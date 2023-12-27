Кто стал лучшим биатлонистом России в 2023 году?

Подходит к концу календарный 2023 год, скоро придёт время мандаринов, оливье и шампанского. Но есть слух, что часы на Спасской башне не пробьют 12, пока мы с вами не выберем лучшего биатлониста страны.

Согласитесь, этот год был непростым для российского спорта в целом и для биатлона в частности. На международную арену наших атлетов так и не пустили, но они устраивали шоу на национальных турнирах. И следить за лучшими спортсменами в России тоже было интересно.

Предлагаем выбрать лучшего российского биатлониста 2023 года!

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Все лучшие российские биатлонисты в уходящем году распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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