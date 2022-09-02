«Нужно думать о результате, а не о дружбе». Российский биатлонист пошёл на резкие перемены

В прошлом сезоне Карим Халили стал бронзовым призёром Олимпийских игр в составе эстафетной команды, хотя от него, кажется, ждали большего. Возможно, поэтому в межсезонье один из самых перспективных биатлонистов России неожиданно решился на резкие перемены и покинул группу Юрия Каминского, в которой работал последние два года.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Карим рассказал, почему принял решение сменить тренировочную группу, что он собирается менять в своей работе, а также какие эмоции испытывал после роковой стрельбы Эдуарда Латыпова на последнем этапе олимпийской эстафеты.

И, кстати, Халили даже во время отстранения умудрился пополнить свою коллекцию наград, став бронзовым призёром чемпионата Европы. Во как!

«В открытую сказал Каминскому о своём уходе»

– Карим, как организована ваша работа в группе Истомина – Норицына? Кто пишет тренировочные планы? Егор Сорин по-прежнему остаётся вашим личным тренером?

– То, как сейчас организован тренировочный процесс, меня абсолютно устраивает. Егор Владимирович как принимал, так и принимает участие в моей подготовке. Перед каждым тренировочным сбором Артём Евгеньевич пишет план, который обсуждается с Егором Владимировичем, и только после этого со мной. Никаких проблем нет, контакт со всеми тренерами отличный.

– Насколько изменилась подготовка по сравнению с тем, что было в группе Юрия Каминского?

– Выстроен новый план подготовки, в целом немного другая система работы. Можно пробовать что-то новое, пока есть возможность для экспериментов, ведь бегать гонки, скорее всего, будем только в России и Беларуси. Так что именно сейчас можно внедрять в тренировочный процесс какие-то новинки, анализировать и смотреть, как они работают. Повторю, меня абсолютно всё устраивает сейчас.

Карим Халили Фото: РИА Новости

– Вы разговаривали с Каминским? Тяжело было сказать ему об уходе в другую тренировочную группу?

– Да, мы поговорили с Юрием Михайловичем. У нас не было конфликтов и ссор. Я спокойно и в открытую сказал, что прекращаю работу с ним и буду тренироваться в другой группе. Как мне показалось, он адекватно воспринял моё решение. Это же не какая-то экстраординарная ситуация. Как в биатлоне, так и в других видах спортсмены меняют тренировочные группы или, если брать игровые виды, переходят в другие команды. И какого-то шока это не вызывает.

Когда организм молодой, как у меня, и активно реагирует на новую нагрузку, проще понять, как правильно выстраивать подготовку, чем в том возрасте, когда ты уже находишься на закате карьеры. Сейчас можно точно определить, что приносит тебе больший эффект. Ведь ты же постепенно сам строишь себя, ищешь лучшие варианты. Все люди, чьё мнение мне действительно важно, поддержали меня в этом решении. Так что я принял его совершенно осознанно, а не импульсивно. Надеюсь, это пойдёт на пользу как мне, так и ему.

– Что именно не устроило вас в работе с Каминским?

– Не хочу говорить о том, что не устроило. Просто хочется всегда идти вперёд. Сейчас идёт тяжёлая работа, итоги которой покажет зима. Поверьте, я ушёл от Юрия Михайловича в другую группу не за комфортом. Надеюсь, всё то, что мы сейчас делаем, приведёт зимой к хорошим результатам.

– В межсезонье достаточно долгое время была неопределённость как с тренерским штабом, так и с составом групп. Вы просто уходили от Каминского или целенаправленно шли к Истомину?

– Я шёл конкретно к Артёму Евгеньевичу и Виталию Викторовичу. Ещё в концовке прошлого сезона я думал о переменах, а когда их кандидатуры были утверждены в качестве тренеров сборной России, то сомнений не осталось. Юрий Михайлович знал, что я намерен покинуть группу, и предлагал разные варианты работы, включая и работу вне группы.

– А если бы их не назначили? Допустим, Истомин остался бы работать с Каминским?

– Я бы всё равно ушёл. Не могу себе представить, чтобы я числился в группе Юрия Михайловича, но при этом со мной работал бы отдельно другой тренер. Это просто некрасиво по отношению к старшему тренеру сборной России. Если бы случился вариант, о котором вы говорите, я работал бы с Егором Владимировичем Сориным.

– То, что в группу к Истомину и Норицыну перешёл и ваш закадычный друг Даниил Серохвостов, как-то повлияло на ваше решение?

– Совершенно никак. Я принимал решение исходя из собственных интересов. Ведь биатлон – индивидуальный вид спорта, тут нужно думать о результате, а не о дружбе и комфорте.

Карим Халили Фото: РИА Новости

«Я хочу бороться с сильнейшими, а не радоваться очкам в общем зачёте»

– Вы сказали, что будете экспериментировать в подготовке. Стрельба на Кубке Содружества в Сочи – часть этих экспериментов?

– Действительно, так и есть. Не всё получилось, конечно. Всё-таки первые соревнования в сезоне, контрольных стартов со стрельбой до этого мы не бегали. Когда первый раз после долгого перерыва вновь надеваешь стартовый номер, вновь во время гонки подходишь к огневому рубежу, справляться с этим непросто. Но я надеюсь, что все наработки, которые были в течение лета, получится реализовать.

– Главная цель стрелковых экспериментов?

– Ускорить стрельбу, при этом не потеряв качество. В прошлом сезоне ключевым фактором в стрельбе была надёжность. Необходимо было держать уровень, чтобы не потерять место в команде. Одно дело, когда ты лидер и не думаешь о том, что один неточный выстрел может стоить тебе места на Олимпиаде, когда риск допустим и ты ничего не потеряешь. Именно из-за этого я в прошлом сезоне старался работать медленнее, чем мог бы, но надёжнее.

– Вы бы пошли на такие эксперименты, если бы российским биатлонистам предстоял международный сезон?

– Скорее всего, да. Если не пробовать и не искать варианты совершенствования, останешься на том же уровне. А мне хочется идти вперёд, как я уже говорил.

– Пока ещё не чувствуется, что не будет ни чемпионата мира, ни Кубка мира? Всё-таки прошлый сезон добегали почти полностью, а до зимнего ещё почти три месяца.

– Есть сегодняшний день и мы им живём. Тренируемся, готовимся к сезону, и совершенно неважно, будет этот сезон только в России или за рубежом. Мы должны быть готовы к гонкам, поэтому на каждой тренировке ты думаешь именно про тренировку, а не про то, что будет дальше и на каких соревнованиях ты будешь выступать. Мы должны просто принять окончательное решение IBU и подстраиваться под ситуацию.

– Ну то есть ещё нет тоски от того, что народ бежит на летнем чемпионате мира, а вы на Кубке Содружества?

– Ничего подобного я не испытываю. Тем более что в летнем чемпионате мира участвовал всего один раз за карьеру. По большому счёту этот турнир мимо меня прошёл, если в целом брать. Посмотрел только результаты и аналитику.

– Когда начался конфликт на Украине, могли предположить, что будут такие последствия?

– Думаю, тогда вообще никто и ничего не мог точно сказать. На эту ситуацию мы никак не могли повлиять, как и на ситуацию с ковидом. Просто научились жить в новой реальности.

– Мотивации хватает, чтобы руки не опускались?

– Мотивации более чем достаточно. Я прекрасно вижу свои слабые стороны, мне хочется поработать над тем, чтобы их устранить. Главное – стать лучше по сравнению с самим собой. Допустим, нас допустят до Кубка мира, а ты будешь выступать на прежнем уровне. Разве это круто? Я хочу бороться с сильнейшими на равных, а не радоваться тому, что просто набрал какие-то очки в общем зачёте.

– Одно дело биться с сильнейшими в мире, другое – с соперниками из российских регионов на внутренних стартах. В одном случае поражение объяснить легко, в другом – сложно.

– Надеюсь, такого на российских стартах не произойдет, и спортсменам, которые работают в региональных командах, я не проиграю. Но если так случится, нужно будет проанализировать и найти причины. Я повторю, нужно работать и развиваться, чтобы и на Кубке мира выступать достойно. У нас в России как минимум десять сильных спортсменов, которые могут бегать на самом высоком уровне. Но поражение всегда остаётся поражением.

Карим Халили Фото: РИА Новости

«Слёз после стрельбы Латыпова не было, лишь опустошение»

– Поражение в эстафете на Олимпиаде в Пекине тяжело переживали? В какой-то момент всем казалось, что победа уже никуда не уйдёт.

– Такие мысли были и у меня, но хотелось от них отстраниться и дождаться финиша. Слёз после стрельбы Эдика Латыпова не было, лишь опустошение внутри. И всё. С того момента у меня вообще не было никаких эмоций, я даже не понимал, где нахожусь, какую гонку бегу. Конечно, олимпийская бронза – это круто, далеко не у каждого она есть. С другой стороны, мы все настраивались на битву за золото, прекрасно знали, что и как каждый из нас должен был делать. Морально мы были готовы к этой битве, но… Случилось то, что случилось. Эдика мы сразу поддержали. Это опыт для нас всех.

– Как вам работается со своим другом Даниилом Серохвостовым – самым весёлым, наверное, биатлонистом России?

– Давно уже привык к шуткам и подколкам Даниила. Мы же давно тренируемся вместе, ещё с юниорских лет. На тренировках стараемся подстёгивать друг друга. Бывает, в какой-то день кому-то из нас особенно тяжело, тогда стараешься как-то подстегнуть, замотивировать партнёра. Зима покажет, насколько качественно мы отработали летом. Как спортсмен я очень рад, что у меня есть такой партнёр по команде. Да у нас в группе все на позитиве – и девочки, и мальчики, и тренеры.

– Вы вместе шли к Олимпиаде. А в эстафету попал только один. Сложно было принять эту ситуацию?

– Даже тогда Даня пытался шутить. Мне кажется, он нормально воспринял ту ситуацию. Он пришёл на стадион и искренне нас поддерживал. Я думаю, не каждый человек смог бы это сделать. Множество примеров на эту тему было. А Даня принял всё по-мужски и всех нас поддерживал. А после финиша всех поздравил. Он даже произнёс такую фразу: «Я не могу сказать, что смог бы пробежать круче кого-то из вас, парни, если бы попал в состав». Пекинская эстафета должна стать для нас уроком, из которого каждый сделает правильные выводы. И на следующей Олимпиаде мы должны показать совсем другой результат.

– Но пока вы и во время отстранения умудрились медаль чемпионата Европы получить. Спортивный арбитражный суд утвердил решение.

– Для меня ничего не поменяется после вердикта CAS. Конечно, было бы приятнее завоевать медаль непосредственно в гонке и получить её сразу во время церемонии награждения. Но я рад, что в моей коллекции будет на одну медаль больше.