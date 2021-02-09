У сборной России будет гимн: Губерниев споёт его с Самуэльссоном. Странные прогнозы на ЧМ

До чемпионата мира по биатлону в Поклюке остаётся несколько часов. Уже 10 февраля пройдёт смешанная эстафета. То, чего мы все так ждали, уже совсем близко. А это значит, что самое время сделать прогнозы на то, что случится на мировом первенстве в Словении. Прогнозы странные, смелые и даже нелепые. Но кто мог, скажем, год назад предположить, что сборную России в Италии будут обыскивать полицейские? Кто знает, что может случиться в этот раз.

Латыпов выиграет личное золото

Начнём с приятного. Эдуард Латыпов в этом сезоне бежит быстрее всех в сборной России. Впервые с сезона-2016/2017 не Александр Логинов является самым скоростным в нашей команде. На Латыпова тренеры надеются уже несколько лет, и вот наконец Эдуард начал эти надежды оправдывать. Его гениальный заключительный этап в золотой смешанной эстафете запомнится всем надолго. А вскоре после этого вырвал бронзу у немцев уже в классической эстафете.



Теперь дело за успехами в личных гонках. Как же красиво будет взять первое золото именно на чемпионате мира! Латыпов любит контактные гонки, поэтому для него будет важно не провалить спринт, а дальше с его скоростью и мощным финишным кругом возможно всё.

Логинов больше не самый быстрый биатлонист сборной России. У Саши серьёзные проблемы? А скорость женской сборной перед чемпионатом мира наоборот вселяет оптимизм.

Что включат вместо гимна России?

Вот выиграл Латыпов. А дальше – церемония награждения. Но нельзя забывать, что российский спорт в целом и биатлон в частности находятся под жёсткими санкциями. На чемпионате мира наша команда будет выступать в форме без национального флага под названием «команда Союза биатлонистов России». В случае победы наших спортсменов на стадионе должен звучать гимн Международного союза биатлонистов и подниматься флаг СБР.



Однако звукорежиссёр церемонии захочет подбодрить Латыпова и российских болельщиков, а потому по-быстрому загуглит «самую популярную песню в России». И включит её на награждении. И там неожиданно окажется Моргенштерн. Или хотя бы Бузова. Вместо российского гимна-то.

«Бежал в повязке с советским гербом». Как российские биатлонисты выступали на ЧМ без флага Гимна тоже не было. Как и названия страны. Зато была победа над норвежцами.

Самуэльссон и российский гимн

Хотя, ладно, самодеятельность звукорежиссёра и Моргенштерн – это что-то из области фантастики. А вот то, что комментатор Дмитрий Губерниев всё-таки заставит кого-нибудь спеть гимн России в честь победы, пусть и не на основной медальной церемонии, – это однозначно.



Вполне вероятно, что в рамках своей развлекательной телепрограммы Губерниев найдёт шведа Себастиана Самуэльссона. И тот, растроганный победой российского спортсмена, не замешанного ни в каких допинговых скандалах, согласится подпеть Дмитрию гимн России, которого нашей сборной будет так не хватать на чемпионате мира в Поклюке.

Гараничев и штрафной круг

Когда на трассе Дмитрий Губерниев – жди российский гимн. Когда на трассе Евгений Гараничев – будет шоу. Евгений уже опаздывал на старт гонки, бежал лишние круги, приседал, чтобы лучше стрелять стоя. И это только то, что сразу приходит на ум. В Словении мы вправе вновь ожидать непредсказуемых действий от бронзового призёра Олимпиады в Сочи.



Гараничев с большой долей вероятности побежит индивидуальную гонку. Россиянин подойдёт к турниру в неплохой форме и будет претендовать на медаль на 20-километрой дистанции. Но всё же Евгений допустит промах и… побежит штрафной круг. Вот только проблема в том, что в индивидуальной гонке за промах начисляется штрафная минута, а круги бежать не надо. Опять начудит, одним словом.

«Ну а кто вместо Гараничева?» Реакция на состав сборной России по биатлону на ЧМ-2021 Главный тренер команды Валерий Польховский честно признался, что подмоги ждать неоткуда.

Массовый завал

Все биатлонные эксперты в один голос отмечают, что трасса в Поклюке сложная и коварная. А если ещё добавить к этому сложные погодные условия, то биатлонистам не позавидуешь. На одном из самых сложных спусков в женском масс-старте или гонке преследования наверняка случится массовый завал – сразу несколько биатлонисток столкнутся и повалятся в снег.



Это произойдёт на последнем круге гонки и выльется в настоящую драму. Лидеры обойдутся без серьёзных повреждений и травм, но потеряют шансы на медали, зато этим воспользуется одна из россиянок и принесёт нашей стране очередную награду мирового первенства.

Анекдот от Павловой

Кто знает, может быть, воспользоваться завалом лидеров удастся именно Евгении Павловой.



Хотя даже отсутствие личной медали не помешает дерзкой россиянке рассказать анекдот в прямом эфире после финиша. Женя, пожалуй, самая яркая биатлонистка страны, автор таких выражений как «с хрена ли загуляли», «вздёрнуться что ли?» и «шары по полтос».



Она отвечает подписчикам в социальных сетях прямо во время гонки, не боится критиковать тренерский штаб и высказывать своё мнение. Для полноты картины Павлова порадует российских болельщиков анекдотом. И можно не сомневаться, что он будет смешным.

«Даже заплакать не могу – нет сил». Что происходит с российской биатлонисткой Павловой? Спортсменка буквально кричит о помощи, но тренеры её не слышат.

Братская битва

В этом сезоне братья Бё сражаются за Большой хрустальный глобус. А когда дело доходит до такого, даже братская любовь порой отходит на второй план. Вспомните, как поссорились бывшие подруги итальянки Доротея Вирер и Лиза Витоцци, когда боролись за победу в общем зачёте Кубка мира. Вот и у Йоханнеса с Тарьей случится инцидент прямо на трассе.



В борьбе за место на подиуме расстроенный неидеальной стрельбой Йоханнес жёстко перекроет брату траекторию на финише, в результате чего Тарьей упадёт. Вскоре \оба сделают заявление, что конфликт исчерпан, однако настроение у норвежцев перед эстафетой будет испорчено.