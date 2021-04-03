На чемпионате России биатлонист метнул в соперников часть палки. В кого хотел попасть?

В субботу, 3 апреля на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске состоялись ещё две гонки – женская эстафета и мужской масс-старт. В чисто спортивной части произошло немало интересного, но особое внимание привлёк странный эпизод с участием Вадима Филимонова, представляющего местную команду. Спортсмен лишился палки в контактной борьбе, едва не устроил завал, кинул в соперников остатки инвентаря, а потом вообще снялся с гонки.

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В кого хотел попасть?

На первом круге, когда группа спортсменов ещё не успела растянуться по дистанции, на подъёме произошёл инцидент. Вадим Филимонов, шедший в плотной группе, неожиданно остановился и развернулся поперёк дистанции, чем спровоцировал серию столкновений позади себя.

Как оказалось, Вадим лишился палки. Развернулся, чтобы поднять её, но было уже поздно – проще было подниматься с одной. Тогда Филимонов всё-таки пошёл вверх, но перед этим метнул часть сломанной палки из руки вперёд, в убегающих соперников. В кого же он хотел попасть?

Фото: Кадр из трансляции

Видеоповтор показывает, что у Филимонова был контакт с обгоняющим его Алексеем Петровым из Башкортостана. По всей видимости, Вадим лишился палки именно после того столкновения. И именно в Алексея, вероятно, он и целился, когда бросал то, что было у него в руках. Там было что-то небольшое, возможно, оторванный темляк. Но даже им бросаться в соперников нельзя.

Странно, что этот эпизод остался без внимания судей. Понятное дело, что нанести ущерб сопернику, бросив в него мягким ремешком, нельзя. Но правила должны соблюдаться строго.

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«У нас спортсмены куда-то ломятся»

Впрочем, Филимонов до финиша добраться всё равно не смог. На первом огневом рубеже он допустил четыре промаха, на втором – пять. А потом принял решение сняться с гонки.

Сам спортсмен объяснил это тем, что в столкновении на подъёме ему повредили оружие:

«Оказывается, у нас спортсмены бегают и куда-то ломятся, не соблюдая правила и какой-то принцип честной спортивной борьбы. Выдрали палку, она развернулась и сломалась, в меня врезались. Загнулся намушник, либо на диоптр очень большая поправка. Сказали – около 20 щелчков, но я пришёл, и это не помогло. Тренеры мне, соответственно, показали сходить с трассы. Смысла дальше продолжать гонку не было – у меня и настроение упало. Так не делается.

Кто это был? В прямом эфире не буду говорить.

Визуально винтовку не сильно повредили, но получается, что сильно. Пришёл на второй рубеж, сделал пять выстрелов в «молоко». Я и на первой стрельбе, как мне показали на планшете, еле попадал в установку», – рассказал Филимонов в эфире «Матч ТВ».

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Гараничев с золотом

А в итоге за победу в гонке боролись трое: Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Алексей Шевченко – спортсмен из Екатеринбурга, 1995 года рождения. Казалось, что Гараничев выходит на стадион уставшим, но и у Бабикова с Шевченко сил не осталось. На финишной прямой спортсмены даже не стали расходиться по разным коридорам: просто финишировали друг за другом. Гараничев завоевал золото чемпионата России, у Бабикова – серебро, у Шевченко – бронза.

А двумя часами ранее медали были разыграны в женской эстафете. Победу праздновали хозяева из Ханты-Мансийского АО: Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая. Гонка изобиловала неожиданными сюжетными поворотами, и главный едва не случился на заключительной стрельбе. Довгая пришла на «стойку» с более чем минутным отрывом, но допустила три промаха. Ещё бы один – и золото наверняка бы ушло Тюмени, за которую последний этап блестяще прошла Виктория Сливко. Но Тюмень – вторая. Новосибирск с Павловой – третий. На четвёртом месте грозная по именам команда Свердловской области: Шевченко, Казакевич, Миронова, Воронина. Этот квартет во многом подкосил штрафной круг Мироновой на «стойке».