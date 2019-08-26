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Глава СБР: критерии отбора в сборную России немного поменяются

Глава СБР: критерии отбора в сборную России немного поменяются
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что критерии отбора в сборную на этапы Кубка мира и Кубка IBU будут изменены.

«Критерии немного поменяются. Сейчас мы уже начали их прописывать, утверждать будем на тренерском совете в Чайковском», – приводит слова Драчёва ТАСС.

В 2018 году отборочные старты на первые этапы Кубка мира прошли в ноябре в Контиолахти (Финляндия). По словам главы СБР, в этом году в качестве места их проведения рассматривается Тюмень.

Тренерский совет СБР состоится в рамках чемпионата России по летнему биатлону, который пройдёт 19-22 сентября. На прошедшем в Раубичах (Беларусь) чемпионате мира по летнему биатлону сборная России завоевала наибольшее количество медалей – 12 (2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых).

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