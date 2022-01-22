«Не может быть». Россиянки вырвали серебро в эстафете с тремя штрафными кругами!

В прошлом сезоне россиянки в эстафете выиграли в Антхольце золото, в этом — лишь серебро, которое, по ощущениям, круче золота. Состав сборной России на гонку был довольно необычным. Так было не только потому, что в эстафетную четвёрку вошли те, кто мог бежать: у Мироновой упадок сил после болезни, а Шевченко лечит больную ногу, но и благодаря распределению биатлонисток по этапам. Васнецова открывала гонку, Резцова шла второй этап, Казакевич – третий, а Нигматуллина вернула себе роль финишёра.

Тренерская расстановка сработала почти на 100%, подвела лишь Казакевич, но вытянула всех Ниматуллина. Итог – сборная России завоевала историческую медаль с тремя кругами штрафа.

Реабилитировалась?

Валерия Васнецова, кажется, не шутила, когда накануне говорила, что находится в своей лучшей форме. Если вчера после семи промахов и 60-го места в «индивидуалке» в это верилось с трудом, то сейчас становится очевидно.

Новость по теме Васнецова: не было никакой концентрации на стрельбе, но я прекрасно чувствовала себя ходом

Да, стрельба у Валерии вновь была совершенно неудачной – по два промаха на каждом рубеже. Но ногами Васнецова была неплоха. На старте она держалась в группе лидеров, после первой стрельбы сумела сократить отставание команды на восемь секунд и подняться с девятого на третье место, а на последнем круге хоть и увеличила проигрыш от Алимбековой вместе с остальными соперниками, но подтянула сборную на шестое место. Ногами россиянка стала пятой, проиграв Хойниш-Стареге 7,1 секунды.

Этап не идеальный, но довольно неплохой. По крайней мере, Валерия частично реабилитировалась после вчерашнего явного провала.

«Давай, красотка!»

Резцова, как и ожидалось, сразу включилась в борьбу. На первом круге Кристина отыграла девять секунд, однако всё нивелировалось неточной стрельбой – 2 промаха и те же 25 секунд от лидеров. Но, несмотря на это, тактику биатлонистка менять не стала, и не зря.

На втором круге Кристина отыграла 12 секунд, на стойке допустила один промах и ушла лидером с девятисекундным преимуществом.

«Давай, красотка! Девчонкам полегче будет», — кричал старший тренер команды Михаил Шашилов Резцовой на последних километрах дистанции.

И Резцова действительно облегчила команде работу, привезя к смене этапа соперникам 25 секунд. И это при том, что ход у россиянки был не лучший, она лишь третья в 16,5 секундах от Брезы-Буше. Кристина – единственная из женской сборной, за кого действительно спокойно перед Олимпиадой.

Неустойчивая стрельба

Если Кристина – герой гонки, то Ирина – антигерой. За третий этап Казакевич было тревожно, особенно на фоне вчерашнего провала и ходом, и стрельбой. Собственно, опасения подтвердились.

Сперва всё было прекрасно. На первом круге Ирина сохранила преимущество команды, хотя, стоит признать, в соперницах были, мягко говоря, не сильные Камола (Италия), Збылут (Польша) и Гаспарин (Швейцария). На лёжке россиянка промазала один раз.

На втором круге Ирина даже смогла прибавить, увеличив преимущество России до 40 секунд. Но потом произошло жуткое – стойка, на которой Казакевич зашла на три круга. Видно было, что дело в страхе спортсменки, потому что на стрельбе её очевидно потряхивало.

А дальше всё резко посыпалось. Ирина начала сдавать по дистанции, хотя в соперниках были все те же не сильные спортсменки. В итоге к смене этапа россиянка пришла шестой с 25,8 секундами отставания. Что самое грустное, кажется, проблемы с психологией и стрельбой к Олимпиаде Казакевич уже исправить не сможет.

Серебряный рывок

Начала Ульяна в свойственной для себя манере – медленно, постепенно проигрывая на каждом километре. Как итог – к лёжке россиянка «съела» 15 секунд, которые, к счастью, слегка компенсировала благодаря точной стрельбе.

На втором круге Нигматуллина тоже прилично проиграла соперницам – 10 секунд, но снова слегка отыграла благодаря хорошей работе на рубеже и всего одному промаху.

Третий круг стал для россиянок решающим, Нигматуллина боролась за серебро с Бескон. И тут Ульяне помогла её тактика, благодаря которой остались силы на последние километры дистанции. Россиянка мощно на подъёме ушла от француженки и вырвала серебро, привезя Бескон на финише шесть секунд.

«Не может быть», — сказал кто-то из россиянок, обнимая на финише Ульяну.

А ведь перед гонкой Себастиан Самуэльссон прогнозировал россиянкам первое место в эстафете. Может, сработал шведский сглаз? Хотя медаль у нас всё-таки есть, пускай и не золотая. И для нас это не обидная серебряная медаль, а героическая и историческая. По крайней мере, с таким количеством штрафных кругов россиянки заезжали в призы 18 лет назад, правда, тогда была бронза.