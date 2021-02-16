«Просто невероятно!» Как Юрлова одержала сенсационную победу на чемпионате мира

В Екатерину не верил никто, кроме папы. Но она заставила российских болельщиков ликовать, а Соукалову плакать от досады.

Хоть последние результаты сборной России по биатлону и не радуют, терять надежду ещё рано. Наши спортсмены не раз удивляли и одерживали неожиданные победы. Даже тогда, когда в них никто не верил. О самых ярких триумфах рассказываем в спецпроекте «Наши на рубеже».



История победы Екатерины Юрловой на чемпионате мира 2015 года достойна экранизации. Россиянка ехала в Контиолахти чуть ли не запасной и на медаль даже не надеялась. За год до турнира Екатерина хотела завершить карьеру, а спортивные функционеры потеряли в неё всякую веру. Но Юрлова вернулась и сотворила одну из главных сенсаций в истории российского биатлона.

Путёвка для аутсайдера

Перед началом турнира в победу Юрловой поверить было невозможно. Екатерина ехала на чемпионат мира шестым номером сборной, а некоторые и вовсе называли её туристкой. И, в общем-то, для этого были основания. В свои 30 лет биатлонистка ни разу не забиралась на пьедестал Кубка мира, а перед Олимпиадой в Сочи и вовсе хотела завершить карьеру. Руководство сборной на Екатерину уже не рассчитывало, она тренировалась отдельно от команды, и многие конкурентки не воспринимали её всерьёз. Даже мечтать о победе в таких условиях было странно.



Россияне не побеждали на чемпионатах мира с 2009 года. Казалось, если кто и прервёт эту грустную серию, то точно не Юрлова. Но успех пришёл оттуда, откуда его совершенно не ждали.

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Потеря надежды

Первые гонки прошли для россиянок настолько неудачно, что тренеры всё-таки решили дать Екатерине шанс в индивидуальном гонке. Ухудшить ситуацию Юрлова бы вряд ли смогла, а на медаль претендовала её коллега по сборной Дарья Виролайнен.



Первой из россиянок на трассу вышла как раз Дарья, показавшая неплохой результат. Казалось, биатлонистка всё-таки сможет зацепиться за медаль, но промах на третьем рубеже стал для неё роковым. В итоге Виролайнен заняла только пятое место, а Ольга Подчуфарова и Яна Романова быстро выпали из числа претенденток на высокие позиции. Оставалась только Юрлова, выступающая в самом конце. К тому моменту надежды на медали были уже окончательно потеряны.

От Юрьевой до Юрловой. Как Катя шла к великой победе Семилетний путь, который преодолела Екатерина Юрлова от дебютантки Кубка мира до чемпионки мира, был донельзя тернистым и ухабистым.

Юрлова победила, а Соукалова сдерживала слёзы

Лидером гонки долгое время была Габриэла Соукалова. Никто из фаворитов не смог обойти спортсменку из Чехии, поэтому к концу соревнования она уже принимала поздравления и радостно раздавала интервью. Перехватить внимание Габриэлы смогла только безупречная стрельба Юрловой. Екатерина прошла все рубежи на ноль и показывала скорость на уровне лидеров.

Екатерина Юрлова Фото: РИА Новости

Последнюю стрельбу россиянка провела максимально быстро и точно, что позволило ей получить хороший запас. 32,8 секунды должно было с головой хватить для победы, помешать Юрловой могло разве что падение. Коукалова при виде ускользающего золота резко помрачнела, в её глазах появились слёзы. Российские болельщики на трибунах и у экранов ликовали, а Дмитрий Губерниев разносил комментаторскую кабину эмоциональными возгласами.



«Посмотрите какой взгляд! Какая ж она всё-таки молодец! Она заслужила больше, чем кто-нибудь другой. Есть справедливость, уважаемые друзья! Для тех, кто гнал её из сборной, для тех, кто не верил в её талант, для тех, кто говорил, что она не может. Это великий успех!»

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Слёзы счастья и объятия с Мякяряйнен

Юрлова пришла к финишу, опередив Соукалову на 23,2 секунды, и сенсационно завоевала свою первую победу на крупном турнире. Екатерина плакала от счастья, а встречала её соперница и добрая подруга Кайса Мякяряйнен, занявшая в индивидуальной гонке третье место. Финская биатлонистка обнимала Юрлову и говорила, что она заслужила победу.

Екатерина Юрлова — чемпионка мира! Фото: РИА Новости

Порадовалась за россиянку и норвежская чемпионка мира Сюннёве Сулемдаль: «Это чудесная жизнерадостная девушка, ей пришлось пропустить первые гонки на чемпионате мира. Меня вдохновляет то, что она начала выступать на турнире и сразу одержала победу».



В золотую медаль Юрловой почти никто не верил. Она и сама не понимала, на что она способна. «Это просто невероятно! Месяц назад после того, как я выиграла бронзу чемпионата Европы, папа сказал мне, что теперь нужно завоевать медаль чемпионата мира. Я тогда сказала: «Папа, ты с ума сошёл!» Теперь я понимаю, что это не так», – признавалась Екатерина.



В этом году наши девушки вновь приехали на чемпионат мира отнюдь не в качестве фавориток. Но порой главные победы приходят тогда, когда этого уже никто не ждёт.