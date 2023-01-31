«Посмотрим, где у Латыпова пик формы». Каминский – о победах подопечных в Беларуси

С четвёртого и пятого этапов Кубка Содружества, прошедших в Беларуси, биатлонисты группы Юрия Каминского увезли сразу 7 золотых наград из 12 возможных! Главными триумфаторами стали Лариса Куклина, которая выиграла три гонки, и Эдуард Латыпов, на счету которого ещё четыре победы. В то же время на всех остальных спортсменов группы пришлось лишь одно попадание в топ-6 – Ильназ Мухамедзянов финишировал шестым в гонке преследования.

Как оценить такой неоднозначный результат? В интервью «Чемпионату» Юрий Каминский подвёл итоги выступления спортсменов своей группы в Раубичах.

«Особенно доволен Куклиной»

– Юрий Михайлович, как оцениваете выступление своей группы в Раубичах?

– С лыжным ходом всё более-менее в порядке, проблема со стрельбой. Сейчас будем работать над этим.

– 7 золотых медалей из 12 у спортсменов вашей группы. Довольны этим результатом?

– Конечно, доволен, особенно Ларисой Куклиной (улыбается).

– Есть ощущение, что после сборов на Семинском перевале более молодым спортсменам вашей группы приходится непросто.

– Возможно, они не успели перестроиться с одного рубежа на другой. К сожалению, на Семинском перевале рубеж не очень хороший, то есть он принципиально другой. Опытным спортсменам в целом удаётся быстрее с одного рубежа на другой перестроиться, и здесь это было важно.

– Можно ли сказать, что Куклина и Латыпов в Раубичах вышли на пик формы?

– Наверное, у Ларисы был определённый пик. Про Эдуарда я бы так не сказал, но, наверное, он на подходе к своей лучшей форме. Специальную работу, чтобы войти в форму, мы не делали. Поэтому предполагали, что через старты будет набирать. Пока не знаю, где у него пик, посмотрим.

«Ребята немного зажаты»

– Вы уже говорили, что давали Эдуарду Латыпову установку получать удовольствие от стартов, для более молодых спортсменов это тоже актуально?

– Эту установку скорее молодым спортсменам и давали, а услышал Латыпов (улыбается). Давали всем, ребята немного зажаты, закрепощённые, это и Дмитрий Васильев отметил. Нет стрельбы, нет уверенности. Немножко и в лыжном ходе они притормаживают себя.

– То есть определённые проблемы с психологией?

– Сложно сказать. Если говорить, допустим, про Романа Ерёмина, у него хороший стрелковый навык, но реализовать его, на сегодняшний день, получилось буквально в нескольких гонках.

Юрий Каминский Фото: РИА Новости

– Половина сезона позади, сейчас уже можете отметить, кто из спортсменов вашей группы приятно удивил?

– Если бы в заключительном масс-старте в Раубичах Ильназ Мухамедзянов отстрелял хорошо, я бы был вполне доволен. Наверное, всё-таки повлияла болезнь – он переболел в Новый год. В отдельных гонках практически все достойно выступали, но не скажу, что удивили. Тот же Евгений Емерхонов ехал в Рыбинск с надеждой на хороший результат, была задача попасть в шестёрку, получилось немножко лучше.

– В чём биатлонистам вашей группы удалось прибавить?

– В лыжном ходе все прибавили, а по стрелковой части точных цифр пока нет. По данным, которые были к Новому году, значительно не прибавили. Но они стали чаще соревноваться, поэтому и «вылетать» стали чаще, однако в отдельных гонках результаты неплохие. Например, Корнев стрелял ноль, у Мухамедзянова часто бывали гонки с одним промахом на четыре огневых рубежах, у Ерёмина был ноль в Рязани.

– Куда вы отправитесь после Раубичей?

– С 3 февраля начинается сбор в Ижевске.

– Спортсмены рассказывали, что тренеры распределяют, кто с кем живёт в комнатах на соревнованиях. Это действительно так? По какому принципу вы выбираете биатлонистам соседей?

– Как правило, да, мы распределяем. Сейчас, бывает, немного тасуем, потому что хотим подобрать оптимальное соотношение (улыбается).

– То есть смотрите, чтобы и психологически соответствовали друг другу?

– А почему нет? Конечно. Просто в команду пришли новые спортсмены, и мы пытаемся их как-то совместить.