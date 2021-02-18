Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Биатлон, Чемпионат мира 2021: смешанная эстафета, онлайн-трансляция 18 февраля 2021

Евгения Павлова, чемпионат мира по биатлону — 2021
Андрей Шитихин
Чемпионат мира по биатлону — 2021. Супермикст. Россия, может, хватит уже проигрывать? LIVE
Команда на главном турнире года провела семь неудачных гонок. Пора прерывать эту серию! Онлайн-трансляция сингл-микста на «Чемпионате».
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Расписание чемпионата мира по биатлону - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2021

18 февраля в Словении продолжится чемпионат мира по биатлону — 2021. В четверг на турнире будут разыграны медали в одиночной смешанной эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию супермикста и расскажет о самых интересных событиях, которые его окружают. Старт гонки намечен на 17:15 по московскому времени.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021