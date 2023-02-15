Чемпионат мира по биатлону — 2023. Сегодня в женской гонке грядёт сенсация? LIVE

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира по биатлону — 2023. В среду, 15 февраля, медали будут разыграны в женской индивидуальной гонке. Начало — в 16:30 по московскому времени.
Биатлонная классика — одна из самых непредсказуемых дисциплин в календаре современного чемпионата мира. Штрафная минута, которая полагается за один промах, способна мгновенно изменить ход гонки. Недаром именно в этой дисциплине чаще всего случаются сенсации и неожиданности. Подтверждением тому служит хотя бы тот факт, что действующей чемпионкой мира в этой дисциплине является совсем не звёздная Маркетта Давидова. Так что велик шанс, что и в Оберхофе индивидуальная гонка сильно нас удивит.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!
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