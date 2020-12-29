В российском биатлоне появились молодые таланты. Может, всё не так уж плохо?

«Ижевская винтовка» традиционно завершает календарный биатлонный год в России. И на этот раз соревнования в рамках Кубка России принесли весьма занятные результаты. Оказалось, что в мужской сборной с точки укрепления основного состава молодёжью в ближайшем будущем всё не так безнадёжно, как может показаться на первый взгляд. Есть как минимум два человека, которые способны удивить всех в обозримом будущем и усилить главную команду.

Сборную России по биатлону просто некем усиливать. Кубок страны это чётко показывает Нагляден пример Ворониной: на Кубке мира отстала на круг, а в Ижевске легко победила.

Быстроногий Серохвостов и Гаврилов из ниоткуда

Пожалуй, даже самые отчаянные болельщики биатлона ничего не слышали прежде про московского спортсмена Илью Гаврилова. На юниорском уровне он не показывал выдающихся результатов и много проигрывал тем, кто сейчас на слуху. Судя по всему, Илья просто раскрылся позже в силу разных причин. На «Ижевской винтовке» он дважды попал в тройку сильнейших – сначала в индивидуальной гонке, а потом в спринте. Сейчас главная проблема для Гаврилова – оформить визу и остальные документы, чтобы выступить в январе на Кубке IBU. Если всё удастся, основная команда в будущем, возможно, получит очень интересное усиление.



Другой надеждой русского биатлона является Даниил Серохвостов, который стал пятым в спринте с двумя промахами. В него верят тренеры и понятно, почему. Даниил способен очень быстро бегать, а своим стилем чем-то напоминает Евгения Гараничева, Максима Чудова и Владимира Драчёва. Все они небольшого роста, но за счёт лёгкости и частоты движений готовы буквально взлетать в подъёмы. Смотрится это очень эффектно и, самое главное, эффективно. Потенциально Серохвостов может стать спортсменом высочайшего уровня.

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Над Бабиковым сжалились

Гаврилов и Серохвостов пока будут пробиваться на Кубок мира через Кубок IBU вместе с Семёном Сучиловым, Евгением Идиновым, Евгением Сидоровым, Рустамом Каюмовым, Каримом Халили и Никитой Поршневым. А главную команду усилят Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков. Не очень понятно, зачем через всю Европу туда-обратно возили Антона, который ничего не показал на «Ижевской винтовке», но всё равно остался в составе на Кубок мира благодаря тренерскому решению.



Тренеры заявили, что Бабиков им нужен для эстафеты, но разве место в третьем десятке, которое он занял на Кубке России, как-то поспособствовало этому решению? Малиновский попал в сборную через рейтинг Кубка России, а Стрельцов стал лучшим по сумме баллов в трёх гонках на «Ижевской винтовке». Честно говоря, состав, который поедет на Кубок IBU, даже поинтереснее.

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«За каждым закатом следует рассвет»

Именно так сказала Лариса Куклина, в одном из постов в соцсетях. Начало сезона получилось для 30-летней россиянки действительно сложным и ей даже пришлось ехать на «Ижевскую винтовку», чтобы доказать свою состоятельность. Были слёзы, обиды, но к чести Ларисы надо сказать, что она молодец – собралась и выиграла индивидуальную гонку. Тренерскому штабу ничего не оставалось, как вернуть спортсменку на Кубок мира. Да и будем честны, Куклину не надо было дёргать вообще. И так понятно, что Лариса заслуживает места в основе.



Хотя бы потому, что ситуация с резервом в женской сборной довольно грустная. На Кубок мира отобрались также Наталья Гербулова и Екатерина Носкова, которые присоединятся к Ирине Казакевич, Ульяне Кайшевой, Светлане Мироновой и Евгениии Павловой в Оберхофе.

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Акимову спустили вниз

Странно, но Татьяну Акимову решили отправить на Кубок IBU. Россиянка только вернулась на Кубок мира после двухлетнего перерыва и во второй гонке после возвращения стала лучшей в сборной России. Татьяна показывала хорошие скорости и наверняка бы прибавляла от старта к старту. Но вместо этого её прогнали по маршруту Москва – Хохфильцен – «Ижевская винтовка». И даже в таких условиях Акимова показала седьмой результат в индивидуальной гонке. Хочется верить, что она ярко проявит себя на Кубке IBU и быстро вернётся в основу.



На IBU отправятся также Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина. И здесь лучше запастись терпением в ожидании какого-то чуда. И надеяться, что 2021 год станет более успешным для российского женского биатлона. К сожалению, кроме чуда пока надеяться особо не на что.