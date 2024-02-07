Голодные игры начинаются! Кто заберёт первое золото ЧМ-2024 по биатлону? LIVE

Смешанную эстафету будут начинать мужчины, а вот завершать стреляющие лыжницы. Так гораздо интереснее, не так ли?

Но сюрпризы может преподнести всё та же погода. Доро говорит, что в гости на стрельбище иногда захаживает ветер.