«Не знал, что так получится». Последний «Глобус» Кубка России — у сенсационного чемпиона

Главным фаворитом на хрустальный трофей в пасьютах был Эдуард Латыпов. Но он неожиданно провалил гонку.

Кубок России по биатлону – всё! В Уфе прошли заключительные гонки – пасьюты. Последние старты Кубка России получились по-настоящему крутыми. Красивейшие победы одержали Наталия Шевченко и Евгений Сидоров.

По итогам гонок определились и обладатели «Малых хрустальных глобусов» в зачёте пасьютов. Если у женщин результат вышел закономерным и ожидаемым, то у мужчин случилась настоящая сенсация.

«Видимо, у меня талант»

Женская гонка получилась невероятно жаркой. До последнего рубежа одной из фавориток была Тамара Дербушева. Но промах на второй стойке оставил свердловчанку без медали. А в лидеры выбрались Анастасия Шевченко и Наталья Гербулова. Казалось, что главные разборки будут между ними, но неожиданно в борьбу включилась Наталия Шевченко, которая после заключительной стрельбы была пятой и проигрывала 12,7 секунды.

По ходу последнего круга экс-лыжница не только догнала, но и обошла своих соперниц. На финише Наталия Шевченко стала первой. 6,6 секунды ей проиграла Гербулова. Топ-3 в гонке замкнула Шевченко (+8,7).

Эта победа позволила бывшей лыжнице с лёгкостью забрать «Малый хрустальный глобус» в зачёте пасьютов. По ходу сезона Наталия выиграла обе гонки преследования. Отрыв в зачёте дисциплины от ближайшей преследовательницы Елизаветы Каплиной составил 23 очка.

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

В копилке Шевченко по итогам сезона не только «Малый глобус» в зачётах спринтов и пасьютов, но и главный приз победительнице Кубка России.

«Я выиграла всё в этом году? Видимо, талант. Конечно, совокупность всех факторов. Слава богу, стрельба получается. Ход нормальный для меня, но хотелось бы побыстрее. Хотелось завершить Кубок России на хорошей ноте, и это получилось.

Всегда хочется большего. Когда понимаешь, что можешь бороться за малые кубки, аппетит, как говорится, приходит во время еды. Начинаешь думать, что можешь взять и то, и это», – сказала Наталия в эфире «Матч ТВ».

«Не знал, что так получится»

У мужчин получилась ещё более драматичная гонка. Уже на второй лёжке из борьбы за медали выбыл Эдуард Латыпов, промазавший аж четыре раза. На первой стойке «отвалился» ещё один фаворит – Александр Логинов зашёл на три штрафных круга. Провалом лидеров воспользовались другие. После четвёртого рубежа в лидеры вышел Евгений Сидоров. Благодаря идеальной стрельбе красноярский спортсмен прорвался на первое место с 10-го.

В 2,3 секунды от Сидорова в гонку ушёл Антон Бабиков. За бронзу ожидалась борьба между Ильназом Мухамедзяновым и Алексеем Вагиным. В итоге Сидоров пришёл на финиш первым, Бабиков – вторым (+2,2), Мухамедзянов – третьим (+4,8). За последний круг Ильназ отыграл почти 18 секунд!

Естественно, такие неожиданные итоги гонки серьёзно сказались на борьбе за хрустальный трофей. Перед стартом главными претендентами на титул были Кирилл Бажин, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Вот только эта четвёрка провела не самую удачную гонку: Бажин стал 10-м, Логинов – восьмым, Латыпов – седьмым, а Халили – шестым.

В результате «Малый хрустальный глобус» неожиданно забрал Сидоров! Красноярский спортсмен всего на два очка обошёл Бажина. До сегодняшней победы в активе Евгения было лишь восьмое место в пасьюте.

«Я не знал, что так получится. Сегодня утром проснулся и думал, как бы хорошо завершить финальную гонку Кубка России. Хотелось уехать домой в хорошем настроении, чтобы дальше готовиться к чемпионату страны. А получилось как-то вот так (улыбается).

Евгений Сидоров Фото: РИА Новости

На предпоследнем круге я видел, что Антону уже тяжеловато. Он был не так хорош на дистанции, как в предыдущей гонке. Когда уходили на последний круг, я думал, что даже если он попробует ко мне приблизиться, то попробую прибавить на подъёмах и убежать от него. Получилось так, что я пошёл в спокойном темпе, а он также был в двух-трёх секундах от меня. Уже на втором подъёме мне тренер сказала выкладывать всё, что есть. Я послушал её и услышал, что начал потихоньку от Антона убегать. Здесь я уже понял, что он не догонит. Пока не сильно радуюсь победе и «Глобусу». Ещё не пришло осознание», – признался Сидоров «Матч ТВ».

Кубок России завершён, но сезон – нет. Следующим стартом для российских биатлонистов станет чемпионат России. Он пройдёт в Тюмени с 23 по 31 марта.