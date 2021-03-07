Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Пасьюты. Латыпов включается в мировой топ! LIVE
В гонке преследования Эдуард будет бороться за долгожданную личную медаль с мировыми лидерами. Онлайн-трансляция.
В воскресенье, 7 марта, в Нове-Место завершится восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В последний день этапа биатлонисты будут бороться за медали в мужской и женской гонках преследования. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пасьютов и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.
Женская гонка преследования начнётся в 14:00 по московскому времени, мужская — в 18:00.
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