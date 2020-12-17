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Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Хохфильцен: мужской спринт, онлайн-трансляция 17 декабря 2020

Эдуард Латыпов, сборная России по биатлону
Михаил Чесалин
Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Мужской спринт. Что съест Губерниев на этот раз? LIVE
17 декабря в Хохфильцене состоится мужской спринт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всех интересных событиях.
Биатлон / Кубок мира 0
Расписание Кубка мира по биатлону 2020-2021
Кубок мира по биатлону 2020-2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 17 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В первый день медали будут разыграны в мужском спринте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые её окружают.

Напомним, что сборная России продолжает свою безмедальную серию, которая насчитывает уже 33 гонки. В сезоне-2020/2021 нашим биатлонистам ещё ни разу не удалось подняться на пьедестал почёта, хотя наши команды трижды были четвёртыми в эстафетах. Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев после 30-й гонки без наград уже пожевал свою перчатку, а ещё пообещал съесть ботинок после 50-й неудачи. Но, может быть, спортсмены спасут бедного комментатора? Или же он до ботинка закусит чем-то ещё?

Мужской спринт 17 декабря начнётся в 16:15 мск.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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