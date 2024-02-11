«Чувствую себя королевой». Сливко чуть не пробежала лишний штрафной круг, но выиграла

Спартакиада продолжает радовать нас великолепными гонками. В пасьюте Виктория Сливко столкнулась со множеством трудностей, но справилась и выиграла гонку. А Ирина Казакевич в невероятной борьбе с Анастасией Гореевой вырвала серебро и расплакалась после финиша.

Это был дико крутой день!

Неожиданный казус

Первыми, как обычно, пасьют бежали мужчины. «Золотой» дубль с лёгкостью оформил Эдуард Латыпов. И если за победу борьбы не вышло, за оставшиеся медали Карим Халили и Кирилл Бажин устроили настоящую драку. Сильнее в этой дуэли оказался Халили. В топ-6 заехали Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Роман Ерёмин.

У женщин же ещё перед стартом пасьюта ожидалась крутое противостояние из-за плотных результатов – тройка лидеров в пяти секундах и первая десятка в минуте. И девушки не подкачали, с первых метров подарив красивую борьбу.

К первой стрельбе группа лидеров – Батманова, Сливко и Гореева – подошли вместе. Сахалинская спортсменка отработала на ноль, а соперницы допустили по промаху. Батманова ушла на трассу с солидным преимуществом. Её преследовательница Полина Шевнина проигрывала 22,5 секунды. Гореева ушла в гонку второй (+28,1), а Сливко – третьей (+33,4).

Отставание Виктории могло бы быть меньше, если бы не казус на штрафном круге. Промазав один раз, тюменка почему-то решила пройти два штрафных круга. К счастью, Сливко не слишком поздно поняла, что делает что-то не так. Пройдя пару метров, Виктория развернулась и отправилась на дистанцию.

На втором рубеже все расклады поменялись. Несмотря на свою ошибку, Сливко мастерски отработала лёжку и ушла первой. Батманова с промахом стала второй (+4,5), а Гореева с промахом – третьей (+14,5). По ходу круга Виктория включила турбоскорость и убежала от преследовательниц. К рубежу тюменка выигрывала больше 12 секунд у двух Анастасий.

Виктория Сливко Фото: «РИА Новости»

Чудесная стойка

На третьей стрельбе Сливко вновь отработала точно, но с биатлонисткой вновь случилась неприятность. В момент ухода с коврика Виктория запуталась в инвентаре и едва не упала. Из-за этого тюменка потеряла пару секунд. На выходе с рубежа она всё равно была лидером, правда, преимущество над Гореевой, отстрелявшей на ноль, было всего пять секунд.

А вот у Батмановой на первой стойке не задалось, Анастасия промазала дважды и выбыла из борьбы. Зато в число лидеров неожиданно ворвалась Ирина Казакевич. Стартовав под 17-м номером и допустив лишь один промах, свердловчанка вырвалась на четвёртое место (+43,7). Третьей в этот момент бежала Полина Шевнина.

Заключительная стойка стала решающей. Сливко и Гореева одновременно пришли на коврики и вместе начали работу. Анастасия отстреляла быстрее, но в спешке допустила промах последним выстрелом. Виктория же по-гроссмейстерски отработала на ноль и ушла лидером с почти 30-секундным преимуществом.

В группе преследовательниц идеальную стойку выдали Ирина Казакевич и Кристина Резцова, а вот Полина Шевнина допустила два промаха. В итоге на третью позицию вышла свердловская спортсменка. Сливко она уступала довольно много (+37,6), а вот Гореевой – вполне отыгрываемые 11 секунд. С учётом сложностей Ирины, казалось, что никакой борьбы не будет. Но тут случилось чудо – Казакевич ускорилась и догнала Горееву. А уже почти на финише свердловчанка превзошла москвичку.

«Наворачиваются слёзы счастья»

Пока за серебро шла битва, Сливко триумфально завершила гонку в одиночестве.

«Чувствую себя сегодня королевой. Болельщики очень классные, поддерживают и по дистанции, и на рубеже. Я не могла их подвести сегодня, потому что вчера очень многие за меня расстроились за эти 3,5 секунды (отставание в спринте. – Прим. «Чемпионата»). Но я не расстроилась, я понимала, что будет хороший стартовый номер и я могу бороться», — заявила Виктория в эфире «Матч ТВ».

Также тюменка объяснила, что с ней происходило по ходу пасьюта.

«После первой стойки я потеряла палку, немного занервничала. Хотя, на самом деле, серьёзно занервничала я после первой лёжки — когда со штрафного круга уходила, меня не пропустили. Не могу точно сказать, кто кому уступать должен по правилам, но получилось так, что мне пришлось вернуться на штрафной круг, чтобы развернуться. Секунд пять я точно потеряла на этом и потом ещё столько же, когда палку выронила. Паузы во время выстрелов? Я стреляю наверняка, никогда ни за кем не гонюсь. Даже когда мы стреляли первую стойку, Настя Гореева очень быстро стреляла, а я стреляла так, как я могу», — добавила Сливко.

Второй к финишу пришла Казакевич (+24,8), а третьей – Гореева (+36,0). Взяв серебро, Ирина не смогла сдержать эмоций и расплакалась, ведь отыграть 15 позиций – нечто нереальное. За топ-6 тоже развернулась драка: Наталия Шевченко, Кристина Резцова и Елизавета Каплина финишировали с разницей 0,2 секунды!

«Сегодня, как показала гонка, – мой день. Всё получилось. Я очень рада, что смогла справиться с собой. Слёзы? Когда каждый старт не приносит тебе того, к чему ты стремишься, после такого действительно слёзы счастья наворачиваются.

На последнем круге я видела, что Насте уже тяжело, у неё заканчивались силы. Поэтому старалась приблизиться. Я выкатилась со спуска фактически следом за ней, а затем в подъём у меня получилось уйти от неё. Мне кричали, что я ухожу и осталось только спуск отработать

Тройка призёров Фото: «РИА Новости»

После завоёванной медали мне должно стать легче, потому что я никак не могла пробить стену. Понимала, что могу, но не получалось. На стрельбе попадаю стоя – не попадаю лёжа, или наоборот. Всегда были какие-то «но». Сегодня эти «но» растворились. Но я не ожидала, что попаду в тройку призёров, поскольку слишком большое отставание было от лидеров, полторы минуты для гонки преследования много. А вот у ребят ничего не поменялось – даже Смольскому, который всего один раз промазал, это не особо помогло. У девушек шансы были, и одним из таких я воспользовалась. У меня было 17 гонок без призовых мест, и стартовала я под 17-м номером», – призналась Казакевич.

13 февраля в Златоусте пройдут индивидуальные гонки. Мужчины стартуют в 9:00, а женщины – в 12:00 по Москве.