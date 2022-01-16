У России — мировой рекорд в биатлоне! Юниоры выиграли, сделав 40 точных выстрелов подряд

Родунер и Гришина провели безупречную гонку. Такое не удавалось никому даже на самом высоком мировом уровне!

Биатлон – не лёгкая атлетика и не фигурное катание. Здесь очень редко фиксируются какие-то мировые рекорды. Всё-таки за десятилетия существования вида спорта чего только не случалось. Однако 16 января российские биатлонисты на этапе юниорского Кубка IBU сделали то, что прежде не делал никто даже на самом высоком мировом уровне.

В одиночной смешанной эстафете сборную России в Словении представляли Дионис Родунер, три года назад переехавший в нашу страну из Казахстана, и Анастасия Гришина. И эта пара сумела провести безупречную гонку, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах.

Стоит напомнить, что сингл-микст – это гонка, в которой каждый спортсмен проходит по четыре огневых рубежа (20 мишеней). То есть российские биатлонисты закрыли вдвоём 40 мишеней подряд и выиграли. Такого в сингл-миксте в истории прежде не бывало!

Любопытно, что, даже показав 100-процентную точность, российские биатлонисты не сильно оторвались от соперников. Итальянцы Молинари и Скаттоло даже пробежали небольшой штрафной круг, но при этом уступили российской паре не так уж много – 26 секунд.

Одиночная смешанная эстафета на официальных международных соревнованиях проводится относительно недавно – с 2014 года, но победители никогда не стреляли на ноль.

Ближе всего к безупречной гонке, кстати, тоже были россияне. 27 января 2019 года во время этапа Кубка IBU в Ленцерхайде Сергей Корастылёв и Ульяна Кайшева закрыли 38 мишеней из 40. Обе ошибки допустила Ульяна. От второго места Россия оторвалась более чем на минуту. Также с двумя промахами сингл-микст проводили австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. Произошло это на этапе Кубка мира в Эстерсунде 26 ноября 2017 года.

Остаётся только поздравить Диониса и Анастасию с потрясающим достижением и пожелать им однажды повторить его, причём уже на самом высоком мировом уровне.