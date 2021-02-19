Очередная ошибка или верный выбор? Кто побежит в мужской эстафете на чемпионате мира

Всем уже понятно, что главные медальные шансы России на чемпионате мира по биатлону в Поклюке – это эстафеты. Каким-то образом наши биатлонисты в командных гонках обычно мобилизуются, сражаются не только за себя, но и за всю команду, и зачастую преуспевают.
На мужскую сборную у болельщиков, конечно, особые надежды. Тренеры уже определили четвёрку тех, кто будет выступать в командной гонке. Это Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. В таком составе команда никогда прежде не бегала.
Что это – очередная ошибка тренеров, коих на турнире, похоже, было немало, или единственно верный выбор конкурентоспособной команды в самой важной гонке года?
Кто финишёр?
На Кубке мира в мужских эстафетах тренеры ни разу не выставили одинаковый состав, но сборная России была на удивление стабильна: три четвёртых места и одно третье. Впрочем, костяк был всегда примерно одним и тем же: Елисеева пробовали на первом или втором этапах, Латыпова и Логинова меняли местами на последних. А четвёртым участником эстафеты был то Стрельцов, то Гараничев, то Бабиков. Причём именно с Бабиковым удалось взять единственную бронзу.
По ходу первой половины чемпионата мира ни один биатлонист сборной России так и не смог безоговорочно доказать своё право бежать в эстафете. У всех нашлись свои недостатки.
Но четвёрку собирать было нужно. А претендентов всего шестеро.
Логинов и Латыпов, конечно, должны бежать. Эдуард – лучший биатлонист сборной России прямо сейчас, и не стоит его серьёзно судить за провал в супермиксте. Выбор самого неторопливого стрелка команды на гонку, где самое важное – быстрая стрельба, а не ход, – это действительно странно. Но, видимо, у штаба были какие-то свои причины. Не спички же они тянули в конце концов. Так что Эдуарду нужно выбросить мысли об этой гонке из головы и сосредоточиться на эстафете.
Логинов, конечно, на этом чемпионате мира не оправдывает возложенных на него ожиданий. Он на этом турнире не входит в число лидеров мирового биатлона, но совсем уж страшно не проваливается. Да, борьба за места на уровне топ-30 для первого в мире спортсмена, получившего золотую майку, – это печально. Но если Логинов не бежит в эстафете, то кто тогда?
Финишёра выбирали из них двоих. И логично, что на заключительный этап поставили Латыпова. И ему, и Логинову, так, кажется, вполне комфортно. Да и результат есть: всё-таки Эдуард перед чемпионатом мира дотащил сборную до двух медалей в эстафетах. Может, и сейчас справится.
Два места на троих
Изначально, конечно, на четверых. Но Бабиков на старте турнира выглядел удручающе: в спринте с одним промахом был лишь 53-м, а в преследовании стал 56-м (третьим с конца). Всё это очень обидно, особенно если вспоминать, что в ноябре Бабиков был готов превосходно. Но потом случился коронавирус, изоляция, и что-то пошло не так. Сезон опять загублен.
Остались Елисеев, Гараничев и Халили.
К Матвею из этой тройки вопросов было меньше всего. Несмотря на очевидные проблемы, связку спринт-преследование он прошёл достойно – в топ-20. В индивидуальной гонке он был 61-м, но всем известно, что в этом году Матвей абсолютно не готов к длинным дистанциям. В эстафете бежать 20 километров всё-таки не придётся, поэтому Елисеева в команду и взяли.
И оставалось лишь выбрать между Гараничевым и Халили.
За Гараничева – опыт, и неудачный в том числе. Но в этом сезоне Евгений уже бежал эстафету в Хохфильцене и со своим этапом справился без проблем. На чемпионате мира он бежал только индивидуальную гонку, где стал 16-м с двумя промахами, но скоростью, надо сказать, не поразил.
За Халили – шестое место в индивидуальной гонке, при нулях на рубежах. Да и не дебютант он в эстафетах – в прошлом сезоне бегал на Кубке мира дважды. За него и общественное мнение. Да, Карим в биатлонной классике по чистой скорости был хуже Евгения, но, согласитесь, странно не поставить в эстафету человека, показавшего лучший результат мужской сборной на турнире.
Тренеры, очевидно, на этом чемпионате мира уже много ошибались. Поэтому здесь, вероятно, пошли по пути наименьшего сопротивления. В конце концов, даже если Карим выступит неудачно, ему (да и тренерскому штабу) простят многое. А вот Евгению – уже вряд ли.
Но как же хочется, чтобы сборная уже дала повод не для критики, а для радости. Тем более, что на этот раз тренерский штаб, похоже, сделал верный выбор. Этот состав готов к борьбе за медаль.
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