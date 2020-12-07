«Иногда наших спортсменов надо жёстко ругать». Губерниев знает, как помочь сборной России

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев после завершения этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти признался в любви к сборной России и процитировал Виктора Цоя. Но самое интересное, что комментатор готов пойти на жертву и отдать одного корреспондента «Матч ТВ» на растерзание биатлонистке-бунтарке Евгении Павловой. Всё ради успеха команды!

В своей откровенной рубрике «Вы уху ели?» Губерниев опять разжигает, вспоминает Евгения Гараничева и объясняет, почему биатлонная федерация намного лучше лыжной.

«Почему мы должны жалеть сборную?» Губерниева разгневали слова российской биатлонистки Дмитрий призывает спортсменов заканчивать мямлить и брать гонку за рога.

«Если есть в кармане пачка…»

«Несколько дней назад в репортаже я сказал, что Виктор Цой жив, а русский биатлон – вряд ли. Но русский биатлон жив. Если есть в команде пачка деревянных медалей, значит, всё не так уж плохо на сегодняшний день. В биатлоне это бывает сплошь и рядом. Когда ты находишься рядом с подиумом, то в следующих гонках обязательно поборешься за медали. В Хохфильцене уже ждём другие результаты. Посмотрите, какая молодец Павлова! Она взяла себя в руки и близка к себе оптимальной. Приятно, что набирают в стабильности Миронова и Казакевич. Вообще, ходом девчонки нормально подошли к сезону.



Я преисполнен осторожного оптимизма по отношению к нашей сборной. При этом очень переживаю за Александра Логинова. Как бы проблемы на «стойке» не приобрели у него хронический характер. Елисеев способен бороться, Бабиков набирает от старта к старту. Эдик Латыпов вообще может стать лидером команды. Вижу поступательное движение вверх, поэтому не стал бы драматизировать, у нас уже 27 гонок без медалей».

«Боюсь представить, что будет на следующем этапе». Губерниев – об атмосфере на биатлоне Голос российского биатлона чувствует напряжённость, но верит, что наши биатлонисты обязательно будут в десятке.

«Занин будет боксёрской грушей для Павловой»

«Хочу сказать, что постоянно читаю рассуждения болельщиков, которые обсуждают мои высказывания или высказывания Димы Занина. Такого быть не должно. Так происходит тогда, когда комментаторы ярче того, что мы видим на спортивной арене. Я всё это делаю для того, чтобы заставить наших биатлонистов взбодриться, всколыхнуться. Та же Кайшева ходит в подающих надежды уже несколько лет.



Хорошая встряска помогла и Павловой. Она настоящий боец, может иногда и огрызнуться. Поэтому мы придумали план. Будем использовать Занина как боксёрскую грушу. Пусть она его изобьёт, и если это поможет добиться ей успеха, то Занин готов пожертвовать собой. С Ульяной Кайшевой другая история. Я всегда поддерживаю спортсмена. Но надо понимать ситуацию. Вот спортсмен пробежал, а потом ему звонят из Удмуртии и пересказывают, что я сказал в эфире. Начинаются волнения.

На самом деле надо было всего лишь сказать следующее: «Вот, проклятый Губерник, смотри, как я обхожу Тириль Экхофф в эстафете». Вот так это должно быть. Любовь к нашим спортсменам не знает границ, но иногда их надо не просто ругать, а жёстко ругать. Если человек претендует на что-то серьёзное, то должен встрепенуться. Ульяна Кайшева выступала на Олимпиаде. На Олимпиаде! В отличие от всей остальной российской сборной. Поэтому с неё и спрос другой. Она герой эстафеты в Контиолахти, безусловно. Но спортсмены и занимаются этим делом, чтобы проходить рубежи на ноль и завоёвывать те или иные места. Её поддерживает вся Удмуртия, все леса, луга, весь концерн Калашникова».

«Я не знаю, мне некомфортно!» У женской сборной России по биатлону новые проблемы Евгения Павлова откровенным высказыванием снова сотрясает атмосферу в команде.

«До сих пор жду, когда Гараничев всех победит»

«Воронину сняли с дистанции, потому что она отстала на круг. Такое тоже бывает. Не получается пока у Тамары. Жизнь в спорте сильно изменилась. Я не умаляю ни в коем случае заслуг наших ветеранов. Но биатлон 40 лет назад культивировали всего пять стран. Сейчас ситуация другая. И страна у нас другая. Конечно, нам теперь тяжелее завоёвывать медали, чем раньше. Но мы в отстающих не ходим. Просто немного проигрываем, но есть резерв, чтобы быть на уровне.



Мне было бы интересно увидеть Татьяну Акимову прямо сейчас, но с документами там не всё просто, значит. Ничего страшного, дождёмся её в январе, а пока дадим шанс Гореевой проявить себя. Гараничева тоже жду. Со времён его бронзового финиша на Олимпиаде в Сочи. До сих пор жду, когда он всех победит. Я знаю, что летом он пахал как чёрт. Но вот на недавних стартах на Кубке России забыл, что у него пальцы замёрзли. А ведь он зимний человек. Очень надеюсь на Евгения и на Карима Халили.



Хочу пожелать здоровья всем, кому сейчас трудно. Общался с Никитой Поршневым, который до сих пор преодолевает последствия коронавируса. Непросто было и Мироновой после болезни, Тамара Воронина тоже перенесла это заболевание, Валерия Васнецова. Я хочу всех поддержать. Но мы все под богом ходим, коронавирус очень опасная штука. Важно беречь друг друга и быть подобрее. Но быть добрее к нашей сборной не значит называть их зайками всё время. Нужно порой выливать на нашу команду ушат холодной воды. Очень любя, осторожно. Как это делаю я».

«Нам что, без масок теперь по улицам ходить?»

«Я не считаю, что шведы и белорусы выступают хорошо в начале сезона только потому, что у них в стране не было жёсткого карантина. У них была возможность тренироваться, но это то же самое, что ходить по минному полю. Кто-то дойдёт, а кто-то не дойдёт. Один заболел, а другой не заболел. Шведы были все вместе в Эстерсунде на сборах. Ну что, давайте теперь ходить по улицам без масок, что ли? Надеяться, что пронесёт?



Если в самой Швеции было весной всё открыто, это не значит, что всё было открыто в национальной сборной. Я убеждён в этом. Иначе они бы там доходились. И посмотрите на уровень смертности в Швеции, где большие проблемы и умерло много стариков. Не думаю, что это правильная философия. Про Беларусь говорить не будем».

«Биатлонная федерация во всём опережает лыжную»

«Риск отмены сезона в биатлоне минимальный. Я уже давно говорю, что организация работы в биатлоне находится на высоком уровне. Биатлонная федерация во всём сильно опережает лыжную. На данный момент та система, которая введена в IBU, работает. Вот в лыжах снялись все ведущие сборные, кроме нашей. И что, нашим будет приятно проводить выездной чемпионат России? Мы говорим о популяризации мировых лыж. Вы думаете, Большунов не расстраивается, что норвежцы и шведы снялись с этих этапов? Да он и так нахлобучил бы Клебо и других!



Мне есть с чем сравнивать. Я бываю и на лыжных, и на биатлонных чемпионатах мира. Лыжи отстают. Я как-то приехал на лыжный чемпионат мира и спросил заявки команд. Мне сказали, что это секретная информация. Говорю им, что на биатлоне всегда беру эту информацию, изучаю, кто массажист у каждой сборной. А на лыжах мне сказали, что я первый комментатор в истории, кто запросил эту информацию. В биатлоне все знают, что это важно и необходимо. Хотя мне кажется, что и в биатлоне я один этим интересуюсь. Дело Бессеберга живёт и процветает. Организация топовая в IBU».