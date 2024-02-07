Голодные игры начинаются! Кто заберёт первое золото ЧМ-2024 по биатлону? LIVE

В среду, 7 февраля, в Нове-Место (Чехия) начнётся чемпионат мира по биатлону — 2024. На стадионе «Высочина Арена» будет разыгран комплект наград в классической смешанной эстафете. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 19:20 по московскому времени.
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
В борьбу за медали вступят 25 сборных. Все лидеры в деле:
1. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд).
2. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон).
3. Италия (Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци).
4. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг).
5. Швейцария (Себастьян Штальдер, Никлас Хартвег, Лена Хекки, Эми Басерга).
6. Чехия (Михал Крчмарж, Томаш Микиска, Маркета Давидова, Джессика Ислова).
7. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Франциска Пройс, Ванесса Фойгт).
Обращает на себя внимание и сборная Словакии, которая уйдет в гонку под 24-м номером. На третьем этапе за команду побежит трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина.
Шведские биатлонисты в этом сезоне не особо блещут в командных гонках. Возможно, сегодня настанет их звёздный час.
Несмотря на проливной дождь, трибуны «Высочина Арены» собрали внушительное число болельщиков.
Тем временем, в Нове-Место идёт дождь, а столбики термометров показывают шесть градусов тепла по Цельсию. Да, сегодня биатлонистам придётся непросто.
Москвичи, готовы поделиться снегом с чешским городом?
Чемпионат растянется почти что на две недели. Гонок будет много. Но кто заберёт больше всех наград?
На прошлогоднем чемпионате мира в Оберхофе пальма первенства досталась Норвегии. Вторыми стали итальянцы, а третьими французы.
Последним в этот раз несказанно повезло. Финишируют ведь не мужчины, а женщины. Значит, шансов на медаль, а возможно и победу у Франции гораздо больше, чем могло быть.
Смешанную эстафету будут начинать мужчины, а вот завершать стреляющие лыжницы. Так гораздо интереснее, не так ли?
Но сюрпризы может преподнести всё та же погода. Доро говорит, что в гости на стрельбище иногда захаживает ветер.
А ведь смешанная эстафета могла и не состояться…
Всё дело в погоде, которая решила похулиганить накануне открытия мирового первенства. Поваленные деревья, трасса, на которой нельзя было кататься… Казалось, всё это было пару дней назад. Но организаторы обещали подготовиться.
Dobrý večer всем, кто неравнодушен к биатлону!
В эфир врывается чемпионат мира-2024, который вот-вот начнётся в чешском Нове-Место. С вами первую гонку главного старта сезона проведёт Батраз Томаев. Кажется, нас ждёт что-то очень интересное!