая скорость Логинова и Латыпова. И всё.

А о чём ещё можно говорить, если перед гонкой преследования никто не попал даже в топ-30?

Провалились. С треском.