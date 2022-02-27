Россию выбросили из мирового биатлона. От унизительных условий сборная отказалась

Исполком Международного союза биатлонистов принял решение запретить командам России и Беларуси использовать национальную символику. Спортсмены смогут выступить только в нейтральном статусе и по специальному приглашению. Союз биатлонистов России назвал такие условия унизительными. Сборная России пропустит все оставшиеся до окончания сезона турниры.
Россия и Беларусь – вне мирового биатлона
Международный Олимпийский комитет призвал международные федерации по различным видам спорта не демонстрировать российскую и белорусскую национальную символику на международных соревнованиях и призвал все спортивные федерации отменить или перенести турниры, запланированные в России и Беларуси.
IBU последовал запросу МОК. Исполком организации принял решение о недопуске представительства России и Беларуси на оставшиеся этапы Кубка мира и Кубка IBU. Международный союз сам будет приглашать отдельных спортсменов России и Беларуси для участия в стартах в качестве нейтральных.
Очки российских и белорусских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, не будут учитываться в зачёте Кубка наций и зачёте эстафет.
Нейтральные атлеты из России
На проходящем сейчас в США юниорском чемпионате мира организаторы оперативно избавились от россиян.
Вместо указания страны – Neutral athlete from Russia. Вместо российского флага – флажок IBU. Наши ребята и девушки бегут в комбинезонах с национальной символикой, но в статусе NAR.
Такое уже было четыре года назад на Олимпиаде в Пхёнчхане. Тогда вместо сборной России выступали «олимпийские атлеты из России».
Команду формировал не Олимпийский комитет России, а МОК вместе с ВАДА и международными федерациями. Кого захотели – того пригласили, кого не захотели – не пригласили без объяснения причин. То же самое будет и сейчас. Только хуже. Теперь организаторы соревнований сами будут решать, нужны им нейтральные спортсмены из России или нет.
Лучше не участвовать, чем унижаться
Проведение оставшихся трёх этапов Кубка мира по биатлону этого сезона планируется в Контиолахти (Финляндия), Отепя (Эстония) и Осло (Норвегия).
Однако Эстония заявила, что даже в нейтральном статусе, без флага и гимна, ни российские, ни белорусские спортсмены не будут допущены к соревнованиям. В IBU с этим решением Эстонии согласились.
Также представители IBU готовы к аналогичным решениям других стран и не будут им препятствовать.
Союз биатлонистов России жёстко отреагировал на всё случившееся.
«СБР считает решение IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым…
Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — сказано в заявлении организации.
По факту, Россию просто выбросили из мирового биатлона.
Сейчас вряд ли стоит ждать каких-то иных решений или послаблений. Что касается следующего сезона, то ни о чём хорошем думать также не приходится.
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