Метка чемпиона. Как Логинов стал первым в мире биатлонистом, получившим золотую майку

Кроме россиянина её получат француз Жаклен, итальянка Вирер, а также Бё и Рёйселанд из Норвегии.

Чемпионат мира по биатлону – 2021 от предшествовавших ему турниров отличается в первую очередь тем, что из-за пандемии коронавируса проходит без зрителей. Все участники отмечают, что атмосфера на стадионе во время гонок сильно поменялась не в лучшую сторону.

Чемпионат мира по биатлону — 2021. Мужской спринт. Логинов, что же ты делаешь?! LIVE Российские биатлонисты пытаются реабилитироваться после провала в смешанной эстафете. Онлайн-трансляция мужского спринта на «Чемпионате».

Впрочем, есть и ряд других менее заметных изменений. Одно из них – введение золотых маек для некоторых гонщиков. Приятно, что первым в истории биатлона спортсменом, получившим золотой биб на гонку, стал россиянин Александр Логинов. Почему же он удостоился такой чести?

Первый в мире

Цветовая градация маек с номерами в биатлоне не менялась уже довольно давно. Лидер общего зачёта Кубка мира по традиции стартовал в жёлтом бибе. Лучший спортсмен зачёта конкретной дисциплины – в красном. Если это один и тот же человек, то он получал жёлто-красный биб.



В 2020 году Международный союз биатлонистов принял решение разбавить эту палитру ещё и синим цветом – тёмно-синяя майка полагалась лучшему биатлонисту Кубка мира среди молодёжи, а если точнее – среди тех, кому до 31 декабря 2020 года не исполнилось 31 года.



А перед чемпионатом мира выяснилось, что на главном турнире года будет и золотая майка.

Фото: twitter.com/biathlonworld

Кому же она достаётся? Всё очень просто – действующему чемпиону мира в данной дисциплине. Своего рода метка чемпиона, позволяющая легко найти его в пелотоне.

За 20 лет в биатлоне поменялось всё – от арен до Губерниева. Но есть и кое-что неизменное Это Александр Иванович Тихонов. Но кто его изменит – это же памятник.

И по стечению обстоятельств первым в мире спортсменом, получившим на гонку золотой биб, стал Александр Логинов. Именно он выиграл спринт на чемпионате мира – 2020. А поскольку в первой гонке турнира – смешанной эстафете – золотых маек не было, Саша и стал первым.



На чемпионате мира – 2021 подобные майки также получат француз Эмильен Жаклен, Йоханнес Бё и Марте Рёйселанд из Норвегии, а также итальянка Доротея Вирер.

«Я просто завидовала – смотрится неплохо»

Прежде в биатлоне золотой цвет фактически не практиковался. Вспоминается разве что норвежская традиция дарить представителям своей команды, завоевавшим титул, сверкающие куртки золотого цвета. Особенно блистали скандинавы на чемпионате мира в Хольменколлене в 2016 году.



Обладателями ярких предметов одежды стали в итоге восемь спортсменов (Норвегия выиграла четыре золотых медали, включая две – в эстафетах). Золотые куртки вряд ли были серьёзным стимулом к победе, но породили немало шуток среди норвежских биатлонистов.

Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

«Когда Тириль стала чемпионкой и примерила золотую куртку, мне показалось, что она некрасивая. Но теперь, когда она на мне, то смотрится очень неплохо. Тириль была, пожалуй, права – я просто завидовала», – норвежка Сулемдаль с улыбкой рассказывала о своих эмоциях после эстафеты.

«Я просто не мог подвести команду». Как Россия выиграла сразу две медали в одной эстафете Уникальное достижение российских биатлонистов на чемпионате мира, которое сейчас повторить невозможно.

Бьорндален, также получивший куртку после эстафеты, буквально через несколько дней продал её на благотворительном аукционе – около трёх тысяч евро пошли в фонд борьбы с раком.



Вполне вероятно, что похожая судьба ждёт и уникальные золотые майки ЧМ-2021.