Васильев: переход в депутаты унижает Шипулина

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал решение олимпийского чемпиона Антона Шипулина стать депутатом Госдумы.

«В лице Шипулина российский биатлон потерял великолепного специалиста, который мог передать свой опыт подрастающему поколению. Как тренер или как функционер, он мог внести огромный вклад в развитие нашего биатлона.



Но Антон решил пойти по более лёгкому пути. Переход Шипулина в депутаты не то чтобы странный, а даже унижает Антона. Как он сам не понимает этого, я не знаю. Мы должны только принять решение Шипулина и сожалеть. Все его иллюзии на тему, что ему позволят добиться чего-то там в Госдуме, вызывают только улыбку», – цитирует Васильева РИА «Новости».

Шипулин баллотировался по Серовскому одномандатному округу Свердловской области от «Единой России». Он победил в голосовании, набрав 41,59% голосов.

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