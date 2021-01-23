Не всем иностранцам понравилась победа Логинова. Но о допинге почти никто не вспоминал

Хейта в адрес россиянина стало меньше. Хотя на чемпионате мира всё может быть по-другому.

Победа Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону — 2020/21 в Антхольце по традиции вызвала негативную реакцию у некоторых иностранцев, которые чаще всего говорят про русский допинг. В текущем сезоне громче всех кричали об это шведы, не смогли промолчать и на этот раз. Но все остальные восприняли победу россиянина достаточно спокойно. Ненависти в его адрес стало меньше. Наверное, ждут чемпионата мира в Поклюке.

«Хотел бы, чтобы отец это видел». Почему Логинов заплакал после победы на Кубке мира Лидер сборной России не смог сдержать эмоции, получив золотую медаль. Очень трогательный момент.

Скандинавские СМИ, которые никогда не упустят случая сказать что-то резкое в адрес российских спортсменов, на сей раз писали про Логинова на удивление спокойно. Все дружно отметили его идеальную стрельбу и подчеркнули, что российского биатлониста не смутили падение и поломка палки.



А на форуме французской L’Equipe, где комментарии обычно самые убойные, восхитились силой духа Логинова, который сумел вернуться на вершину после смерти отца. Но были, как обычно, и те, кому победа Александра и его эмоциональная реакция не понравились.



Отличился шведский таблоид Expressen: журналисты Анна Фриберг и Вендела Эгрен спросили у трёхкратной чемпионки мира, обладательницы Кубка мира Хелены Экхольм и олимпийского чемпиона Себастиана Самуэльссона, что они думают по поводу первого места Логинова. То же самое издание в начале лыжного сезона задавалось вопрос о том – на чём бегает лыжница Татьяна Сорина, которая вернулась из декретного отпуска и показывала впечатляющие результаты.

Шведский журналист заподозрил лыжницу Сорину в обмане. Вяльбе и Губерниев ответили резко А может быть, он просто расстроен тем, что «русская сенсация» на финише уделала шведок?

Вопросы были с расчётом на резкие ответы. Они и последовали.



«Логинов – не мой любимый биатлонист. Было бы веселее, если бы победил кто-то другой», – сказал Самуэльссон.



«Я никогда не буду радоваться за того, кто был отстранён из-за применения эритропоэтина. Это невозможно сделать по ошибке. Если тебе делают инъекцию, ты понимаешь, что происходит», – заявила Экхольм. По сути, она была единственной, если не считать некоторых читателей в комментариях, кто после победы россиянина прямо вспомнил про его давнюю допинг-историю.



Но в целом информационный фон вокруг победы Логинова был уважительно-нейтральным. Хейта было намного меньше, чем в феврале после победы Александра на чемпионате мира – 2020. Возможно, этап Кубка мира – не то соревнование, когда стоит ждать оскорблений и потоков ненависти, и на чемпионате мира в случае победы россиянина всё будет по-другому.

«Я никогда не скрывался». Как биатлониста Логинова задержали на чемпионате мира в Италии Уголовное дело, заведённое на чемпиона мира год назад, всё ещё не закрыто.

В прошлом году, когда Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте и взял бронзу в гонке преследования, по поводу его успехов высказались очень многие иностранные спортсмены. А закончилось всё визитом полиции, изъятием гаджетов и нервным срывом россиянина.



«Я мог лишь сказать, что выступаю против допинга и против людей, которые принимали ЭПО, — сказал тогда Йоханнес Бё. — Когда Логинов побеждает, все думают о допинге. Считаю, что он хороший спортсмен и, если бы у него не было этой допинговый истории, он мог бы быть номером один в мире».



Более того, норвежские братья Бё и перед стартом нынешнего сезона требовали от Логинова (а заодно и от всей России) покаяния за все смертные грехи.

«Это наше требование к России». Норвежцы добиваются от российских биатлонистов покаяния Братья Бё из Норвегии вновь предложили России извиниться за былые грехи. Вымолить у всего мира прощение. А больше они ничего не хотят?

Всем, кто недоволен победами конкретно Александра Логинова и других наших спортсменов, можно посоветовать только одно: идите туда же, куда отправила всех хейтеров жена Матвея Елисеева.