Дисциплина когда-то была и на Кубке мира. Но традицию сохранили только в России.

На ЧР-2024 по биатлону разыграют медали в особой дисциплине. Что такое командная гонка?

11 января в Чайковском (Пермский край) стартовал первый этап чемпионата России по биатлону – 2024. В программе мини-турнира на этой неделе – неолимпийские дисциплины. И если с суперспринтом (укороченная версия классической дистанции с квалификацией) и большим масс-стартом (60 участников) всё более-менее ясно, то командная гонка (не эстафета, а командная гонка!) у многих болельщиков вызывает вопросы.

Как её вообще проводят? Чем она от эстафеты отличается?

Правила командной гонки на ЧР-2024

Командная гонка проводится как среди мужчин, так и среди женщин. Каждая команда состоит из четырёх биатлонистов. Все они на старте выстраиваются в шеренгу или колонну, а разгоняющим является тот, у которого красный нагрудный номер. Кстати, есть ещё зелёный, синий и жёлтый.

Квартеты стартуют отдельно с интервалом в одну минуту. Дистанция составляет 10 и 7,5 км для мужчин и женщин соответственно. На огневой рубеж спортсмены заходят четыре раза, чередуя стрельбу лёжа и стоя.

Спортсмены одной команды проходят дистанцию вместе. Если между первым и четвёртым биатлонистом на специальных отсечках дистанция составляет более 15 секунд, то вся команда получает штраф – одну минуту.

Стрельбу лёжа ведут спортсмены, у которых красный и зелёный нагрудники. Важно, чтобы оба стреляющих одновременно были на ковриках, иначе огонь открывать нельзя. Пока одна половина дружины стреляет, другая просто ждёт у штрафного круга. Если все мишени поражены, то команда уходит на трассу. А если допущены ошибки, то стреляющие уходят на круги. Ожидающие их продолжают восстанавливать силы. Гонку продолжают все вместе.

Стоя стреляют «жёлтый» и «синий» биатлонисты.

На финише интервал между первым и последним участником также должен составлять не более 15 секунд, иначе – штраф. Итоговое время считается по результату того спортсмена, который финишировал последним.

Где раньше проводили командную гонку?

Командная гонка на Кубке мира проводилась с сезона-1988/1989 и до 1997 года с перерывами. Обычно за сезон проводили не более трёх стартов.

Дисциплина даже была включена в расписание чемпионатов мира. В 1989 году первый подобный старт прошёл в Файстриц-ан-дер-Драу (Австрия). Победу тогда одержали мужские и женские команды из СССР.

А в марте 1994 года был проведён специальный чемпионат мира, который состоял только из командной гонки. Дело было в рамках шестого этапа КМ в Кэнморе (Канада). Почему так? Всё из-за того, что медали в остальных дисциплинах были разыграны на Олимпиаде в Лиллехаммере.

В 1999 году командную гонку в программе ЧМ заменили на масс-старт.

И пусть на международном уровне командную гонку уже довольно давно не проводят, в России традиция сохранилась, а медали разыгрывают.

Кто примет участие в командной гонке на ЧР-2024?

В сезоне-2022/2023 командной гонки в программе чемпионата России не было, но сейчас необычный вариант эстафеты вернули в биатлонную семью.

12 января на старт в Чайковском выйдет солидный состав участников. Так много звёзд в последние годы на чемпионатах страны не было.

Женская командная гонка начнётся в 9:00. В стартовом протоколе значится 10 команд. Главным фаворитом ожидаемо стала сборная Свердловской области, которая и начнёт гонку. Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева – записные фавориты.

Но подопечным Михаила Шашилова дадут бой биатлонистки из Тюмени и Югры. ХМАО будут представлять сразу три квартета.

Мужская гонка начнётся в 12:00. И здесь на старт заявлено 14 команд. По два квартета выставили сборная Беларуси и Новосибирской области. А выделить отдельно взятую четвёрку просто невозможно – борьба будет равной.