«Это было лучшее чувство». Как итальянский биатлонист взял медаль в костюме Супермена

Биатлонист Доминик Виндиш решил уйти из спорта красиво. Пускай на Кубке мира итальянец не сумел завоевать медалей в последних гонках, как это сделал Эрик Лессер, но Виндиш удивил весь мир на чемпионате Италии. В своей последней личной гонке 32-летний спортсмен не только выиграл бронзу, но и пробежал гонку в необычном костюме – наряде Супермена, который биатлонист старательно искал последние недели.
Супергеройский старт
О завершении карьеры Виндиш объявил ещё во время Кубка мира в Норвегии. Там итальянец выступил не слишком хорошо: в спринте был 25-м, в пасьюте – 43-м. В масс-старт, очевидно, биатлонист не отобрался. Поэтому уйти красиво не вышло, хотя Доминика провожали всей командой.
Зато он отобрался в масс-старт на чемпионате Италии в Валь-Мартелло. В последней личной гонке в своей карьере Виндиш решил удивить и публику, и соперников. На старт Доминик вышел в костюме Супермена, причём в полном обмундировании, включающем даже плащ.
«Конечно, костюм немного раздражал. Кололо везде. Однако я уже участвовал в гонках с более сложными условиями», – признался Виндиш.
И несмотря на это итальянский биатлонист сумел в последней гонке в карьере занять третье место с четырьмя штрафными кругами, пропустив вперёд Давида Цингерле, отработавшего с одним промахом. Вторым стал Томмазо Джакомель с теми же четырьмя промахами. Финишную линию Виндиш пересёк триумфально: «ленту» сделали из шарфов с надписью Доминик.
Необычная затея
Идея выступить в образе Супермена появилась у Виндиша давно, ещё на Кубке мира в Хольменколлене. Тогда же спортсмен отправился искать костюм вместе с физиотерапевтом.
«Супермен был самым экстравагантным. Я сам сшил логотип со своими инициалами», — сообщил Доминик.
Пускай трёхкратному бронзовому призёру Олимпийских игр пришлось попотеть, чтобы воплотить свою задумку, она того стоила. Проводить Виндиша приехали и болельщики со всей страны, и родственники, и соперники: например, Лукас Хофер, который пропускал чемпионат Италии.
«Это было лучшее чувство, когда меня так приветствовали. Я увидел всех людей, которых знал, на финише. Это была вишенка на торте», — заявил Доминик.
Партнёры по команде устроили Виндишу шикарные проводы. Говорят, они организовали вечеринку, на которой планировалась дегустация пива. Правда, празднование пришлось отложить до конца чемпионата Италии, ведь после масс-старта Виндишу нужно было бежать ещё одну гонку. В составе одиночной смешанной эстафеты с Микелой Каррарой биатлонист завоевал ещё одну бронзу. На этот раз спортсмен выступал в обычном гоночном комбинезоне.
«Конечно, потом ещё будут торжества, мы уже продумали несколько тонкостей», – со смехом сказал Виндиш.
Кто знает, каких сюрпризов стоит ещё ждать от уже ветерана биатлона.
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