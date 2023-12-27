Кто стал лучшим биатлонистом России в 2023 году?

Подходит к концу календарный 2023 год, скоро придёт время мандаринов, оливье и шампанского. Но есть слух, что часы на Спасской башне не пробьют 12, пока мы с вами не выберем лучшего биатлониста страны.
Согласитесь, этот год был непростым для российского спорта в целом и для биатлона в частности. На международную арену наших атлетов так и не пустили, но они устраивали шоу на национальных турнирах. И следить за лучшими спортсменами в России тоже было интересно.
Предлагаем выбрать лучшего российского биатлониста 2023 года!
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Все лучшие российские биатлонисты в уходящем году распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Эдуард Латыпов
Медали: 14 золотых – 3 серебряных – 4 бронзовых
Буйвол из Камышлы в этом сезоне завоевал больше всех наград. 14 побед – цифра просто фантастическая! Было у Латыпова и чемпионство в Кубке Содружества – 2022/2023. На пятом и шестом этапах турнира биатлонист выдал шикарную серию из пяти побед. А сейчас он же лидирует в его втором розыгрыше. И пусть лидеру сборной не удалось выиграть национальный кубок, в этом сезоне есть все шансы. Тем более что радовать есть кого. В 2023-м в семье Латыпова появилась вторая дочка.
Даниил Серохвостов
Медали: 1 золотая – 8 серебряных – 1 бронзовая
Даниил – одна из самых харизматичных личностей в российском биатлоне. Без Серохвостова нам всем было бы невероятно скучно. Это его телеграм-канал называется «Мой канал», это его задерживали в аэропорту в собственный день рождения, и это Даниил Серохвостов тягался с Сергеем Устюгов на Югорском лыжном марафоне. Впрочем, Даниил цепляет не только своими выходками, но и результатами: в 2023 году он заезжал на подиум аж 10 раз! Вот только побед не хватает: всего один успех на этапе Кубка России – 2023/2024 в Уфе.
Антон Бабиков
Медали: 4 золотых – 1 серебряная – 4 бронзовых
Один из опытнейших спортсменов в российском биатлоне прямо сейчас. 2023 год для него, пожалуй, стал одним из самых ярких в карьере: Бабиков вместе с Логиновым и Поварницыным ушёл на самоподготовку. Ох, и шума то было! Но Антон за словом в карман лезет. На критику и острые вопросы он отвечает с хладнокровностью. И с ней же 32-летний спортсмен завоёвывает медали. В этом году он добыл девять наград, из которых четыре – золотые!
Карим Халили
Медали: 1 золотая – 3 серебряных – 3 бронзовых
Пожалуй, главным подарком для Карима Халили в этом году стало заветное да от будущей супруги Анастасии Гореевой. Пара уже следующим летом сыграет свадьбу. Кстати, на торжество Карим подзаработал: выиграл одну из гонок Международной лиги клубного биатлона и получил миллион рублей. А ещё весной 2023-го стал победителем общего зачёта Кубка России!
Александр Поварницын
Медали: 3 золотых – 1 серебряная – 2 бронзовых
Александр Поварницын в этом году принял решение уйти на самоподготовку. Он примкнул к Александру Логинову и Антону Бабикову. И о решении не пожалел. Поварницын смело заносит 2023-й в актив с точки зрения результатов! До победы в общем зачёте Кубка России ему не хватило каких-то 20 очков. И, кстати, в декабре оказалось, что Александр Поварницын – тот ещё шоумен! На лыжный спринт в рамках пролога этапа Кубка России в Ханты-Мансийске он вышел в образе Джокера. Это было эпично!