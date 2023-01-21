Российская биатлонистка выносит всех уже в третьей гонке подряд. Вот это победная серия!

В российском биатлоне творятся настоящие чудеса. Лариса Куклина выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах и оформила «золотой» дубль. А если считать и другие соревнования, то у 32-летней биатлонистки уже три победы подряд и пятый подиум за последние пять гонок. Кажется, Лариса никогда не была в такой шикарной форме.

«В первый день чуть не сдохла»

Прошлый сезон для Куклиной был не самым удачным. Ларису после пары этапов Кубка мира отправили на «Ижевскую винтовку», где она сумела заработать место на Кубке IBU, на котором потом даже завоевала пару медалей. Тем не менее вместо долгожданной Олимпиады она поехала на чемпионат Европы, а потом, как все спортсмены, выступала в России. На внутрироссийских турнирах биатлонистка выглядела стабильно хорошо: во всех гонках была в топ-10, в половине – в «цветах» и дважды поднялась на подиум.

В этом сезоне Лариса тоже постоянно напоминала о себе. За 15 гонок Кубка России, чемпионата России и Кубка Содружества вне десятки сильнейших Куклина была лишь трижды. Правда, сперва приблизиться к топ-6 никак не удавалось. В «цветы» спортсменка стала заезжать лишь в конце 2022 года, а настоящий прорыв случился уже в новом году.

На Кубке России в Рыбинске Лариса стала третьей в спринте и второй в пасьюте, поднявшись на подиум впервые за 10 месяцев. В том же Рыбинске уже на чемпионате России биатлонистка выиграла суперспринт, одержав первую победу почти ровно за год. До этого своё последнее золото Куклина завоёвывала 9 января 2022 года на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье.

«В первый день чуть не сдохла, во второй доползала на бровях, а сегодня вот так раз – и золото! Брови отдыхают. Им ещё в Раубичи ехать. Всем спасибо», — написала тогда Лариса в своих социальных сетях.

Екатерина Носкова (Россия) — серебряная медаль, Лариса Куклина (Россия) — золотая медаль, Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) — бронзовая медаль Фото: РИА Новости

«Я боялась, что будет тяжело бежать»

На Кубке Содружества в Раубичах у Куклиной дело пошло! Сперва с небольшим преимуществом в 8,6 секунды над Натальей Шевченко выиграла спринт. Причём случилось это, кажется, довольно неожиданно для самой Ларисы.

«Перед стартом мы с тренером говорили, что у меня непонятное мышечное состояние, какое-то ватное. Я боялась, что сегодня будет тяжело бежать, – призналась спортсменка. – И после финиша Юрий Михайлович просто подошёл, обнял и сказал: «Вот, а ты боялась».

Вообще, так получается, что новый год для меня удачно складывается. Летом у меня была затяжная травма ноги, которая не позволяла нормально тренироваться, приходилось работать через боль, на обезболивающих, а осенью я переболела ковидом. Возможно, сейчас постепенно возвращается форма. Помогает и то, что мы с Юрием Михайловичем Каминским ведём постоянный диалог, мне всегда это было очень важно в подготовке. Он постоянно прислушивается к состоянию спортсмена. У меня только положительные эмоции от работы с ним. Он постоянно на связи со мной, с моим личным тренером и мужем Михаилом. Миша знает меня очень хорошо, всегда помогает, подсказывает, корректирует».

Уже через сутки Куклина разорвала всех и выиграла гонку преследования. Всю гонку Лариса шла на первом-втором месте, иногда пропуская вперёд Динару Алимбекову. Именно с белоруской у россиянки сегодня и была главная борьба. Всё решил последний рубеж: Куклина ушла на один штрафной круг, а её соперница, и так отстававшая на 21 секунду, отправилась на три круга штрафа. В итоге Лариса с двумя промахами выиграла с преимуществом в 36 секунд, второй стала Екатерина Носкова с тремя промахами, а тройку призёров замкнула Алимбекова с четырьмя промахами и отставанием в 53,5 секунды.

«Я счастлива! Последний, пятый круг понимала, что даже если у меня не осталось сил, то можно просто расслабиться, – поделилась эмоциями Лариса. – Последний раз три гонки подряд выигрывала в юниорском возрасте, там даже бывало и больше. Когда шли вместе с Динарой, её иногда даже хотелось обойти. Казалось, что она бежала медленно, но так как была лишь середина гонки, решила, что лучше поберегу силы и пойду за Динарой. Сегодня большие коррективы внесли сильные порывы ветра. На последней стойке первые два выстрела сделала хорошо, потом был порыв, и пришлось напрячься, даже мысленно, так как полезли разные нехорошие мысли в голову».

В воскресенье, 22 января, в Раубичах состоится женский масс-старт. И есть ощущение, что Лариса настроена продолжить победную серию.