Чемпионат мира по биатлону — 2021. Супермикст. Россия, может, хватит уже проигрывать? LIVE
Команда на главном турнире года провела семь неудачных гонок. Пора прерывать эту серию! Онлайн-трансляция сингл-микста на «Чемпионате».
18 февраля в Словении продолжится чемпионат мира по биатлону — 2021. В четверг на турнире будут разыграны медали в одиночной смешанной эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию супермикста и расскажет о самых интересных событиях, которые его окружают. Старт гонки намечен на 17:15 по московскому времени.
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