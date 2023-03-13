«Я просто не хотел облажаться». Новозеландский биатлонист сенсационно выиграл золото ЮЧМ

Чемпионат мира по юношам и юниорам обычно не приковывает к себе много внимания, однако посмотреть там есть на что. ЮЧМ-2023, прошедший в Щучинске (Казахстан), кажется, показал, кто будет править в биатлоне через пару лет. Не обошлось и без крутых сенсаций. Например, в одной из гонок победил спортсмен из Новой Зеландии!

«По-настоящему отличное начало»

Если на взрослом уровне бал правят норвежцы, то у юниоров и юношей рулят немцы. За весь ЮЧМ-2023 сборная Германии по юношам и юниорам выиграла 15 медалей: девять золотых и шесть серебряных. При этом бóльшую часть наград в копилку команды принесли девушки. Действительно крутые результаты показали Юлия Кинк, которая не опускалась ниже второго места (2–3–0 по медалям), и Юлия Таннхаймер, выигравшая три золота и серебро.

«Это действительно невероятно! Это мой первый чемпионат мира и по-настоящему отличное начало. Я действительно всем довольна, потому что обычно не очень хорошо стреляю. Это был первый раз, когда я сделала только два промаха!» – радовалась Кинк после победы в индивидуалке.

Среди юниорок высокий класс показала Селина Гротян, ставшая чемпионкой мира в четырёх из пяти дисциплин. Не покорилась ей только индивидуальная гонка. У юниоров можно ответить Бенджамина Менца, сумевшего трижды подняться на подиум (2–1–0).

Несмотря на такое доминирование немцев, сбрасывать норвежцев со счетов не стоит. Именно они навязывали основную борьбу представителям Германии. В активе скандинавов 17 наград: пять золотых, три серебряных и девять бронзовых. В отличие от немцев, у норвежцев главной силой сборной были юноши. Сразу два спортсмена разрывали на юношеском уровне: Сиверт Герхардсен (2–1–2) и Каспер Калкенберг (2–0–1). По юниорам блистали Эйнар Хедегард, выигравший в эстафете и дважды ставший вторым в личных гонках, и Мартин Невланд, взявший золото в эстафете и пасьюте, а также забравший серебро в индивидуалке. Среди девушек выделилась лишь Марен Браннаре-Гран, завоевавшая золото и две бронзы.

А лидирующие на взрослом уровне Франция и Швеция даже не попали в топ-6 по итогам ЮЧМ. Французы – седьмые с шестью медалями (0–5–1), шведы – предпоследние, 13-е, с одной бронзой. Что интересно, почти все медали Франции принесла одна спортсменка – Жанна Ришар. Юниорка завоевала серебро во всех пяти гонках турнира. Наверное, это довольно обидно.

«Я не знал, смогу ли выиграть медаль»

При этом на турнире не обошлось без настоящих неожиданностей. Две из них случились на юношеском уровне. Индивидуальную гонку выиграл словак Якуб Боргула. При этом спринт и пасьют спортсмен провалил, став 36-м и 41-м. Но стоит отметить, что на предыдущем ЮЧМ Якуб становился чемпионом мира в пасьюте и дважды серебряным призёром — в спринте и индивидуалке.

«Я не знал, смогу ли выиграть медаль, потому что это тяжело делать два года подряд. Я очень болел на протяжении всего сезона, поэтому очень рад, что в итоге все получилось!» – признался Боргула после победы.

На фоне фаворитов приятно удивил и хорват Матия Легович, который завоевал серебро в спринте, бронзу в индивидуалке, а в пасьюте стал пятым.

Но настоящий шок вызвали результаты на юниорском уровне. У девушек в индивидуальной гонке неожиданно чемпионкой мира стала словенка Кая Зорк. Победа удивила и саму спортсменку, ведь подобных результатов она на ЮЧМ не показывала. На турнире в Щучинске девушка бежала и эстафету, где её команда стала четвёртой.

Ещё более сенсационные результаты были в мужском спринте, где представители Германии и Норвегии пролетели мимо подиума. А победу в гонке одержал новозеландец (!) Кэмпбэлл Райт. Это первая золотая медаль в биатлоне не только для Новой Зеландии, но и для всего Южного полушария. Впоследствии юноша неплохо выглядел в пасьюте, замкнув топ-6.

«В прошлом году я очень плохо отработал на последней стрельбе, и это испортило мне всю гонку. В этот раз просто сказал себе: «Кэмпбелл, если ты снова облажаешься на чемпионате мира среди юниоров…» Да, я просто не хотел облажаться, потому что это неприятное чувство», – признался Райт.

Кэмпбелл Райт Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Райт не совсем уж ноунейм. Новозеландец уже вовсю бегает на Кубке мира и даже выступал на взрослом чемпионате мира. Там его лучшим личным результатом стало 20-е место в индивидуальной гонке.

Второе место в спринте занял поляк Ян Гунька. У спортсмена уже были две медали ЮЧМ, которые он завоевал в 2021 году. Правда, после успеха в спринте на турнире в Щучинске Ян провалил пасьют, став 19-м. Но, кажется, это не катастрофа для спортсмена, который уже бегает за основу на Кубке мира и на взрослом ЧМ. Там лучшим достижением поляка было 39-е место в спринте.

Ян Гунька Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Тройку призёров замкнул ещё один представитель не самой биатлонной страны американец Максим Жермейн. Он, кстати, тоже уже выступает на Кубке мира. Как и Гунька с Кэмбеллом, он пробовал силы даже на взрослом чемпионате мира. Лучшим его результатом стало 65-е место в спринте.

Кажется, учитывая такие расклады, через пару лет нас будет ждать крайне интересный Кубок мира, и, надеемся, россияне, которые пропускали нынешний ЮЧМ, в этом многообразии талантов тоже не затеряются.