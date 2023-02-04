«Устал от медицинских обследований». Куда пропал чемпион мира по биатлону Логинов

Один из лидеров сборной России по биатлону Александр Логинов пропустил большую часть гонок текущего сезона. Сейчас он занимает очень скромное 32-е место в рейтинге СБР. Что же происходит с чемпионом мира?

Чемпион мира пропустил полсезона

Из 20 прошедших в сезоне-2022/2023 гонок Александр Логинов принял участие лишь в шести. На первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске Логинов финишировал вторым в спринте, и пока это единственный успех призёра Олимпийских игр в текущем сезоне. В Тюмени он занял 25-е и 18-е места в спринте и пасьюте соответственно. На четвёртом этапе Кубка России в Уфе Логинову также не удалось попасть в десятку сильнейших: он стал 12-м в индивидуальной гонке и 15-м в спринте. На этапе Кубка Содружества в Рязани Александр Логинов финишировал 12-м в суперспринте.

В январских стартах Логинов и вовсе не принимал участия: пропустил и этап Кубка России в Рыбинске, и два этапа Кубка Содружества в Раубичах. Тренер Сергей Башкиров сообщил, что Логинов отсутствует из-за болезни.

«У Саши были определённые проблемы со здоровьем, поэтому он сейчас восстанавливается. Надеюсь, что всё будет хорошо и он сможет принять участие в дальнейших гонках», – рассказал Башкиров «Чемпионату».

«Мешали проблемы со здоровьем»

Ранее личный тренер Логинова Александр Касперович также объяснял, что пропуск Александром некоторых стартов связан с проблемами со здоровьем:

«У Александра есть определённые проблемы с самочувствием. Да и погодные условия в Сибири не очень комфортные. Александр недавно переболел, его нужно беречь. Спортсмен слышит свой организм, чувствует его, поэтому сейчас было принято решение поберечься и смотреть дальше.

Сезон длинный, впереди много гонок. Подготовка к нему складывалась изначально не так, как хотелось. Александру мешали проблемы со здоровьем в летний период, сейчас пошла волна заболеваний, и он в неё попал.

Не могу сказать, что в настоящий момент он чувствует себя плохо. Состояние у Александра нормальное, есть большое желание выступать. Он опытный спортсмен, который способен самостоятельно принимать решения».

«Проблемы с артериальным давлением»

Подробнее о том, с какими проблемами со здоровьем столкнулся Логинов, рассказал тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский:

«Сейчас у Саши имеются небольшие осложнения, которые не дали полностью выступить в декабре, поэтому он пропускал старты, чтобы посвятить время лечению. Думаю, олимпийский сезон тоже оставил свой отпечаток. В этом году он столько перенёс болезней – за последние пять лет такого не было.

Не хочу вдаваться в подробности, но могу сказать, что у него были проблемы с артериальным давлением. Такого раньше никогда не было, появилось только в этом сезоне. Мы с ним постоянно на связи. Саша устал от обследований. Он хочет скорее вернуться на уровень и выступать на соревнованиях. Он очень хочет выступать», – приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».

Желаем чемпиону мира и лидеру сборной России поскорее решить все свои проблемы со здоровьем и вернуться в борьбу за самые высокие места!