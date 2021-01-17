«Даже заплакать не могу – нет сил». Что происходит с российской биатлонисткой Павловой?

В российском биатлоне снова бушуют страсти. Евгения Павлова сразу после эстафеты откровенно призналась, что вообще не хотела бежать эту гонку из-за сильной усталости, но тренерский штаб её мнение не учитывал. Итог мы все знаем. Уставшая и находящаяся не в лучшем состоянии Павлова ушла на штрафной круг в эстафете, а ведь именно этих секунд России не хватило в борьбе не просто за медаль, а даже за возможную победу.

Так что же происходит с Евгенией Павловой?

«Выхожу на гонку пустая»

Евгения – одна из самых прямых и откровенных биатлонисток в России. Если не самая прямая и откровенная. Вот и после финиша она сказала всё как есть.

«Расстроена. Подвела команду, зашла на круг – недопустимо такое на эстафете. Не знаю, почему так получилось. У меня ноги затряслись. Есть уже какая-то усталость. Наверное, надо было пропустить эстафету, давать кому-то шанс. Но это на данный момент не обговаривается в нашей команде, у спортсменов даже не спрашивают, как самочувствие.

Нет эмоций абсолютно. Выхожу пустая. Выхожу, борюсь. Выхожу не с мыслями, что сейчас команду подведу. Нет. Я выходила бороться, доказывать. Но накопилась определённая усталость. Нет эмоций. Пустота в душе. Просто одно расстройство, точнее безэмоциональность. Даже не могу заплакать, потому что у меня нет сил и эмоций на это».

«Нас не спрашивают». Новое откровенное заявление Павловой после неудачи в эстафете Российская биатлонистка призналась, что хотела пропустить эстафетную гонку в Оберхофе, но её мнения никто не спросил.

Жёсткий ответ тренера

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов ответил на слова своей подопечной. Он тоже не стал выбирать выражений, а довольно жёстко высказался по поводу жалоб Евгении.

«Павлова сказала, что ей было тяжело и, наверное, надо было пропустить эстафету? А легко только у кассы. Кому было легко на трассе? Норвежкам, Франции? Никому не было легко, и лёгких гонок не бывает. Это сказки».

Про отсутствие взаимопонимания между Павловой и Шашиловым говорят уже давно. Биатлонистка ещё в начале сезона говорила о том, что в команде ей некомфортно и её не слышат. Шашилов уверил, что всё это рабочие моменты, которые глобально не портят атмосферу в команде. Но, судя по всему, проблема всё-таки существует.

«Павловой пора заканчивать разговаривать»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что Павлова слишком много говорит и слишком мало делает. И советует биатлонистке искать источник проблем в себе.

«Можно оправдания находить сколько угодно, но Павловой, вместо того чтобы обвинять кого-то в чём-то, лучше винить себя. Почему она так стреляет на первом этапе? Тем более что считается надёжным стрелком. Надо заканчивать разговаривать и просто делать своё дело».

Бывший тренер мужской сборной России Владимир Аликин не стал искать причины неудачи Павловой в каких-то конфликтах, а обратился к исключительно к спортивной стороне дела.

«Может быть, загнали её. Ногами стала работать быстрее, подошла, и всё – затрясло девочку. Ветра не было, стреляй как есть. Не в своём ритме подошла. А если не в своём темпе или ритме приходишь к стрельбищу, так ножки трясутся, что иногда приходится приседать, чтобы успокоиться».

Биатлонистка-бунтарка – лучшая в сборной России. Выдающийся прорыв Павловой Евгения отыграла 31 позицию в гонке преследования. А Тамару Воронину сняли с дистанции, потому что она была слишком медленной.

«У Павловой лучший сезон в карьере»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, который поработал с Павловой в последних сезонах, выразил интересное мнение. Хованцев отметил, что несмотря на все проблемы и скандалы, у Евгении пока получается лучший сезон в карьере по результатам.

«Возможно, состояние у Жени было какое-то не такое, хотя по трассе хорошо шла. Может, чуть поторопилась. На рождественской гонке стреляла ведь великолепно. Куда это всё делось, я не знаю. Играет роль сама подводка и то, что мало времени провели на высоте для акклиматизации, поэтому так колбасит, но в этом году у неё лучший сезон по результатам».

«Поколение смартфонов и нытиков»

Читатели «Чемпионата» в большинстве своём скептически отнеслись к высказыванию Павловой о том, что она устала. И скорее поддержали Михаила Шашилова, который заявил, что «только у кассы легко». А кто-то даже смотрит на ситуацию и масштабнее и винит в этом новое поколение молодых людей, у которых другие принципы и приоритеты.

«А чего тут удивляться? Поколение смартфонов и нытиков в биатлоне. Уже которая по счёту так себя ведёт: были и Слепцова, и Сливко, и другие, которые никому ничего не должны, только у кассы они об этом забывают...» – пишет rfr17.

«У Павловой по ходу конфликт с тренерским штабом. Уже какое интервью она прям на это намекает. Я думаю, что долго в сборной не продержится, тащить её не будут», – полагает tambler.

«Пусть думают, что хотят». Скандальные высказывания российской биатлонистки Павловой Евгения жёстко отвечала критикам, а как-то даже писала в «Инстаграм» прямо во время гонки. Без неё в российском биатлоне было бы скучно.

«Наконец-то тренеры начали как-то пожёстче говорить – хватит этих отговорок, трава не зелёная, небо не голубое, ветер, снег и т.д. Не можешь, давай до свидания, не можешь в IBU – давай вообще до свидания. Гонять их надо как сидоровых коз», – настаивает vadiucha.

Похоже, что ситуация накалилась до предела. И Павлова, и Шашилов за словом в карман не лезут, так что очередное обострение отношений может закончиться плачевно. Евгения заслуживает места в сборной России в этом сезоне, это абсолютно точно и объективно. Да и в эстафетах она обычно выступает надёжно и здорово. Она буквально уже кричит о помощи, но, похоже, тренеры пока её не слышат. В любом случае хочется верить, что все недопонимания останутся позади и, и они смогут работать вместе. Собственно, тренеры и спортсмены не обязаны быть лучшими друзьями, но рабочие отношения взрослым людям восстановить вполне реально.