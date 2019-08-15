Стали известны все претензии Логинова и сборной России по биатлону к СБР

Вопрос с контрактом трёхкратного призёра чемпионатов мира россиянина Александра Логинова с Союзом биатлонистов России (СБР) остаётся открытым.
Ранее сообщалось, что у сторон возникли разногласия по формулировкам в части, касающейся организации сборов. Ряд спортсменов, включая Логинова, недоволен организацией, обеспечением, логистикой, а также размещением спонсорских логотипов.
В интернете был опубликован оригинальный текст договора:
«Перед началом сезона-2019/20 нам (членам спортивной сборной команды Российской Федерации по биатлону) Общероссийской общественной организацией федерация биатлона «Союз биатлонистов России» (далее – СБР) предложено было заключить договор, регулирующий отношения, возникающие между СБР и спортсменами в процессе подготовки к участию и участию спортсменов в международных и всероссийских соревнованиях.
При этом в указанном договоре особо подчеркивается, что он не является трудовым контрактом, в связи с чем сама необходимость его заключения вызывает у нас сомнения. В договоре превалируют права СБР и обязанности спортсменов, в то время как права спортсменов и обязанности СБР по отношению к спортсменам носят лишь декларативный характер.
Пунктом 2.1.1 устанавливается обязанность СБР организовать подготовку к участию (тренировочные мероприятия) и участие спортсмена в международных соревнованиях. Однако по состоянию на текущий момент данный пункт со стороны СБР не соблюдается, происходят срывы запланированных тренировочных сборов.
Кроме того, считаем, что условия договора в части неполучения спортсменами фиксированной суммы выплат от спонсорских средств за размещение на форме и винтовке информации о спонсорах СБР являются несправедливыми.
При этом фактически в соответствии с условиями договора спортсмены лишены права на заключение личного спонсорского контракта и размещения на экипировке логотипа личного спонсора.
В противном случае оставляем за собой право на расторжение договора в судебном порядке в связи с существенным нарушением условий договора со стороны СБР», — говорится в документе.
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