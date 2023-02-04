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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустил половину сезона из-за проблем со здоровьем — что с ним такое?

«Устал от медицинских обследований». Куда пропал чемпион мира по биатлону Логинов
Ангелина Николаева
Александр Логинов пропустил половину сезона
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Александр пропускает много гонок из-за проблем со здоровьем.

Один из лидеров сборной России по биатлону Александр Логинов пропустил большую часть гонок текущего сезона. Сейчас он занимает очень скромное 32-е место в рейтинге СБР. Что же происходит с чемпионом мира?

Чемпион мира пропустил полсезона

Из 20 прошедших в сезоне-2022/2023 гонок Александр Логинов принял участие лишь в шести. На первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске Логинов финишировал вторым в спринте, и пока это единственный успех призёра Олимпийских игр в текущем сезоне. В Тюмени он занял 25-е и 18-е места в спринте и пасьюте соответственно. На четвёртом этапе Кубка России в Уфе Логинову также не удалось попасть в десятку сильнейших: он стал 12-м в индивидуальной гонке и 15-м в спринте. На этапе Кубка Содружества в Рязани Александр Логинов финишировал 12-м в суперспринте.

В январских стартах Логинов и вовсе не принимал участия: пропустил и этап Кубка России в Рыбинске, и два этапа Кубка Содружества в Раубичах. Тренер Сергей Башкиров сообщил, что Логинов отсутствует из-за болезни.

«У Саши были определённые проблемы со здоровьем, поэтому он сейчас восстанавливается. Надеюсь, что всё будет хорошо и он сможет принять участие в дальнейших гонках», – рассказал Башкиров «Чемпионату».

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«Мешали проблемы со здоровьем»

Ранее личный тренер Логинова Александр Касперович также объяснял, что пропуск Александром некоторых стартов связан с проблемами со здоровьем:

«У Александра есть определённые проблемы с самочувствием. Да и погодные условия в Сибири не очень комфортные. Александр недавно переболел, его нужно беречь. Спортсмен слышит свой организм, чувствует его, поэтому сейчас было принято решение поберечься и смотреть дальше.

Сезон длинный, впереди много гонок. Подготовка к нему складывалась изначально не так, как хотелось. Александру мешали проблемы со здоровьем в летний период, сейчас пошла волна заболеваний, и он в неё попал.

Не могу сказать, что в настоящий момент он чувствует себя плохо. Состояние у Александра нормальное, есть большое желание выступать. Он опытный спортсмен, который способен самостоятельно принимать решения».

«Проблемы с артериальным давлением»

Подробнее о том, с какими проблемами со здоровьем столкнулся Логинов, рассказал тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский:

«Сейчас у Саши имеются небольшие осложнения, которые не дали полностью выступить в декабре, поэтому он пропускал старты, чтобы посвятить время лечению. Думаю, олимпийский сезон тоже оставил свой отпечаток. В этом году он столько перенёс болезней – за последние пять лет такого не было.

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Не хочу вдаваться в подробности, но могу сказать, что у него были проблемы с артериальным давлением. Такого раньше никогда не было, появилось только в этом сезоне. Мы с ним постоянно на связи. Саша устал от обследований. Он хочет скорее вернуться на уровень и выступать на соревнованиях. Он очень хочет выступать», – приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».

Желаем чемпиону мира и лидеру сборной России поскорее решить все свои проблемы со здоровьем и вернуться в борьбу за самые высокие места!

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