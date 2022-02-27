Россию выбросили из мирового биатлона. От унизительных условий сборная отказалась

На телевизионной графике российские спортсмены на чемпионате мира в США – нейтралы с непонятным флагом.

Исполком Международного союза биатлонистов принял решение запретить командам России и Беларуси использовать национальную символику. Спортсмены смогут выступить только в нейтральном статусе и по специальному приглашению. Союз биатлонистов России назвал такие условия унизительными. Сборная России пропустит все оставшиеся до окончания сезона турниры.

Россия и Беларусь – вне мирового биатлона

Международный Олимпийский комитет призвал международные федерации по различным видам спорта не демонстрировать российскую и белорусскую национальную символику на международных соревнованиях и призвал все спортивные федерации отменить или перенести турниры, запланированные в России и Беларуси.

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IBU последовал запросу МОК. Исполком организации принял решение о недопуске представительства России и Беларуси на оставшиеся этапы Кубка мира и Кубка IBU. Международный союз сам будет приглашать отдельных спортсменов России и Беларуси для участия в стартах в качестве нейтральных.

Очки российских и белорусских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, не будут учитываться в зачёте Кубка наций и зачёте эстафет.

Нейтральные атлеты из России

На проходящем сейчас в США юниорском чемпионате мира организаторы оперативно избавились от россиян.

Вместо указания страны – Neutral athlete from Russia. Вместо российского флага – флажок IBU. Наши ребята и девушки бегут в комбинезонах с национальной символикой, но в статусе NAR.

Такое уже было четыре года назад на Олимпиаде в Пхёнчхане. Тогда вместо сборной России выступали «олимпийские атлеты из России».

Команду формировал не Олимпийский комитет России, а МОК вместе с ВАДА и международными федерациями. Кого захотели – того пригласили, кого не захотели – не пригласили без объяснения причин. То же самое будет и сейчас. Только хуже. Теперь организаторы соревнований сами будут решать, нужны им нейтральные спортсмены из России или нет.

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Лучше не участвовать, чем унижаться

Проведение оставшихся трёх этапов Кубка мира по биатлону этого сезона планируется в Контиолахти (Финляндия), Отепя (Эстония) и Осло (Норвегия).

Однако Эстония заявила, что даже в нейтральном статусе, без флага и гимна, ни российские, ни белорусские спортсмены не будут допущены к соревнованиям. В IBU с этим решением Эстонии согласились.

Также представители IBU готовы к аналогичным решениям других стран и не будут им препятствовать.

Союз биатлонистов России жёстко отреагировал на всё случившееся.

«СБР считает решение IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым…

Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — сказано в заявлении организации.

По факту, Россию просто выбросили из мирового биатлона.

Сейчас вряд ли стоит ждать каких-то иных решений или послаблений. Что касается следующего сезона, то ни о чём хорошем думать также не приходится.