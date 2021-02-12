Метка чемпиона. Как Логинов стал первым в мире биатлонистом, получившим золотую майку

Чемпионат мира по биатлону – 2021 от предшествовавших ему турниров отличается в первую очередь тем, что из-за пандемии коронавируса проходит без зрителей. Все участники отмечают, что атмосфера на стадионе во время гонок сильно поменялась не в лучшую сторону.
Впрочем, есть и ряд других менее заметных изменений. Одно из них – введение золотых маек для некоторых гонщиков. Приятно, что первым в истории биатлона спортсменом, получившим золотой биб на гонку, стал россиянин Александр Логинов. Почему же он удостоился такой чести?
Первый в мире
Цветовая градация маек с номерами в биатлоне не менялась уже довольно давно. Лидер общего зачёта Кубка мира по традиции стартовал в жёлтом бибе. Лучший спортсмен зачёта конкретной дисциплины – в красном. Если это один и тот же человек, то он получал жёлто-красный биб.
В 2020 году Международный союз биатлонистов принял решение разбавить эту палитру ещё и синим цветом – тёмно-синяя майка полагалась лучшему биатлонисту Кубка мира среди молодёжи, а если точнее – среди тех, кому до 31 декабря 2020 года не исполнилось 31 года.
А перед чемпионатом мира выяснилось, что на главном турнире года будет и золотая майка.
Фото: twitter.com/biathlonworld
Кому же она достаётся? Всё очень просто – действующему чемпиону мира в данной дисциплине. Своего рода метка чемпиона, позволяющая легко найти его в пелотоне.
И по стечению обстоятельств первым в мире спортсменом, получившим на гонку золотой биб, стал Александр Логинов. Именно он выиграл спринт на чемпионате мира – 2020. А поскольку в первой гонке турнира – смешанной эстафете – золотых маек не было, Саша и стал первым.
На чемпионате мира – 2021 подобные майки также получат француз Эмильен Жаклен, Йоханнес Бё и Марте Рёйселанд из Норвегии, а также итальянка Доротея Вирер.
«Я просто завидовала – смотрится неплохо»
Прежде в биатлоне золотой цвет фактически не практиковался. Вспоминается разве что норвежская традиция дарить представителям своей команды, завоевавшим титул, сверкающие куртки золотого цвета. Особенно блистали скандинавы на чемпионате мира в Хольменколлене в 2016 году.
Обладателями ярких предметов одежды стали в итоге восемь спортсменов (Норвегия выиграла четыре золотых медали, включая две – в эстафетах). Золотые куртки вряд ли были серьёзным стимулом к победе, но породили немало шуток среди норвежских биатлонистов.
Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images
«Когда Тириль стала чемпионкой и примерила золотую куртку, мне показалось, что она некрасивая. Но теперь, когда она на мне, то смотрится очень неплохо. Тириль была, пожалуй, права – я просто завидовала», – норвежка Сулемдаль с улыбкой рассказывала о своих эмоциях после эстафеты.
Бьорндален, также получивший куртку после эстафеты, буквально через несколько дней продал её на благотворительном аукционе – около трёх тысяч евро пошли в фонд борьбы с раком.
Вполне вероятно, что похожая судьба ждёт и уникальные золотые майки ЧМ-2021.
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