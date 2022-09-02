Российский биатлонист получил медаль международного турнира. Даже изоляция не помешала!

Даже в условиях тотального отстранения от соревнований российские спортсмены умудряются получать медали международных стартов. Россиянин Карим Халили к серебру чемпионата Европы по биатлону добавил бронзу. И речь вовсе не про летний биатлон, а про зимний. Это стало возможным из-за дисквалификации представителя Латвии Андрея Расторгуева, который как раз в тот период пропустил три допинг-теста, а теперь был лишён награды.

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Чемпионат Европы – 2021 прошёл в польском городе Душники-Здруй в конце января. В спринтерской гонке россиянин Карим Халили тогда с абсолютно точной стрельбой шёл лидером, но совершенно неожиданно «выстрелил» швейцарец Мартин Ягер. Муж белорусской чемпионки Надежды Скардино был точен на рубежах, а ходом опередил Карима на 7,3 секунды.

В гонке преследования Халили в топ-10 не попал, а вот в индивидуалке единственным из представителей топ-10 закрыл все мишени, но… До бронзовой награды россиянину не хватило 16,7 секунды. Победу тогда одержал Андрей Расторгуев из Латвии, который показал абсолютно лучшую скорость и опередил норвежцев Эрлена Бьонтегорда и Эндре Стрёмсхейма. Для Расторгуева, который всегда был одним из самых быстрых биатлонистов в мире, это была третья в карьере золотая медаль чемпионата Европы.

Но всего через полтора месяца Андрей внезапно не вышел на старт спринтерской гонки на предпоследнем этапе Кубка мира – 2021/2022, хотя был в старт-листе. Чуть позже появилась информация, что Расторгуев временно отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Карим Халили Фото: РИА Новости

Что именно он нарушил? Сделал ровно то же самое, что и российский прыгун в высоту Данила Лысенко – пропустил три допинг-теста. Расторгуев сразу признал вину, но объяснил три флажка исключительно техническими ошибками и призвал не приравнивать его нарушение к тем, где фигурируют положительные допинг-пробы. Но его слова не разжалобили IBU – полтора года дисквалификации с аннулированием результатов.

«Хочу извиниться перед всеми спонсорами, болельщиками, федерацией биатлона Латвии и национальным олимпийскими комитетом, своими тренерами, командой и семьёй за эту ситуацию. Решение IBU не стало для меня полной неожиданностью, но я до последнего надеялся, что меня выслушают и оценят все факты.

Признаю, что совершил несколько человеческих, я бы даже сказал технических ошибок. Хочу заверить всех, что не делал ничего предосудительного. Я никогда не применял запрещённые препараты или методы. Всегда открыто выступаю за чистый и честный спорт. Жаль, что моё давнее отношение к этим вещам не ценится, а учитывается только допущенная техническая ошибка. Сейчас всё это очень сложно принять», – написал тогда Расторгуев в своих соцсетях.

Андрей Расторгуев Фото: РИА Новости

Латвийский биатлонист решил бороться за свою правоту в Спортивном арбитражном суде, но проиграл. CAS оставил решение Международного союза биатлонистов в силе. Таким образом, Расторгуев, которому в мае исполнилось уже 34 года, потерял звание чемпиона Европы – 2021.

В итоговом протоколе индивидуальной гонки теперь Бьонтегорд — первый, Стрёмсхейм — второй, а Халили – третий.

«Для меня ничего не поменяется после вердикта CAS. Конечно, было бы приятнее завоевать медаль непосредственно в гонке и получить её сразу во время церемонии награждения. Но я рад, что в моей коллекции будет на одну награду больше», – сказал «Чемпионату» бронзовый призёр Олимпиады в Пекине.