Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Смешанная эстафета
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок России по биатлону — 2023/2024: Сидоров и Шевченко забрали Глобусы в пасьютах, подробности сенсации

«Не знал, что так получится». Последний «Глобус» Кубка России — у сенсационного чемпиона
Татьяна Постникова
Сидоров и Шевченко забрали «Глобусы» в пасьютах
Аудио-версия:
Комментарии
Главным фаворитом на хрустальный трофей в пасьютах был Эдуард Латыпов. Но он неожиданно провалил гонку.

Кубок России по биатлону – всё! В Уфе прошли заключительные гонки – пасьюты. Последние старты Кубка России получились по-настоящему крутыми. Красивейшие победы одержали Наталия Шевченко и Евгений Сидоров.

По итогам гонок определились и обладатели «Малых хрустальных глобусов» в зачёте пасьютов. Если у женщин результат вышел закономерным и ожидаемым, то у мужчин случилась настоящая сенсация.

Обладатели «Больших глобусов» определились ещё вчера:
В российском биатлоне определилась судьба главных наград. Кто получит «Большие глобусы»?
В российском биатлоне определилась судьба главных наград. Кто получит «Большие глобусы»?

«Видимо, у меня талант»

Женская гонка получилась невероятно жаркой. До последнего рубежа одной из фавориток была Тамара Дербушева. Но промах на второй стойке оставил свердловчанку без медали. А в лидеры выбрались Анастасия Шевченко и Наталья Гербулова. Казалось, что главные разборки будут между ними, но неожиданно в борьбу включилась Наталия Шевченко, которая после заключительной стрельбы была пятой и проигрывала 12,7 секунды.

По ходу последнего круга экс-лыжница не только догнала, но и обошла своих соперниц. На финише Наталия Шевченко стала первой. 6,6 секунды ей проиграла Гербулова. Топ-3 в гонке замкнула Шевченко (+8,7).

Эта победа позволила бывшей лыжнице с лёгкостью забрать «Малый хрустальный глобус» в зачёте пасьютов. По ходу сезона Наталия выиграла обе гонки преследования. Отрыв в зачёте дисциплины от ближайшей преследовательницы Елизаветы Каплиной составил 23 очка.

Наталия Шевченко

Наталия Шевченко

Фото: РИА Новости

В копилке Шевченко по итогам сезона не только «Малый глобус» в зачётах спринтов и пасьютов, но и главный приз победительнице Кубка России.

«Я выиграла всё в этом году? Видимо, талант. Конечно, совокупность всех факторов. Слава богу, стрельба получается. Ход нормальный для меня, но хотелось бы побыстрее. Хотелось завершить Кубок России на хорошей ноте, и это получилось.

Всегда хочется большего. Когда понимаешь, что можешь бороться за малые кубки, аппетит, как говорится, приходит во время еды. Начинаешь думать, что можешь взять и то, и это», – сказала Наталия в эфире «Матч ТВ».

«Не знал, что так получится»

У мужчин получилась ещё более драматичная гонка. Уже на второй лёжке из борьбы за медали выбыл Эдуард Латыпов, промазавший аж четыре раза. На первой стойке «отвалился» ещё один фаворит – Александр Логинов зашёл на три штрафных круга. Провалом лидеров воспользовались другие. После четвёртого рубежа в лидеры вышел Евгений Сидоров. Благодаря идеальной стрельбе красноярский спортсмен прорвался на первое место с 10-го.

В 2,3 секунды от Сидорова в гонку ушёл Антон Бабиков. За бронзу ожидалась борьба между Ильназом Мухамедзяновым и Алексеем Вагиным. В итоге Сидоров пришёл на финиш первым, Бабиков – вторым (+2,2), Мухамедзянов – третьим (+4,8). За последний круг Ильназ отыграл почти 18 секунд!

«Глобус» Сидорова — не первый сенсационный трофей в этом году. До этого удивил Мухамедзянов:
«Одна провальная гонка — и всё!» Российские биатлонисты разыграли первые «Глобусы»
«Одна провальная гонка — и всё!» Российские биатлонисты разыграли первые «Глобусы»

Естественно, такие неожиданные итоги гонки серьёзно сказались на борьбе за хрустальный трофей. Перед стартом главными претендентами на титул были Кирилл Бажин, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Вот только эта четвёрка провела не самую удачную гонку: Бажин стал 10-м, Логинов – восьмым, Латыпов – седьмым, а Халили – шестым.

В результате «Малый хрустальный глобус» неожиданно забрал Сидоров! Красноярский спортсмен всего на два очка обошёл Бажина. До сегодняшней победы в активе Евгения было лишь восьмое место в пасьюте.

«Я не знал, что так получится. Сегодня утром проснулся и думал, как бы хорошо завершить финальную гонку Кубка России. Хотелось уехать домой в хорошем настроении, чтобы дальше готовиться к чемпионату страны. А получилось как-то вот так (улыбается).

Евгений Сидоров

Евгений Сидоров

Фото: РИА Новости

На предпоследнем круге я видел, что Антону уже тяжеловато. Он был не так хорош на дистанции, как в предыдущей гонке. Когда уходили на последний круг, я думал, что даже если он попробует ко мне приблизиться, то попробую прибавить на подъёмах и убежать от него. Получилось так, что я пошёл в спокойном темпе, а он также был в двух-трёх секундах от меня. Уже на втором подъёме мне тренер сказала выкладывать всё, что есть. Я послушал её и услышал, что начал потихоньку от Антона убегать. Здесь я уже понял, что он не догонит. Пока не сильно радуюсь победе и «Глобусу». Ещё не пришло осознание», – признался Сидоров «Матч ТВ».

Итоговый общий зачёт Кубка России по биатлону

Кубок России завершён, но сезон – нет. Следующим стартом для российских биатлонистов станет чемпионат России. Он пройдёт в Тюмени с 23 по 31 марта.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android