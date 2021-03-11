Российские биатлонисты даже без промахов не могут попасть в десятку. Где скорость, ребята?

Первый этап Кубка мира по биатлону после мирового первенства в Поклюке мало кто заметил. Всё потому, что основное внимание болельщиков было устремлено на лыжный чемпионат мира, где кипели совершенно дикие страсти. Но вот турнир в Оберстдорфе закончился, и биатлон снова занимает главное место среди зимних видов спорта.

Сборная России настроена хорошо завершить этот, мягко говоря, неоднозначный сезон. И начать хотела уже с мужского спринта, где Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Кирилл Стрельцов планировали побороться за высокие места. А уж Латыпову давно пора добиться успеха в личной дисциплине. Да и Логинову надо было доказать, что он по-прежнему претендует на роль лидера сборной России.

Логинов и Елисеев схлестнулись с братьями Бё

Уже самое начало гонки было максимально интересным. Логинов и Елисеев бежали рядом с братьями Бё. Саша и Матвей ушли на дистанцию под третьим и четвёртым номерами соответственно, Тарьей и Йоханнес – вторым и пятым. Йоханнес как обычно летел по трассе как ракета, но умудрился дважды промахнуться на первой же стрельбе. А вот Логинов с Елисеевым были точны, однако бежали не слишком резво. Тому же Тарьею Бё, который также отработал чисто, он уступали более 10 секунд.

На втором рубеже россияне сделали всё блестяще, даже безупречно. Но ходом бороться со старшим Бё они, к сожалению, не могли. На последний круг наши парни ушли, проигрывая норвежцу более 20 секунд. К слову, Йоханнес отстрелял без промахов на «стойке» и с двумя промахами опережал Логинова, который не промазал ни разу. Что тут говорить, действующий обладатель Кубка мира находится в другой лиге по сравнению со всеми.

Российские биатлонисты снова провалились на Кубке мира. Медаль в эстафете была случайной? Наши парни оказались не конкурентоспособны в заключительной гонке этапа Кубка мира в Нове-Место. Онлайн-трансляция.

Где скорость, ребята?

На финише всё было ещё печальнее. Александр и Матвей уступили старшему Бё практически 40 секунд при идентичной стрельбе. Йоханнес последний круг провёл вровень с братом, которому в итоге уступил 25 секунд. Конечно, сравнивать прохождение дистанции российских биатлонистов только с братьями Бё не совсем корректно. Но ведь наши проигрывали много не только им.

Тот же Яков Фак с промахом опередил Логинова и Елисеева, которые обошлись без промахов. Не говоря уже о Фийоне Майе, Жаклене, Пайффере и других биатлонистах, боровшихся за места на пьедестале. Так и хотелось спросить – где скорость, ребята?

Латыпов бежал на подиум, но стрельба…

Новый лидер сборной России Эдуард Латыпов бежал значительно позже. Спаситель российских эстафет начал скромно, но к первой стрельбе развил отличную скорость и мог даже выходить в лидеры. Однако опять подвела стрельба. Один промах отбросил Эдуарда на 25 секунд позади лидера. То есть, как раз на дистанцию штрафного круга.

Латыпов второй раз подряд опередил Йоханнеса Бё. Но когда уже будет личная медаль, Эдуард? В мужской сборной России появился новый лидер. Логинов больше не главное действующее лицо в команде.

Ровно тоже самое случилось и на второй стрельбе. Ещё одно непопадание и отставание выросло до 54 секунд. И дальше идёт простая математика. Два штрафных круга – это примерно 50 секунд. Таким образом, чистая стрельба позволяла бы Латыпову бороться как минимум за подиум, а, возможно, даже за победу. На финише россиянин проиграл ещё немного, но всё равно такой темп позволял ему быть на подиуме или близко к нему.

Легрейд снова опередил Йоханнеса

К сожалению, Кариму Халили, Евгению Гараничеву и Кириллу Стрельцову не удалось хоть как-то порадовать российских болельщиков. Если Карима подвела стрельба, то Гараничев и Стрельцов бежали просто катастрофически плохо. Что говорить, если Гараничев с нулём проиграл Латыпову, у которого в пассиве два промаха.



Вот и получается, что российские биатлонисты даже с нулём промахом не могут попасть в десятку сильнейших. Только Эдуард способен поддерживать темп лидеров. Возникает логичный вопрос, почему совершенно не готова вся остальная сборная?

Победу же одержал Кентен Фийон Майе, опередивший Тарьей Бё и Лукаса Хофера. Но ещё интереснее была борьба между Легрейдом и младшим Бё, ведь эти двое сражаются за Большой хрустальный глобус. В итоге дебютант Стурла опередил Йоханнеса, финишировав пятым против девятого места Бё. В гонке преследования будет очень жарко. Похоже, борьба за победу в Кубке мира будет идти до самого конца.