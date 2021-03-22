После первого личного подиума эксперты и болельщики восторгались Эдуардом и предрекали ему большое будущее. Но не рано ли?

«Он пока мало что из себя представляет». Латыпов может стать новым лидером сборной России

Российский биатлонист Эдуард Латыпов вот уже несколько сезонов ходит в молодых и перспективных. И только в этом году он начал постепенно оправдывать высокое тренерское доверие. Латыпов блестяще выглядел на последних этапах эстафет, принёс команде победу на этапе Кубка мира и медаль на чемпионате мира.

Все ждали продолжения банкета и в личных видах, однако долгое время у Эдуарда ничего не получалось. И вот в последней гонке сезона на этапе Кубка мира в Эстерсунде россиянин стал серебряным призёром в масс-старте. Причём едва не выиграл – чуть-чуть не хватило сил на заключительном круге. Эксперты и болельщики тут же принялись восторгаться Латыповым и предрекать ему большое будущее – чуть ли не золото Олимпиады. Но не рано ли?

Латыпов впервые с медалью! А Йоханнес – лучший. Захватывающий финал биатлонного сезона Эдуард мог даже поставить золотую точку, но сил на финише не хватило.

«Пока есть такие, как Латыпов, жива биатлонная Русь»

Комментатор Дмитрий Губерниев едва ли не больше всех ждал личной медали от Эдуарда. И как всегда очень эмоционально отреагировал на результат россиянина в масс-старте.

«Латыпов провёл свою лучшую гонку. В том, что попал на последней «стойке», он огромный молодец. Я искренне поздравляю его с днём рождения. Очень его люблю. Он совершенно потрясающий. Пока есть такие, как Латыпов, жива биатлонная Русь. Можно ли назвать результат Латыпова показателем работы Каминского? Сто процентов. Он бы и раньше выиграл. Не хватало стабильности в стрельбе. Есть куда расти».

«Эдик – красавец!»

Латыпов заслужил похвалу и от трёхкратного чемпиона мира по биатлону Ивана Черезова, который высоко оценил работу Эдуарда в масс-старте.

«Эдик — красавец. Сегодня была сложная погода в Эстерсунде: сильные порывы ветра. Возможности были у многих спортсменов, кто хорошо стрелял. Очень приятно, что Эдуард справился с ветром. Порадовал, сильный сезон для него. Поздравляю команду и всю Россию с хорошим окончанием сезона».

Наконец-то, Эдик! Латыпов провёл лучшую гонку в карьере и взял первую медаль на Кубке мира Биатлонный сезон завершился позитивом для сборной России. В нашей команде вырос новый лидер, который будет блистать на Олимпиаде.

«Нам бы ещё парочку таких как Латыпов»

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский признался, что хотел бы видеть ещё несколько сильных биатлонистов в команде в придачу к Латыпову.

«На последнем круге, когда догонял его француз, я кричал Эдуарду: «Постарайся зацепиться за него». Было понятно, что француз был немного сильнее ходом, но если бы зацепился, то надежды на победу точно были бы. Финишировать он может. Конечно, мы довольны его результатами в сезоне. Нам бы ещё таких вот парочку ребят, тогда была бы команда, которая и в эстафете стала бы более конкурентоспособной, и между собой бы росли».

«Латыпов пока мало что из себя представляет»

Но всех спустил с небес призёр Олимпийских игр и заслуженный тренер СССР Александр Привалов, который призвал не превозносить Латыпова раньше времени.

«Сейчас из Латыпова сделали короля. Он пока мало что из себя представляет, а о нём уже фильм сделали. Вот он на «стойке» попасть и не может. Надо аккуратно относиться к этим моментам, психология в биатлоне имеет огромное значение. Сейчас даже Йоханнес Бё не всегда справляется со стрельбой. Железных нервов нет ни у кого. В этом плане надо работать серьёзно».

Латыпов всё же проиграл Логинову

Пожалуй, слова Привалова прозвучали грубовато по отношению к хорошему парню и отличному биатлонисту Эдуарду Латыпову, который полностью заслужил результаты, которых добился в этом сезоне. Но при этом с Приваловым можно согласиться в том, что пока это единичный успех и рано петь такие уж дифирамбы талантливому спортсмену. Уж больно много хвалебных отзывов вызвал первый подиум Латыпова.

Сколько раз было такое, что такие успехи потом сменялись провалом. Эдуарда называют новым лидером сборной России, но в общем зачёте Кубка мира он уступил критикуемому всеми Логинову 50 баллов. А ведь Сашу по ходу неудачного для него сезона чуть ли не списали со счетов. Хочется верить, что Каминский поможет Латыпову правильно отреагировать на свалившуюся славу и грамотно подготовить нашего таланта к Олимпиаде.

Может ли Латыпов стать лидером сборной к 2022 году? Да. Но для этого ещё нужно много работать.