Шипулин: сокрытие ценных бумаг — моя ошибка и исключительно технический момент

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин назвал своей неумышленной ошибкой недочёты в декларации, которую он подал при регистрации на выборах в Госдуму.

Ранее стало известно, что Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 млн рублей.

«Мне крайне неприятна подобная ситуация, поскольку я всегда был и буду честен перед людьми. То, что случилось, — исключительно технический момент. Это моя ошибка на сто процентов, но никакого умысла в моих действиях не было. Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов.

Я также никогда не скрывал того, что уверенно стою на ногах. На всех своих встречах с людьми, в своих интервью я постоянно говорю, что пошёл в политику не из-за денег. Это действительно так», — передаёт РИА «Новости» заявление пресс-секретаря Шипулина.

Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина кандидатом на довыборы в ГД