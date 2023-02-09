«Мы поставили организаторов на место». Почему биатлонисты недовольны чемпионатом мира

Даже конкурирующие шведы и норвежцы согласились друг с другом в том, что условия в Оберхофе должны быть лучше.

Болельщики уверены, что чемпионат мира по биатлону в немецком Оберхофе начался со смешанной эстафеты, которую выиграли норвежцы, но это не совсем так. Турнир начался с недовольства спортсменов условиями, в которых им предстояло провести главный турнир сезона. Ещё во время тренировок лучших биатлонистов мира ждал сюрприз – организаторы просто не позаботились о качестве трассы, чем подпортили спортсменам настроение.

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«В Оберхофе я испытала всё, что только можно»

«Каждый раз, когда мы приезжаем, организаторы здесь испытывают шок. Чёрт возьми, сегодня ведь тренировочный день!» – поделилась своим мнением о подготовке к турнирам, проводимым в Оберхофе, Марта Рёйселанд.

Норвежка, кстати, не в первый раз выражает недовольство. В середине января, когда турнир был под угрозой из-за тёплой погоды, установившейся по всей центральной Европе, она также отмечала особенность местного стадиона:

«В Оберхофе я испытала всё, что только можно. Меня не удивит, если на чемпионате будет более одного лидера. Нам придётся скрестить пальцы, чтобы в последние недели перед чемпионатом выпало немного снега».

«Кто-то просто забыл подготовить трассу»

Организаторы подготовили и открыли трассу незадолго до официальной тренировки в понедельник, создав условия, которые затруднили биатлонистам подготовку к смешанной эстафете. Дело в том, что неровности мешали спортсменам на стрельбе. И на стойке, и на лёжке им было сложно адаптировать винтовку и найти оптимальное и удобное положение.

Рыхлые и неровные участки трассы заставили Йоханнеса Бё вспомнить детство:

«Это было немного похоже на соревнования, когда мы были молодыми. Тогда для нас ещё не так хорошо готовили трассу», – вспомнил Йоханнес Бё.

Ингрид Тандреволд Фото: Sven Hoppe/Getty Images

Ингрид Тандреволд и Эльвира Эберг тоже были разочарованы.

«Сначала удивляешься тому, как может быть столько снега и такие условия на чемпионате мира, а потом понимаешь, что кто-то просто забыл подготовить трассу», – возмутилась Ингрид.

«На трассе и на трибунах условия были не очень впечатляющие», – поддержала норвежку Эльвира.

«Немного поставили организаторов на место»

В понедельник вечером после первой тренировки на стадионе сборная Норвегии и ряд других команд обратились в Международный союз биатлонистов (IBU) с запросом на улучшение качества трассы.

«Предварительная подготовка была не совсем оптимальной и не совсем такой, как хотелось бы. Мы провели несколько встреч с организатором и дали понять, как мы хотим, и немного поставили их на место», – объяснил NRK технический делегат от Норвегии Ханс Петтер Олсен.

Организаторам оставалось только согласиться и попытаться улучшить трассу. Ночью, когда температура опустилась ниже нуля градусов, они поколдовали над условиями на стадионе, чем значительно порадовали спортсменов.

«Сегодня очень, очень хорошо. Они выполнили все рекомендации. Они проделали большую работу. Сегодня условия абсолютно идеальные», — выразил позицию сборной Норвегии Олсен на следующий день.

«Я уверен, что на гонках будут абсолютно топовые условия. Организаторы были очень хороши, и я уверен, что они продолжат следовать этой линии. А погодные условия в Оберхофе контролировать мы не можем», – продолжил он.

Тяжёлые условия — это преимущество

Как оказалось, улучшение условий обрадовало не всех. Стурла Холм Легрейд и Мартин Понсилуома считают, что условия на чемпионате мира должны быть максимально жёсткими.

«Для меня всё было хорошо, потому что так я получал небольшое преимущество перед конкурентами, но если условия становятся лучше, то появляется много других спортсменов, способных быть такими же быстрыми», – сетовал Легрейд.

«Я думаю, это было бы очень весело. Мне нравятся тяжёлые условия, и это для меня преимущество», – поддержал соперника из Норвегии швед.

Как бы то ни было перед турниром, первая гонка прошла в отличных условиях. И, кстати, Легрейд провёл почти идеальный этап, который позволил его команде вырвать золото, даже несмотря на проблемы у соотечественников.