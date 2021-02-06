Золото от «туристки». Победа Юрловой и другие сенсации на чемпионатах мира по биатлону

Чемпионат мира по биатлону – не просто главный старт сезона. Это ещё и турнир, во время которого происходят настоящие сенсации. В истории мировых первенств не один раз случались совершенно невероятные истории. Однажды счастье улыбнулось и российской биатлонистке, которая приехала на турнир в качестве запасной. В преддверии старта чемпионата мира в Поклюке вспоминаем самые удивительные успехи биатлонистов из прошлого.

Американская мечта от Бэйли

Американский биатлон не знал побед до 2017 года. 35-летний Лоуэлл Бэйли никогда не был топ-спортсменов, хотя и слабым биатлонистом его точно нельзя назвать. Американец не раз заезжал в топ-10, но вот чего-то серьёзного добиться ему долгое время не удавалось. И вот в 35 лет Бэйли приехал на чемпионат мира в Хохфильцене и одержал историческую для США победу.



Лоуэлл стартовал в последней группе, где, как правило, выступают биатлонисты, не претендующие на высокие места. Все были уверены, что победу в индивидуальной гонке одержит чех Ондржей Моравец, однако Бэйли держал темп, закрывал мишени, а на финише опередил Моравца на 3,3 секунды. О той победе написали все крупнейшие американские издания и рассказали на всех телеканалах, сделав Лоуэлла первым популярным биатлонистом в США.

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Финская сенсация

В начале 2000-х финский биатлон переживал тяжёлые времена. Результатов не было, а былые амбиции ещё оставались. На чемпионате мира 2001 года в Поклюке никто не ждал сюрпризов от сборной Финляндии. Тем удивительнее выглядела победа 27-летнего Пааво Пуурунена в индивидуальной гонке, который прежде не попадал даже на подиум на этапах Кубка мира.



Пуурунен делал всё безупречно вплоть до последнего огневого рубежа, где допустил один промах. Однако даже ошибка не помешал ему сохранить первое место, опередив в борьбе за золотую медаль белоруса Вадима Сашурина и латыша Илмарса Брициса.

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Звёздный час Романа Достала

У чешского биатлониста Романа Достала всегда были проблемы со стрельбой. Для неплохого лыжника каждый рубеж был лотерей, в которой Роман всегда проигрывал. На «стойке» его показатели зачастую опускались ниже 70 процентов. Неудивительно, что с такой стрельбой Достал никогда не был в числе лидеров мирового биатлона.



Его звёздный час наступил на чемпионате мира 2005 года. В индивидуальной гонке чех вдруг впервые в жизни на столь высоком международном уровне выиграл в «лотерею»: прошёл первые три рубежа на ноль. С учётом его скорости это была заявка на победу. Однако на последней стрельбе Достал промахнулся. Показалось, что золото уйдёт немцу Михаэлю Грайсу, но чех всё-таки не зря считался хорошим лыжником – он прибавил на последнем круге и выиграл.

Чудеса от Пидручного

Пожалуй, украинец Дмитрий Пидручный был самым сильным биатлонистом из тех, что мы вспомнили. Он всегда считался талантливым, подающим надежды, однако до по-настоящему грандиозных побед дело не доходило. Всё изменилось на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде. Уже в спринтерской гонке Дмитрий показал высокий четвёртый результат.



В гонке преследования сначала всё пошло наперекосяк. Пидручный целых два раза промахнулся на первом рубеже, что при высокой конкуренции означало крушение надежд на медали. Однако украинец собрался, отработал остальные рубежи на ноль и ушёл на последний круг лидером. Всего в 10 секундах позади на дистанцию умчал могучий Йоханнес Бё. Мало кто верил, что Пидручный удержит лидерство, но он справился и стал чемпионом мира.

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«Туристка» Юрлова

Екатерина Юрлова приехала на чемпионат мира 2015 года в Контиолахти по сути в качестве туристки. 30-летняя россиянка переживала не лучшие времена. Её не взяли на домашнюю Олимпиаду в Сочи, результаты шли на спад. Однако тренерский штаб, видя слабые показатели остальной команды на мировом первенстве, решил дать Юрловой шанс в индивидуальной гонке.



Катя стартовала в последней группе и долгое время режиссёры трансляции вообще игнорировали россиянку. Камера выхватывала чешку Габриэлу Коукалову, которая уже раздавала интервью о своей победе и не скрывала радости. Но после четвёртой стрельбы Юрловой улыбка с лица Коукаловой исчезла. Россиянка прошла все рубежи на ноль и одержала неожиданную для всех, но крайне приятную для российских поклонников биатлона победу.

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Канадский сюрприз

В качестве бонуса вспомним триумф мужской сборной Канады в эстафете на чемпионате мира 2016 года. Нет, канадцы не выиграли гонку, но стали бронзовыми призёрами. Кристиан Гоу, Скотт Гоу, Натан Смит и Брендан Грин проиграли всего лишь 20 секунд победителям – команде Норвегии и совсем чуть-чуть уступили в борьбе за серебро немцам. Пожалуй, никогда прежде сборная из столь не биатлонной страны не поднималась на подиум чемпионата мира.