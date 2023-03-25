«Мы в отчаянии». Полиция уже неделю ищет бесследно исчезнувшего норвежского биатлониста

Призёр юниорского чемпионата страны ушёл из дома и пропал. Есть версия, что он жив, но почему-то скрывается.

Чемпионат Норвегии по биатлону с участием лидеров национальной команды с Йоханнесом Бё во главе был омрачён странным происшествием. Один из самых перспективных молодых биатлонистов страны, 22-летний Эйвинд Спораланд, бесследно исчез. Его ищут уже неделю, но всё безрезультатно.

«Биатлон сейчас второстепенен»

Эйвинд Спораланд исчез утром 19 марта прямо из своего дома в Лиллехаммере. Поиски серебряного призёра юниорского чемпионата Норвегии были начаты в этот же день. Но за всё время удалось найти лишь машину биатлониста.

Из-за этого неоднозначного события организаторы даже хотели отменить национальный чемпионат, но, проконсультировавшись с тренерским штабом и спортсменами, приняли решение оставить всё как есть.

«Мы заранее обсудили, собираемся ли мы провести чемпионат так, как планировалось. Мы согласились, что это отличная возможность собрать всех вместе и вместе обсудить происходящее. Конечно, мы сейчас в отчаянии, и тот факт, что мы можем дать выход чувствам и хорошо поговорить, важен», – сказал президент Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен.

К поискам Эйвинда присоединились даже представители команды.

«Биатлон сейчас второстепенен. Мы находимся в Альте, пытаемся подготовиться к чемпионату Норвегии при несколько особых обстоятельствах», – рассказывал перед турниром тренер биатлониста Асмунд Штейн.

«Мы хорошо знаем Эйвинда, и мы могли бы быть полезными. Во вторник и среду мы участвовали в поисковой операции, а затем увидели, как в этом деле работают гражданская оборона, полиция и Красный Крест. Я думаю, что для спортсменов было очень полезно принять участие в поисковой работе, но в то же время это очень эмоциональное дело», – продолжил тренер.

«Не хочет, чтобы его нашли»

В норвежской полиции продолжают прорабатывать версию, что парень исчез сознательно, а значит, он жив. Такое мнение было сформировано на основе общения с родственниками спортсмена. Полиция просит общественность связаться с ними, если они увидят кого-нибудь, похожего на Эйвинда.

«Основываясь на соображениях, которые были сделаны относительно погоды, условий и физического состояния пропавшего мужчины, мы всё ещё работаем над предположением, что он может быть жив, но не хочет, чтоб его нашли», – заявил руководитель операции по поиску спортсмена.

Поиски продолжаются до сих пор. В четверг утром 70 человек из гражданской обороны вместе с волонтёрами искали парня близ университетского колледжа Лиллехаммера. В этот же день полиция объявила о переходе операции с обследования территории вокруг и внутри города в новую фазу, то есть к более тщательному расследованию, изучению телефонных звонков и банковских счетов. Полицейские отмечают, что не подозревают Эйвинда ни в чём криминальном, и просят общественность проверить хозяйственные постройки, гаражи и другие здания, куда мог бы проникнуть любой человек.

Судя по всему, у полиции достаточно оснований полагать, что парень жив. Сейчас родные просто надеются, что он вернётся домой, а сборная Норвегии ждёт возвращения перспективного атлета, который годам к 25 мог бы войти в национальную команду на Кубке мира. Да уже вошёл бы, если бы представлял любую другую страну с чуть менее сильной конкуренцией, чем в Норвегии.

В любом случае каждый, кто в какой-либо мере знал Эйвинда, надеется, что у этой истории ещё будет счастливый финал и спортсмен найдётся.