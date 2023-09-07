Россияне проиграли первую гонку нового биатлонного сезона. Латыпов бежал слишком быстро

Биатлонный сезон стартовал. Да, не в ноябре, как обычно, а в сентябре – с летнего этапа Кубка Содружества – 2023/2024, проходящего в Сочи.

В первой гонке нового сезона белорус Антон Смольский с великолепной стрельбой и отличной скоростью не оставил шансов никому из соперников. Лидер сборной России Эдуард Латыпов до второго огневого рубежа был лидером, но развил слишком большую скорость.

Конечно, по первой гонке сезона, тем более лыжероллерной, какие-то выводы делать смешно. Латыпов и в прошлом году на летнем этапе в Сочи не особо блистал, но все же помнят, каким он был уже на снежной трассе. Так что можно лишь говорить о том, кто в каком состоянии в конкретно взятой гонке.

Антон Смольский выглядел очень мощно. Он стартовал под шестым номером, первым из главных претендентов на победу. Отличная скорость, прекрасная стрельба на обоих рубежах – Смольский просто классно провёл гонку, грамотно разложившись по дистанции. Всё ровно и красиво.

Лидер российской команды Эдуард Латыпов стартовал одним из последних. И его скорость давала надежду на то, что интрига в гонке будет жить до последних метров. Потому что все остальные претенденты на высокие места к тому времени Смольскому уже проиграли — и проиграли серьёзно.

Латыпов шикарно шёл по дистанции на первом круге, ювелирно провёл первую стрельбу, а на втором круге просто втопил на всю катушку. На подходе ко второму рубежу Эдуард вёз Антону 15 секунд. По сути, в запасе у него был целый штрафной круг. Но, как позже признался лидер сборной России, он развил слишком высокую скорость и стрелять после такого был не готов.

Два промаха, переизготовка, потеря времени и в итоге – отставание от Смольского на выходе почти в минуту. Это отставание ещё и начало расти – на третий круг Латыпова просто не хватило. В итоге он финишировал шестым.

Вторым же стал биатлонист, который начал подготовку к сезону в группе Сергея Башкирова, но после объединения с группой Юрия Каминского ушёл на самоподготовку, в компанию к Александру Логинову и Антону Бабикову. Это Александр Поварницын, который не был идеален, допустил по промаху на каждом из рубежей, но в итоге стал лучшим из россиян.

Третьим стал ещё один биатлонист, который тренируется не в составе сборной России. Никита Поршнев получил разрешение готовиться к сезону в команде Ханты-Мансийска. И в первой гонке выглядел достойно. Он выцарапал третье место у бывшего казахстанца, а ныне российского биатлониста Романа Ерёмина, который блистал в отдельных гонках в прошлом сезоне.

Стоит отметить и возвращение после полугодичной паузы чемпиона мира Александра Логинова. Его можно считать успешным: один промах и пятое место. Кстати, Смольский заявил, что именно Логинова считает главным соперником в стартовавшем сезоне. Антон Бабиков с двумя промахами – 10-й, Карим Халили с таким же количеством незакрытых мишеней – 14-й.

Но это лишь первая гонка. Всё только начинается.