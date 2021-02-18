Чемпионат мира по биатлону — 2021. Супермикст. Россия, может, хватит уже проигрывать? LIVE

Команда на главном турнире года провела семь неудачных гонок. Пора прерывать эту серию! Онлайн-трансляция сингл-микста на «Чемпионате».

18 февраля в Словении продолжится чемпионат мира по биатлону — 2021. В четверг на турнире будут разыграны медали в одиночной смешанной эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию супермикста и расскажет о самых интересных событиях, которые его окружают. Старт гонки намечен на 17:15 по московскому времени.