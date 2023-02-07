«Понимаю тех, кто сегодня промахивался». ЧМ-2023 по биатлону пройдёт в уникальном месте

8 февраля стартует чемпионат мира по биатлону – 2023. В этом году он пройдёт в Оберхофе – одном из самых непредсказуемых в плане погоды биатлонных мест. Именно в этом немецком городке проведение соревнований из года в год оказывается под угрозой срыва из-за погодных сюрпризов. Нехватка снега или проливной дождь, туман или порывы штормового ветра…

Чем удивит Оберхоф биатлонистов на главном турнире года?

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«Погода преподносит сюрпризы»

Оберхоф принимает чемпионат мира впервые с 2004 года. Специально к турниру правительство региона выделило около € 40 млн на модернизацию арены. В то же время организаторы турнира тратят огромные суммы на подготовку трасс и работу снежных пушек, так как из-за повышения средней температуры в Европе без искусственного оснежения в Оберхофе просто не обойтись. Да и справиться с погодными условиями удаётся не всегда.

Например, в сезоне-2021/2022 первый январский этап Кубка мира в Оберхофе традиционно оказался под угрозой срыва из-за тёплой погоды и дождя. После Нового года температура в Оберхофе поднималась до +10 градусов, поэтому подготовить трассу к началу этапа у организаторов просто не было возможности. Более того, из-за тёплой погоды биатлонистам пришлось тренироваться в лыжном тоннеле. К счастью, отменять этап в этот раз не пришлось, однако первую гонку всё-таки сдвинули на один день.

«Погода преподносит сюрпризы и ещё обязательно преподнесёт. Оберхоф – царство туманов, туманность биатлонной Андромеды. Мы ещё наблюдаем постоянные дожди, это значит, что снег на трассе тает, с этим тоже связан перенос», – рассказывал о переносе старта Дмитрий Губерниев.

Стрельбище на стадионе в Оберхофе Фото: Martin Schutt/Getty Images

«Стрельба наугад»

Ещё одна проблема Оберхофа – регулярный туман. Во время чемпионата мира в 2004 году именно из-за него организаторам пришлось перенести мужскую индивидуальную гонку. Однако случалось и такое, что гонки проводили, даже несмотря на то, что в тумане биатлонисты с трудом видели мишени. Так, в 2018 году во время мужской эстафеты на стадион опустился сильнейший туман, который повлиял на стрельбу и распределение призовых мест.

«Стрельбу вели наугад. Очень тяжело искать мишень в такой туман. Ещё чуть-чуть – и можно было уже не стрелять. Понимаю тех, кто сегодня промахивался на стойке, как никогда. Только по звуку определял свои попадания. Какие-то ориентиры мишени я видел, но было очень некомфортно», – делился впечатлениями от гонки биатлонист сборной России Алексей Волков.

Тогда россияне финишировали четвёртыми с тремя штрафными кругами, использовав 16 дополнительных патронов. И это была не худшая стрельба!

«Меня сдувало»

Сильный ветер – ещё одна особенность стартов в Оберхофе. Часто и без тумана стрельба там превращается в настоящую лотерею для спортсменов.

В 2017 году это испытал на себе Антон Бабиков, который, стартовав в гонке преследования 18-м, в какой-то момент боролся за попадание в тройку сильнейших. Два первых рубежа из четырёх Бабиков прошёл на ноль, однако пять промахов на первой стойке лишили его шансов на медаль. Позже российский биатлонист объяснил, с чем были связаны ошибки на огневом рубеже.

«Да, я стрелял «0 – 0 – 5 – 0». Я допустил тактическую ошибку, когда мы приехали на этот рубеж. Мы шли большой группой, и я увидел, что Мартен Фуркад, который бежал позади, перестроился в центр. Сначала я не сообразил, почему он это сделал, но когда встали, понял. Я оказался с краю и прикрывал всех от ветра, а меня сдувало. А Мартену в центре было стрелять комфортнее. Я понимал, что на этом рубеже мне уже ничего не поможет, но выжидать не стал, стрельнул как мог и побежал дальше», – рассказывал Бабиков.

Трасса в Оберхофе Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Снега у нас достаточно»

В этом году организаторы чемпионата мира заверили, что как минимум со снегом проблем в Оберхофе нет. Ещё несколько недель назад на стадионе совсем не было снега, но благодаря активной подготовке с использованием снежной пушки трассы будут в полном порядке. Согласно прогнозу погоды, в первые дни чемпионата будет вполне приемлемая для проведения соревнований температура – около 0 градусов. Как сообщают организаторы, если температура повысится и снег на трассе начнёт таять, будут использованы 35 тыс. кубометров искусственного снега, которые хранятся на складе.

«Условия для спортсменов улучшаются с каждым днём. Подготовка снега и трассы идёт полным ходом. Благодаря хорошим погодным условиям с низкими температурами и умеренными осадками вся арена была очень хорошо подготовлена», – рассказал Хартмут Шуберт, председатель Ассоциации центров зимних видов спорта Тюрингии за неделю до старта чемпионата мира.

«Снега у нас достаточно. Теперь пришло время распределить его. У нас всё хорошо, даже очень хорошо», – сообщил менеджер трассы Детлеф Котлински.

Сообщается, что сейчас толщина снежной подушки в Оберхофе составляет 80 см, по нормам для проведения соревнований необходимо 50–100 см снега.

Теперь главное – чтобы не было ветра, тумана или ливня.