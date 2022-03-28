«Это было лучшее чувство». Как итальянский биатлонист взял медаль в костюме Супермена

Доминику Виндишу мешал плащ, но он всё равно забрался на пьедестал. Красиво отметил завершение карьеры!

Биатлонист Доминик Виндиш решил уйти из спорта красиво. Пускай на Кубке мира итальянец не сумел завоевать медалей в последних гонках, как это сделал Эрик Лессер, но Виндиш удивил весь мир на чемпионате Италии. В своей последней личной гонке 32-летний спортсмен не только выиграл бронзу, но и пробежал гонку в необычном костюме – наряде Супермена, который биатлонист старательно искал последние недели.

Супергеройский старт

О завершении карьеры Виндиш объявил ещё во время Кубка мира в Норвегии. Там итальянец выступил не слишком хорошо: в спринте был 25-м, в пасьюте – 43-м. В масс-старт, очевидно, биатлонист не отобрался. Поэтому уйти красиво не вышло, хотя Доминика провожали всей командой.

Зато он отобрался в масс-старт на чемпионате Италии в Валь-Мартелло. В последней личной гонке в своей карьере Виндиш решил удивить и публику, и соперников. На старт Доминик вышел в костюме Супермена, причём в полном обмундировании, включающем даже плащ.

«Конечно, костюм немного раздражал. Кололо везде. Однако я уже участвовал в гонках с более сложными условиями», – признался Виндиш.

И несмотря на это итальянский биатлонист сумел в последней гонке в карьере занять третье место с четырьмя штрафными кругами, пропустив вперёд Давида Цингерле, отработавшего с одним промахом. Вторым стал Томмазо Джакомель с теми же четырьмя промахами. Финишную линию Виндиш пересёк триумфально: «ленту» сделали из шарфов с надписью Доминик.

Необычная затея

Идея выступить в образе Супермена появилась у Виндиша давно, ещё на Кубке мира в Хольменколлене. Тогда же спортсмен отправился искать костюм вместе с физиотерапевтом.

«Супермен был самым экстравагантным. Я сам сшил логотип со своими инициалами», — сообщил Доминик.

Пускай трёхкратному бронзовому призёру Олимпийских игр пришлось попотеть, чтобы воплотить свою задумку, она того стоила. Проводить Виндиша приехали и болельщики со всей страны, и родственники, и соперники: например, Лукас Хофер, который пропускал чемпионат Италии.

«Это было лучшее чувство, когда меня так приветствовали. Я увидел всех людей, которых знал, на финише. Это была вишенка на торте», — заявил Доминик.

Партнёры по команде устроили Виндишу шикарные проводы. Говорят, они организовали вечеринку, на которой планировалась дегустация пива. Правда, празднование пришлось отложить до конца чемпионата Италии, ведь после масс-старта Виндишу нужно было бежать ещё одну гонку. В составе одиночной смешанной эстафеты с Микелой Каррарой биатлонист завоевал ещё одну бронзу. На этот раз спортсмен выступал в обычном гоночном комбинезоне.

«Конечно, потом ещё будут торжества, мы уже продумали несколько тонкостей», – со смехом сказал Виндиш.

Кто знает, каких сюрпризов стоит ещё ждать от уже ветерана биатлона.