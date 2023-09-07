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Биатлон, Кубок Содружества – 2023/2024: белорус Антон Смольский обыграл всех россиян в первой гонке нового сезона

Россияне проиграли первую гонку нового биатлонного сезона. Латыпов бежал слишком быстро
Андрей Шитихин
Биатлон, Кубок Содружества – 2023/2024
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Белорус Смольский разгромил всю сборную России. Он и ногами работал мощно, и стрелял чисто.

Биатлонный сезон стартовал. Да, не в ноябре, как обычно, а в сентябре – с летнего этапа Кубка Содружества – 2023/2024, проходящего в Сочи.

В первой гонке нового сезона белорус Антон Смольский с великолепной стрельбой и отличной скоростью не оставил шансов никому из соперников. Лидер сборной России Эдуард Латыпов до второго огневого рубежа был лидером, но развил слишком большую скорость.

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Конечно, по первой гонке сезона, тем более лыжероллерной, какие-то выводы делать смешно. Латыпов и в прошлом году на летнем этапе в Сочи не особо блистал, но все же помнят, каким он был уже на снежной трассе. Так что можно лишь говорить о том, кто в каком состоянии в конкретно взятой гонке.

Антон Смольский выглядел очень мощно. Он стартовал под шестым номером, первым из главных претендентов на победу. Отличная скорость, прекрасная стрельба на обоих рубежах – Смольский просто классно провёл гонку, грамотно разложившись по дистанции. Всё ровно и красиво.

Биатлон. Кубок Содружества-2023/24. Этап 1, Сочи
Мужчины. 10 км Роллеры-Спринт
07 сентября 2023, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
24:46.6
2
Александр Поварницын
Россия
+48.2
3
Никита Поршнев
Россия
+52.8

Лидер российской команды Эдуард Латыпов стартовал одним из последних. И его скорость давала надежду на то, что интрига в гонке будет жить до последних метров. Потому что все остальные претенденты на высокие места к тому времени Смольскому уже проиграли — и проиграли серьёзно.

Латыпов шикарно шёл по дистанции на первом круге, ювелирно провёл первую стрельбу, а на втором круге просто втопил на всю катушку. На подходе ко второму рубежу Эдуард вёз Антону 15 секунд. По сути, в запасе у него был целый штрафной круг. Но, как позже признался лидер сборной России, он развил слишком высокую скорость и стрелять после такого был не готов.

Два промаха, переизготовка, потеря времени и в итоге – отставание от Смольского на выходе почти в минуту. Это отставание ещё и начало расти – на третий круг Латыпова просто не хватило. В итоге он финишировал шестым.

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Вторым же стал биатлонист, который начал подготовку к сезону в группе Сергея Башкирова, но после объединения с группой Юрия Каминского ушёл на самоподготовку, в компанию к Александру Логинову и Антону Бабикову. Это Александр Поварницын, который не был идеален, допустил по промаху на каждом из рубежей, но в итоге стал лучшим из россиян.

Третьим стал ещё один биатлонист, который тренируется не в составе сборной России. Никита Поршнев получил разрешение готовиться к сезону в команде Ханты-Мансийска. И в первой гонке выглядел достойно. Он выцарапал третье место у бывшего казахстанца, а ныне российского биатлониста Романа Ерёмина, который блистал в отдельных гонках в прошлом сезоне.

Стоит отметить и возвращение после полугодичной паузы чемпиона мира Александра Логинова. Его можно считать успешным: один промах и пятое место. Кстати, Смольский заявил, что именно Логинова считает главным соперником в стартовавшем сезоне. Антон Бабиков с двумя промахами – 10-й, Карим Халили с таким же количеством незакрытых мишеней – 14-й.

Но это лишь первая гонка. Всё только начинается.

Расписание гонок Кубка Содружества в Сочи на «Чемпионате»
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