Украинская биатлонистка выиграла золото чемпионата Европы. Россию туда просто не пустили

В конце января в швейцарском Ленцерхайде прошёл 30-й чемпионат Европы по биатлону. В 2023 году, впервые за всю историю проведения турнира, россияне выступили на этих соревнованиях. Абсолютными лидерами на турнире, как и на Кубке мира, были норвежцы. Но и без сенсаций не обошлось.

И здесь триумф норвежцев

В мужской части программы абсолютно лучшими стали представители Норвегии, которые выиграли золотые медали во всех трёх личных гонках, а в пасьюте они и вовсе заняли весь пьедестал. А ведь на чемпионате Европы скандинавскую команду представляли биатлонисты, которые не пробиваются в основной состав сборной на Кубке мира. Так, с золотыми медалями Швейцарию покинули Эндре Стрёмсхейм, Эрленд Бьонтегорд и Вебьёрн Сёрум.

Не было равных норвежцам и в эстафетах. Тут они вообще наглядно показали своё доминирование: из 22 команд, вышедших на старт смешанной эстафеты, завершить дистанцию смогли только девять! Остальным 13 пришлось преждевременно завершить гонку, так как лидеры обогнали их на круг. Среди команд, которым пришлось сойти с дистанции, оказались Польша, Чехия, Канада, США и Финляндия. Похожая ситуация произошла и в сингл-миксте, где из 29 стартовавших команд финишировали лишь 18. Настолько велик на чемпионате Европы разрыв между сильнейшими и слабейшими.

Чемпионат Европы по биатлону — 2023 Фото: DeFodi Images via Getty Images

Сенсация от украинки

Одной из главных сенсаций турнира стала победа украинки Анастасии Меркушиной в спринте. С чистой стрельбой ей удалось опередить Тильду Юханссон из Швеции и немку Ванессу Хинц. 28-летней спортсменке удалось повторить свой давний успех: на чемпионате Европы – 2015 она также выиграла золото в спринте. В последний раз Меркушина поднималась на подиум в личных гонках в сезоне-2020/2021 – тогда она финишировала второй в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.

«Тут сложные трассы, и я была рада шансу испытать их перед чемпионатом мира, который пройдёт здесь через два года. Было здорово выиграть эту золотую медаль, услышать украинский гимн и, надеюсь, принести хотя бы немного счастья моей стране», – приводит слова Меркушиной IBU.

Всего украинцы выиграли в Ленцерхайде три награды и заняли третье место в общем медальном зачёте, и это лучший результат сборной за последние пять лет. В прошлый раз украинские биатлонисты попали в топ-3 в 2018 году: тогда они заняли второе место, выиграв два золота и одну серебряную награду.

Чемпионат Европы по биатлону — 2023 Фото: DeFodi Images via Getty Images

Бразильянка финишировала… И это хорошо!

Неплохо выступили на ЧЕ-2023 и бывшие российские биатлонисты, которые в последние годы представляют другие страны. Алина Стремоус, выступающая за Молдавию, финишировала седьмой в индивидуальной гонке, а в гонке преследования заняла шестое место. Максим Макаров, также представляющий Молдавию, стал 10-м в индивидуальной гонке. Ещё один представитель этой страны Павел Магазеев финишировал девятым в спринте и шестым в гонке преследования – это лучший результат 34-летнего биатлониста с 2020 года.

Впрочем, были и другие биатлонисты, на результаты которых стоит обратить внимание. Самой возрастной участницей чемпионата Европы стала 43-летняя Мирлене Писин из Бразилии. В индивидуальной гонке она финишировала последней, допустив 13 промахов. Немке Лизе Марии Шпарк она проиграла более 20 минут! В спринте Писин проявила себя лучше: финишировала 95-й из 102 участниц и допустила при этом всего два промаха на огневых рубежах.