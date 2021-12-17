Всё лето Кристина провела на самоподготовке и сейчас продолжает заниматься по планам личного тренера. А что делает остальная команда?

Резцову не хотели брать на Кубок мира, а теперь она – лучшая. Разве это нормально?

В женской сборной России появился настоящий лидер. Кристина Резцова, в отличие от остальной команды, с каждым этапом набирает форму. Как итог – она начинает бороться за призовые места, пока вся остальная сборная борется, кажется, лишь между собой.

Странно во всём этом одно. То, что Резцова готовилась вне команды, а летом и осенью её не хотели брать на Кубок мира. Разве в такой ситуации нормально, что сейчас Кристина – лучшая в сборной России? И что тогда делает остальная команда на централизованной подготовке?

«Я понимала, что это мне не подходит»

В феврале этого года Резцова родила дочку, уже в марте приступила к первым тренировкам, а в мае начала выполнять упражнения в полном объёме. И это при том, что биатлонистка даже на девятом месяце беременности проводила лёгкие тренировки, катаясь на лыжах часа по два.

Сразу после родов биатлонистка позвонила старшему тренеру команды Михаилу Шашилову и главе СБР Виктору Майгурову, но ответа на вопрос, как попасть в сборную, не получила.

«Когда уходила в декрет, была пандемия, и у сборной централизованная подготовка началась в июле. Когда я родила, позвонила тренерам узнать, как для меня будет складываться подготовка в этом сезоне. Мне сказали: «Мы включили тебя в состав Б, но ты должна ехать с командой, и никак иначе». Я понимала, что это мне не подходит. Тогда я позвонила Виталию Норицыну и попросила о помощи, он согласился и по сей день помогает мне», – призналась Кристина.

По словам самой же Резцовой, она обратилась к Норицыну с вопросом, сможет ли он подготовить её к Олимпиаде. И он согласился, теперь – пишет планы тренировок. А работает-то экс-тренер сборной бесплатно. Кристина в шутку обещала заплатить ему, когда выиграет что-то.

Судя по всему, долго ждать не придётся.

«Всё делали сами»

Конечно, с Резцовой работает не только Норицын. По словам самой биатлонистки, большую роль в её подготовке сыграла семья – супруг Иван Анисимов и отец Леонид Резцов.

«Иван – мой лучший тренер, он сделал нереальную работу, ему надо поставить памятник за терпение. Даже тогда, когда я говорила, что не могу, у меня не получается, он выдыхал и по новой. По 10-15 раз мне что-то объяснял, видео показывал. С подачи отца сделали новое ложе для винтовки, он же приезжал ко мне на сборы в Питер, пытались убрать какие-то детские ошибки в стрельбе. Всё остальное делали сами, договаривались о трассе, стрельбище, мишенях», — рассказывала Кристина.

Самостоятельно Резцова провела сбор на Эльбрусе, потом ещё несколько в составе команды ХМАО, благо спортсменке помог регион.

До летнего чемпионата России Кристине также немного помогали старший тренер мужской команды Сергей Башкиров, с которым Резцова работала на стрелковом тренажёре, и экс-тренер команды по стрельбе Алексей Волков. С ней тесно работает и Леонид Мякишев.

Как итог – на летнем национальном первенстве биатлонистка была пятой в индивидуальной гонке и второй в спринте, что и позволило ей попасть на централизованную подготовку в команду. Хотя спортсменка продолжала готовиться по своим планам.

«Слушайте, удача любит подготовленных. На отборе меня спросили: а ты не хочешь с Кубка IBU начать?

Разгоняться, чуть-чуть уверенности получить. Всем, кто меня об этом спрашивал, я отвечала, что готова бороться на Кубке мира. Мне не нужно разгоняться, я хочу стартовать с лидерами», – заявляла Резцова.

«Мы же к Олимпиаде выигрывать идём, да?»

В текущем сезоне у Кристины уже есть по попаданию в топ-5, топ-10 и топ-15, хотя, конечно, были и результаты вне первой тридцатки. Но с каждым этапом она финиширует всё выше.

Да и прогресс в отдельных показателях очевиден. Если ещё 10 дней назад по скорости россиянка проигрывала лидерам 6,8 секунды, то сейчас – 4,5 секунды. Процентовка на «стойке» выросла с 83% до 84%, а вот на «лёжке» упала с 89% до 85%.

В эстафете в Хохфильцене Резцова уже вытеснила с последнего этапа Ульяну Нигматуллину и, между прочим, не подкачала – помогла команде завоевать серебро. А это всего лишь вторая медаль Кристины на уровне Кубка мира!

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В общем зачёте биатлонистка – лучшая из россиянок — идёт на 13-м месте. Ровно за ней – Нигматуллина, которая (кстати!) тоже готовилась вне команды.

На свои успехи Кристина реагирует просто и дерзко: «Не задумывалась о местах, но, как говорится, step by step. Мы же к Олимпиаде выигрывать идём, да?»

Даже находясь в сборной, Резцова продолжает готовиться по своему плану, хотя иногда немного консультируется с Шашиловым. Может быть, в этом-то и всё дело, почему Кристина не только хочет, но и может бороться с лидерами, в отличие от остальной женской команды?