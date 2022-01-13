Биатлонист финишировал в гонке Кубка мира с винтовкой в руках. Но его не наказали!

Спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону — 2020/2021 запомнилась не только провалом сборной России. Ветеран из сборной Австрии Симон Эдер финишировал с винтовкой в руках. Но держал её не по правилам. Однако грубейшее нарушение правил проведения соревнований и безопасности ему почему-то простили.
Разве это не серьёзное нарушение?
Оружие 38-летнего Эдера было сломано не из-за падения. На видео, которое сам Эдер выложил в свой «инстаграм», видно, что винтовка просто сползла с его плеч.
Вероятнее всего, повредилась система ремней, на которых держится винтовка, и поэтому спортсмен был вынужден перемещать оружие в руках.
Согласно правилам, во время гонки винтовка должна располагаться за спиной спортсмена стволом вверх. В случаях, когда из-за повреждения сделать это невозможно, биатлонист может перемещать винтовку в руках и держать её за ствол, направленный вверх.
Однако Эдер полностью нарушил это правило — отчётливо видно, что австриец держит винтовку за рукоятку, а ствол направлен параллельно земле.
Это серьёзное нарушение, за которое судьи могут дисквалифицировать спортсмена, но никакого наказания Эдер за свои действия не получил. Похоже, и из этого правила есть свои исключения.
С чистой стрельбой Симон Эдер финишировал 12-м, а если бы не злополучный ремень, мог и в десятку забежать.
«Останавливался, ковырялся и снова бежал»
Подобная ситуация произошла с Николаем Кругловым в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2010. Тогда из-за неисправного ремня он лишился олимпийской медали.
В результате падения порвался ремень его винтовки, и Круглову пришлось бежать с оружием в руках примерно километр дистанции. Из-за этого россиянин потерял очень много времени и с чистой стрельбой на четырёх огневых рубежах стал только 11-м.
«На олимпийской трассе и так опасные скоростные повороты, а тут ещё на них был глубокий снег. На одном из поворотов я не справился и на скорости упал. Металлическое крепление вырвало просто с корнем! Потом я сумел руками каким-то образом закрепить ремень, хотя бы до рубежа. Я уже и останавливался, и ковырялся, и снова бежал… Что сказать, очень обидно. Я выходил на гонку бороться за медаль», — вспоминал Круглов.
Тогда Круглова тоже не исключили из финишного протокола. Так что в правилах, видимо, действительно есть исключения.
- 13 января 2022
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