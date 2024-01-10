Навеки в истории. Как российские биатлонистки установили рекорд, который невозможно побить

10 января в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону – 2023/2024. Этот немецкий городок вот уже почти 30 лет, за редким исключением, в середине января принимает лучших стреляющих лыжников планеты. Не сказать, что для российских биатлонистов это очень уж удачное место. Рупольдинг обычно не приносил нам большой радости. Но именно в землях Баварии был зафиксирован наш исторический рекорд.

Рекорд на все времена

14 января 2005 года в Рупольдинге проходил женский спринт.

И в той гонке две российские биатлонистки пробежали дистанцию с абсолютно одинаковым временем. Светлана Черноусова и Ольга Пылёва отстрелялись без ошибок и пересекли финишную черту с показателем 24.45,6 секунды.

Ольга Пылёва (Медведцева) Фото: Agence Zoom/Getty Images

Тогда Черноусова стартовала под 45-м номером, а Пылёва – под 60-м. Промежуток достаточный, чтобы знать результаты соперницы. После заключительной стрельбы Пылёва «везла» коллеге по команде почти три секунды, но додержать преимущество до финиша не смогла.

Да, это была борьба за победу. Вы представили лица судейской бригады, которым нужно было выносить решение о победителе? Конечно, на первой ступени пьедестала тогда оказались обе спортсменки.

В биатлоне нередко кто-то заканчивает гонку с одинаковым временем. Но чтобы это была борьба за золото и поделили его представители одной страны… Такого не было. Достижение Пылёвой и Черноусовой – на века.

Пылёва в красной майке лидера

В те времена российский биатлон был на высоте. И мужчины, и женщины сражались не просто за медали в каждой из гонок, а за победу в общем зачёте. Сергей Чепиков и Сергей Рожков на равных состязались с французом Рафаэлем Пуаре, норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом и немцем Свеном Фишером. А две Ольги – Зайцева и Пылёва (позже – Медведцева) боролись за «Большой хрустальный глобус» со знаменитой француженкой Сандрин Байи.

Победа в том спринте позволила Пылёвой вернуть себе лидерство в общем зачёте. Затем ещё были два личных серебра и одна бронза. Но первую позицию в тотале отстоять так и не удалось. Кубок мира забрала более стабильная Байи, а Пылёва проиграла сопернице всего-то 17 очков и заняла третье итоговое место. Ольга Зайцева расположилась следом.

К слову, сезон-2004/2005 для Пылёвой был последним, когда она реально могла бороться за «Глобус». Затем был допинговый скандал Турина-2006, завершение карьеры и последующее возобновление. Напоследок уже Ольга Медведцева помогла команде выиграть эстафету Ванкувера-2010.

Имя в истории

Для 35-летней Светланы Черноусовой победа в Рупольдинге была первым подобным успехом на Кубке мира. В 2000 и 2003 годах она брала золото ЧМ в эстафетах, но личных успехов на международном уровне у неё не было.

Сезон-2004/2005 Черноусова завершила на 24-м месте и больше на Кубке мира не появлялась. А карьеру закончила в 2006 году, добыв золото чемпионата Европы в спринте. По последним данным, спортсменка нашла себя в роли тренера: работает с юными биатлонистами в родном Красноярске.