Монгольский биатлонист сотворил сенсацию на чемпионате Европы. Золота не ждал никто!

На юниорском чемпионате Европы, который сейчас проходит в Польше, случилась настоящая сенсация. Победителем индивидуальной гонки стал монгольский биатлонист Энкхсайхан Энкхбат. Это первая международная медаль не только для него, но и для всего монгольского биатлона.

Первая медаль для страны

В этом году юниорский чемпионат Европы, проходящий в одни даты с чемпионатом мира, приковал к себе внимание с самого старта. Всё дело в том, что победу в индивидуальной гонке неожиданно одержал представитель экзотической для биатлона страны – степной Монголии.

21-летний Энкхсайхан Энкхбат без единого штрафа прошёл четыре рубежа и добыл для себя и своей страны первую в истории золотую медаль международных соревнований. Но парню не просто повезло со стрельбой, по скорости он был очень хорош: передвигался быстрее главного соперника – финна Калле Лоуккаанхухты. Тот также закрыл все 20 мишеней, но оказался медленнее монгола на 1,6 секунды, а потому стал только вторым.

Бронзу взял эстонец Якоб Кулбин. При двух промахах он финишировал с отставанием в 20 секунд от лидера. В шестёрку также вошли украинец Виталий Мандзын, чех Людек Абрахам и хорват Матия Легович.

Энкхсайхан Энкхбат Фото: Из личного архива биатлониста

«Европейцам в таких условиях будет сложно»

Победа Энкхсайхана Энкхбата – неожиданная для всех. Но надо признать, что этот перспективный парень шёл к ней ещё с 2019 года. Именно тогда монгольскую сборную возглавил Александр Попов – советский и белорусский биатлонист, тренер, победитель Олимпийских игр в эстафете.

Когда наш специалист начал работу, он отметил терпение и трудолюбие монгольских атлетов. Пожалуй, в этом кроется и секрет успеха Энкхбата.

«Монголы отличаются терпимостью и порядочностью. У молодёжи с детства привито чувство уважения к старшим. Они хорошо переносят трудности походной жизни. В прошлом сезоне уехали из дома в мае на сборы, а вернулись только в конце марта. Тем не менее все жили вместе в одних апартаментах, и за всё время внутри команды не было ни одного конфликта.

Они очень дружные ребята, помогают друг другу во всём и не пускают слёзы из-за того, что хотят домой. Они понимают, что нужно работать и по-другому никак. Мальчики помогают девочкам, девочки – мальчикам. Это их отличительная черта. По сравнению с россиянами и белорусами или иностранцами, которые собираются на неделю-две, монголы более терпеливые. Европейцам в таких условиях будет сложно выдержать», – рассказывал Александр Попов в интервью для News.ru в 2021 году.

Кстати, наставник сразу отметил Энкхсайхана, перешедшего в биатлон из лыжных гонок. Уже в 2020 году он стал знаменосцем сборной на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне. Лучшим результатом спортсмена было 12-е место в индивидуальной гонке, где он допустил четыре промаха.

Энкхсайхан Энкхбат Фото: Из личного архива биатлониста

Каждый успех Энкхбата – историческое событие

Энкхсайхан Энкхбат уже не в первый раз творит историю в биатлоне. В начале 2022 года он дебютировал в Кубке мира и стал первым биатлонистом из Монголии, выступившим в этих соревнованиях. Кстати, гонку тогда выиграл россиянин Александр Логинов, а юный Энкхбат занял 82-е место из 108.

Сейчас парень неплохо выступает на юниорском Кубке IBU. В призы он пока не заезжал, но буквально неделю назад занял 11-е место в индивидуальной гонке и шестое — в спринте. Так что медали, похоже, дело времени.

В рамках юниорского чемпионата Европы Энкхсайхан Энкхбат выступит ещё в двух гонках – спринте и масс-старте. У новоиспечённого чемпиона есть отличная возможность вновь порадовать свою страну.