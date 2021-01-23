Не всем иностранцам понравилась победа Логинова. Но о допинге почти никто не вспоминал

Победа Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону — 2020/21 в Антхольце по традиции вызвала негативную реакцию у некоторых иностранцев, которые чаще всего говорят про русский допинг. В текущем сезоне громче всех кричали об это шведы, не смогли промолчать и на этот раз. Но все остальные восприняли победу россиянина достаточно спокойно. Ненависти в его адрес стало меньше. Наверное, ждут чемпионата мира в Поклюке.
Скандинавские СМИ, которые никогда не упустят случая сказать что-то резкое в адрес российских спортсменов, на сей раз писали про Логинова на удивление спокойно. Все дружно отметили его идеальную стрельбу и подчеркнули, что российского биатлониста не смутили падение и поломка палки.
А на форуме французской L’Equipe, где комментарии обычно самые убойные, восхитились силой духа Логинова, который сумел вернуться на вершину после смерти отца. Но были, как обычно, и те, кому победа Александра и его эмоциональная реакция не понравились.
Отличился шведский таблоид Expressen: журналисты Анна Фриберг и Вендела Эгрен спросили у трёхкратной чемпионки мира, обладательницы Кубка мира Хелены Экхольм и олимпийского чемпиона Себастиана Самуэльссона, что они думают по поводу первого места Логинова. То же самое издание в начале лыжного сезона задавалось вопрос о том – на чём бегает лыжница Татьяна Сорина, которая вернулась из декретного отпуска и показывала впечатляющие результаты.
Вопросы были с расчётом на резкие ответы. Они и последовали.
«Логинов – не мой любимый биатлонист. Было бы веселее, если бы победил кто-то другой», – сказал Самуэльссон.
«Я никогда не буду радоваться за того, кто был отстранён из-за применения эритропоэтина. Это невозможно сделать по ошибке. Если тебе делают инъекцию, ты понимаешь, что происходит», – заявила Экхольм. По сути, она была единственной, если не считать некоторых читателей в комментариях, кто после победы россиянина прямо вспомнил про его давнюю допинг-историю.
Но в целом информационный фон вокруг победы Логинова был уважительно-нейтральным. Хейта было намного меньше, чем в феврале после победы Александра на чемпионате мира – 2020. Возможно, этап Кубка мира – не то соревнование, когда стоит ждать оскорблений и потоков ненависти, и на чемпионате мира в случае победы россиянина всё будет по-другому.
В прошлом году, когда Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте и взял бронзу в гонке преследования, по поводу его успехов высказались очень многие иностранные спортсмены. А закончилось всё визитом полиции, изъятием гаджетов и нервным срывом россиянина.
«Я мог лишь сказать, что выступаю против допинга и против людей, которые принимали ЭПО, — сказал тогда Йоханнес Бё. — Когда Логинов побеждает, все думают о допинге. Считаю, что он хороший спортсмен и, если бы у него не было этой допинговый истории, он мог бы быть номером один в мире».
Более того, норвежские братья Бё и перед стартом нынешнего сезона требовали от Логинова (а заодно и от всей России) покаяния за все смертные грехи.
Всем, кто недоволен победами конкретно Александра Логинова и других наших спортсменов, можно посоветовать только одно: идите туда же, куда отправила всех хейтеров жена Матвея Елисеева.
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